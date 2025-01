1/6 Lilly Beckers Geduldsfaden ist an Tag 5 im RTL-Dschungelcamp gerissen. Foto: Folge 18_005

An Tag fünf in den Tiefen des australischen Dickichts ist bei Camperin Lilly Becker (48) der Geduldsfaden allmählich gerissen: Nach vier Tagen Bohnen und Reis spricht der Hunger aus ihr, was Sam Dylan (33) und Alessia Herren (22) nach ihrer Null-Sterne-Aktion zu spüren bekommen. Bei der Planung der Nachtwache platzt Becker endgültig der Kragen.

«Die erste Schicht macht am besten zwei Stunden, weil das die einfachste ist», sagt Becker fest entschlossen, wovon Herren und Dylan alles andere als begeistert sind. Als sie protestieren wollen, fällt Becker ihnen direkt ins Wort: «Hör mal zu. Shut Up!», ruft Becker aus und ein Streit entfacht am Lagerfeuer.

«Nicht shut up, so redet man nicht mit mir – hab' mal ein bisschen Respekt!», wehrt sich Dylan. Im Buschtelefon kotzt er sich weiter über die Ex-Frau von Tennislegende Boris Becker (57) aus. «Shut up – Halt die Schnauze. Wow! So kann sie mit ihrem Sohn reden, aber nicht mit mir. Bei Boris Becker hat sie es vielleicht täglich gesagt und er hat dann shut up gemacht. Ich aber nicht!»

Währenddessen wettert Becker – angesprochen auf eine potenzielle Versöhnung – im Camp weiter: «Ich kenne ihn nicht, ich mag ihn sowieso nicht – von Anfang an. Wie er redet, was er tut – er ist nicht mein Typ. Er hat bisher nichts gemacht. Ich habe Hunger, weil er nichts gemacht hat die letzten drei Tage.» Beruhigen will sie sich nicht – auch nachdem Anna-Carina Woitschak (32) einen versöhnlichen Ton anstimmt. «Er ist eine fiese Schlange! Ich kenne Menschen», beendet Becker die Diskussion.

Nach Regelbruch müssen sich die Stars von ihren Luxusgütern trennen

Als Teamchef Jörg Dahlmann (66) mit einer Mitteilung vor die verzweifelten Camper tritt, verschlechtert sich die Stimmung weiter. «Ihr habt bereits über 50 Mal die Regeln missachtet», liest er von seinem Zettel ab. Die Liste der Verstösse ist lang: «Jürgen, Lilly und Sam schlafen tagsüber. Yeliz raucht Zigaretten der anderen Stars. Zu allem Überfluss wurde Schmuggelware im Camp gefunden», lässt der Sportkommentator verlauten.

Wie sich später herausstellt, handelt es sich bei der Schmuggelware um eine Vape von Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (31). «Ich hatte es unter meiner Slipeinlage. Ich hatte so Angst, dass diese Vape in meiner Mumu explodiert!», offenbart sie im Dschungeltelefon.

Die Konsequenz: Alle mitgebrachten Luxusartikel müssen bis auf zwei abgegeben werden. Nach einer hitzigen Diskussion entscheiden sich die Camper dafür, das orthopädische Kissen von Jürgen Hingsen (66) und das von Maurice Dziwak (26) zu behalten.

«Er ist ein ekelhafter Junge, sorry!»

Kurz später wird der Teamchef erneut zum Dschungeltelefon zitiert: Bei den abgegebenen Luxusgütern wurde betrogen! Nach einer kurzen Suchaktion zaubert Sam Dylan einen Teil seiner abgebrochenen Makeup-Palette aus dem Rucksack. «Ich habe das nicht mit Absicht gemacht», versucht er die genervten Mitcamper von seiner Unschuld zu überzeugen.

Eine dreiste Lüge, wenn es nach Lilly Becker ginge. Im Dschungeltelefon findet sie klare Worte: «Er kann so viel Make-up tragen, wie er will – er ist und bleibt hässlich! Er ist ein ekelhafter Junge, sorry!»

Die ersten Sterne nach drei Tagen

In der Dschungelprüfung «Der grösste Preis von Murwillumbah» können Lilly Becker, Sam Dylan und Alessia Herren dann schliesslich mit Teamwork punkten. Zehn von zwölf Sterne konnte sie holen. Die Ersten nach drei Tagen.