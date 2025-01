1/6 Tag sechs im Dschungelcamp dreht sich ums Essen: Ein Stück Büffelnacken sorgt für Streit. Foto: Folge 18_001

Auf einen Blick Dschungelcamp: Essensprüfung und Diskussionen im Camp sorgen für Spannung

Yeliz Koc enthüllt Details über Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht

Yeliz Koc enthüllt Details über Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht

Lilly Becker holt 3 von 4 Sternen bei ekelerregender Essensprüfung

Livia Fietz Redaktorin People

Tag sechs des Dschungelcamps steht ganz im Zeichen des Essens. Nach Tagen mit nur Reis und Bohnen konnten sich Lilly Becker (48), Sam Dylan (33) und Alessia Herren (23) endlich zehn von zwölf Punkte sichern und somit die langersehnte Essenslieferung ins Lager bringen. «Obst und Gemüse!», jubelt Becker. Auch dabei: ein Stück Büffelnacken, welches sofort für hitzige Diskussionen sorgt. Unter Edith Stehfests (30) Führung wird gekocht und gestritten – wie soll das Fleisch am besten vorbereitet werden? «Chill' mal bisschen, Edith. Geniess mal das Essen», versucht Herren die 30-Jährige zu besänftigen. Doch die will nichts davon hören: «Nein, ich mag das nicht. Entweder ich mach' es komplett – und ich kann es einfach wirklich gut.»

Im Dschungeltelefon fasst es Maurice Dziwak (26) treffend zusammen: «Mehrere Breie verderben das Essen!» Ob er in die Zukunft sehen kann? Denn um Breie geht es in der nächsten Prüfung. Fan-Favoritin Becker muss sich zusammen mit Dylan und Yeliz Koc (31) durch den Dschungel-Kiosk essen. Auf der Speisekarte? Unter anderem zwei Löffel Kakerlaken- und Madenlarven und ein Becher Stinketofu.

Runterschlucken statt Ausspucken

An dieser Aufgabe scheitert Koc. Trotz mehrmaligen Versuchen – und Anfeuerungen von Dylan: «Denk an was Leckeres, denk an Jannik!» – muss Koc die Speisen immer wieder ausspucken: Null Sterne. Besser sieht es bei Becker aus, die sich an 500 Milliliter pürierte Hühnerfüsse wagt und einen Stern erhält. «F*** off!» ist ihr Kommentar, nachdem sie den Brei in einem Mal geschluckt hat. Dylan bestellt zwei Schweinezitzen: «Ich nehme die Brüste, please the tits.» Doch er kann nur kauen und kauen, bis die Zeit abläuft.

In der zweiten Runde scheitert Koc wieder an ihren Essen, die Portion Hühnerherzen will «nicht runter!» Dagegen beweist Becker weiterhin Durchhaltevermögen und holt sich nach dem Essen von Sau-Uteri und trinken von pürierten Bullenhirn zwei weitere Sterne. Auch bei Dylan will es plötzlich klappen: Er erhält einen Stern, indem er einen halben Liter pürierten Büffelpenis trinkt.



Bevor sie mit vier Sternen ins Camp zurückkehren, betont Becker: «Es geht ums Spiel, es geht um Sternchen, ich opfere mich selbst, damit wir alle zusammen essen können. The game is the game, girl!» Trotz seiner eigenen wiederholten Niederlagen in den vergangenen Tagen, äussert sich Dylan kritisch über Kocs Leistung: «Natürlich wäre es toll gewesen, wenn jeder einen Stern geholt hätte, aber ging wohl nicht bei Yeliz …» Diese kontert: «Ich habe halt auch so ein Trauma, was das Übergeben angeht, weil ich mich in meiner Schwangerschaft durchgehend übergeben habe.»

Ochsenknecht wollte Tochter zur Adoption freigeben

Apropos Schwangerschaft: Auch die Beziehung zwischen Koc und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt für Gesprächsstoff. Herren und Dylan befragen ihre Mitcamperin über die aktuelle Situation mit dem Vater ihrer Tochter Snow (2). Sie erklärt, dass Ochsenknecht zunächst auf ihrem Sofa übernachtete, später zeitweise bei ihr wohnte und sogar seine Sachen in ihrer Wohnung und ihrem Keller lagerte.

Unerklärlich für Koc ist, wieso Ochsenknecht anfangs kein Interesse an ihrer gemeinsamen Tochter zeigte: «Generell würde ich schon gerne wissen, was los war, warum er nichts von seiner Tochter wissen wollte. (…) Ihn hat ja nichts interessiert, er wollte nichts von ihr wissen. Das war so krass in ihm drin, dass er sie zur Adoption freigeben lassen wollte.» Dafür lobt sie ihren Partner Jannik Kontalis (28) für seine Unterstützung.

Zudem deutet sie an, dass Ochsenknecht finanzielle Schwierigkeiten hat und im vergangenen Jahr keinen Unterhalt zahlte. Sie erwähnt auch seine Vergangenheit als Kinderstar und seinen unvorsichtigen Umgang mit Geld – «hier und da mal ein Auto – einfach so alles verprasst. Da hat keiner richtig aufgepasst!». Abschliessend enthüllt Koc: «Dann kam es mehr und mehr ans Licht, dass er Schulden hat. Dann stand manchmal die Polizei vor der Tür. Dann hiess es, wenn er die 50 Euro nicht bezahlt, muss er in den Knast. Solche Sachen habe ich dann übernommen – natürlich.»