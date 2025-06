In Hamburg wartete die Polizei Jimi Blue Ochsenknecht am Flughafen verhaftet

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht wurde am Dienstag am Hamburger Flughafen festgenommen. Grund ist ein europäischer Haftbefehl, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Die deutschen Behörden müssen nun über eine Auslieferung an Österreich entscheiden.

Publiziert: 17:10 Uhr | Aktualisiert: vor 57 Minuten