Lilly Becker hatte beim Publikum von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nach dem Staffel-Start am Freitag keinen guten Stand. Plötzlich dreht sich der Wind, und die Ex-Frau von Boris Becker wird immer beliebter. Woher kommt der Sinneswandel des Publikums?

Beckers direkte Art gewinnt Zuschauersympathien nach anfänglicher Kritik

Am vergangenen Freitag hiess es für eine neue Staffel wieder: «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Mit dabei ist dieses Mal auch Boris Beckers (57) Ex-Frau Lilly Becker (48).

Das niederländische Model konnte zu Beginn der Sendung aber so gar nicht beim Publikum punkten. «Lilly hat heute sämtliche Sympathiepunkte verspielt», hiess auf der Social-Media-Plattform X nach der Sendung am Sonntagabend. Sie solle von ihrem hohen Ross herunterkommen, forderte das Publikum.

Lilly Becker platzt der Kragen – und das Publikum feiert sie dafür

Wenige Tage später weht plötzlich ein anderer Wind. Lilly Becker ist der Liebling der Zuschauer, von Kritik ist kaum mehr etwas zu hören. Denn Becker lässt sich den Mund nicht verbieten und sagt ihre Meinung frei heraus. Wenn ihr etwas nicht passt, kann man sich sicher sein, dass man es auf sehr direkte Art und Weise erfährt. Sam Dylan bekam dies nach mehrfach abgebrochenen Dschungelprüfungen zu spüren. Er brachte wieder keinen Stern zurück ins Camp, was für alle Beteiligten bedeutete, dass es nichts zu essen gab. Da riss Lilly Becker der Geduldsfaden. «Das war egoistisch», sagt sie und meint, dass sie ihm beim ersten Mal noch geglaubt habe. «Aber dreimal hintereinander – das ist wirklich ein Joke!»

Nicht nur die abgebrochenen Prüfungen sorgen bei Becker für Unmut, sondern auch Diskussionen über die Nachtwache – natürlich mit Sam Dylan. «Hör mal zu. Shut up!», sagt sie zu Dylan. Das lässt sich dieser allerdings auch nicht gefallen und verlangt von Becker, dass diese «mal ein bisschen Respekt» haben solle.

Ihre klare Ansage an Sam Dylan gefällt dem Publikum allerdings, und auf X schreiben User «Wo Lilly recht hat, hat sie recht» oder «Hätte nie gedacht, dass Lilly Becker sympathisch wirkt, aber Sam machts möglich.» Und ein Nutzer sagt eindeutig: «Lilly ist gerade zu meiner Nummer eins im Dschungel geworden.» So schnell kann es also gehen. Von der Dschungel-Zero zum Dschungel-Hero.

