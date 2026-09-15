Noch vor zwei Wochen wollte der Youtube-Star JP Kraemer alles hinschmeissen. Inzwischen sind mehrere seiner Firmen wieder offen. Nun gibt es Hinweise darauf, dass auch ein 12 Millionen teures Mega-Projekt des deutschen Tuning-Stars weitergeht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft JP Kraemer verfolgt trotz Prügel-Skandal ein Millionenprojekt in Schwerte (D) weiter

Heute Dienstag soll die Schlüsselübergabe für das 40'000-m²-Areal stattgefunden haben

Beim neuen Millionenprojekt nach angekündigtem Rückzug ist unklar, welche Rolle Kraemer persönlich beim Aufbau der geplanten JP World spielen wird

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Erst das angekündigte Ende seines Firmenimperiums, dann die überraschende Kehrtwende – und jetzt sogar die angestrebte Expansionsoffensive? Das wilde Hickhack um den in Verruf geratenen deutschen Youtuber Jean Pierre «JP» Kraemer (45) ist um ein Kapitel reicher: Der Star-Tuner soll trotz Prügel-Skandal an seinem geplanten Millionen-Projekt in Schwerte (D) im Bundesland Nordrhein-Westfalen festhalten, wie «Bild» berichtet.

Laut der Zeitung sollen am Dienstag mehrere Mitarbeiter von Kraemers Firma JP Performance auf dem rund 40'000 Quadratmeter grossen Industrieareal in Schwerte gesichtet worden sein. Auch Kraemers Anwalt Stefan Witte sei vor Ort gewesen. Gemäss «Bild» soll an diesem Tag die formelle Schlüsselübergabe für das Gelände stattgefunden haben. Kaufpreis: offenbar rund 12 Millionen Euro (11,3 Millionen Franken). Eine offizielle Bestätigung seitens Kraemers steht bislang aus.

In der Stadt soll neues JP-Imperium entstehen – jetzt ohne ihn?

Die Pläne für das Mega-Areal sind nicht ganz neu. Bereits im August 2026 berichteten die «Ruhr Nachrichten», Kraemer wolle auf dem Gelände direkt an der A1 eine Art JP World errichten und verschiedene Teile seines Firmenimperiums an einem Ort bündeln. Im Gespräch waren unter anderem sein «Pace Museum» samt Café, das Burger-Restaurant «Big Boost Burger», seine Werkstätte, die Autopflege-Marke Dr. Glossy und seine Büros sowie die Logistik.

Die neuen Vorgänge auf dem Gelände deuten jedenfalls darauf hin: Die unternehmerischen Pläne in Schwerte sind trotz Kraemers Mega-Skandal alles andere als begraben. Welche Rolle der Youtuber nun persönlich beim Aufbau der JP World spielt, ist jedoch unklar. Der Influencer kündigte Anfang September unter Tränen an, alle seine Unternehmen zu schliessen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Inzwischen haben mehrere Betriebe wieder geöffnet. Kraemer will derweil eine Therapie beginnen.

Was war geschehen?

Ende August erklärte der aus der TV-Sendung «Die PS-Profis» und seinem Youtube-Kanal «JP Performance» bekannte Influencer, gegenüber seiner Frau Julia Meck (25) handgreiflich geworden zu sein. Dazu veröffentlichte er selbst Videoaufnahmen des Vorfalls. Die Konsequenzen folgten prompt: Werbepartner und TV-Anbieter beendeten die Zusammenarbeit fristlos, die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt auf.

Anfang September zog Kraemer die Reissleine: In einem emotionalen Video kündigte er an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und seine Unternehmen zu schliessen. Zudem erklärte er, sich eine Auszeit nehmen zu wollen.

Aus Teilen seiner Community erhielt der Tuning-Star dennoch grossen Rückhalt: Am 5. September versammelten sich gar mehrere Hundert Leute vor seinem derzeitigen Firmensitz in Dortmund (D) und solidarisierten sich mit dem gefallenen Star.