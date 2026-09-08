JP Kraemer macht plötzlich Kehrtwende: Trotz Schliessungsankündigung öffnen sein Café, Museum und Burgerladen diese Woche wieder. Mitarbeitende wollen die Betriebe weiterführen, während Kraemer sich wie geplant zurückzieht und eine Therapie beginnt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft JP Kraemer öffnet Betriebe ab nächster Woche nach Schliessungs-Ankündigung

Management übernimmt Verantwortung für Mitarbeitende trotz schwieriger Situation

Polizei ermittelt nach Vorwürfen häuslicher Gewalt gegen Kraemer

Saskia Schär Redaktorin People

Eine Woche ist es her, dass Auto-Tuner Jean Pierre JP Kraemer (45) auf YouTube erklärte, alle seine Unternehmen zu schliessen. Dazu gehören unter anderem sein Auto-Tuning-Service JP Performance, sein Automuseum Pace, sein Burgerladen und sein Café. Nun die Kehrtwende: Ab Montag werden wieder Burger serviert und ab Mittwoch können sowohl das Museum als auch das Café wieder besucht werden. Das teilt das Unternehmen JP Performance in einem Instagram-Post mit.

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Zu der plötzlichen Wende gibt es folgende Erklärung: «Unternehmerische Verantwortung erstreckt sich über viele Bereiche. Sie bedeutet insbesondere auch Verantwortung für die Menschen, die jeden Tag mit ihrem Engagement zum Erfolg eines Unternehmens beitragen, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie für Zulieferer, Dienstleister und langjährige Partner.» Vor diesem Hintergrund hätten sich die Mitarbeitenden und das Management «nach intensiver Abstimmung mit JP entschlossen», die drei Betriebe wieder zu öffnen und den Betrieb fortzuführen.

«Hinter diesen Betrieben stehen Menschen, Arbeitsplätze, Familien, Geschäftspartner und Verpflichtungen. Ihnen gegenüber tragen wir Verantwortung und möchten dieser auch in einer schwierigen Situation gerecht werden.» JP Kraemer werde derweil wie angekündigt seine Auszeit weiterführen und eine Therapie in Anspruch nehmen. Dafür werde ihm der notwendige Raum und die Zeit gegeben.

Die Belegschaft wolle derweil «die Betriebe verlässlich weiterführen», dies mit dem Ziel, «sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Gästen, Kunden und Geschäftspartnern auch in Zukunft wieder die von ihnen gewohnte und erwartete Verlässlichkeit zu bieten».

Das war geschehen

Ende August gab der aus der TV-Sendung «Die PS-Profis» und seinem YouTube-Kanal «JP Performance» bekannte Deutsche JP Kraemer bekannt, gegenüber seiner Frau Julia Meck (25) handgreiflich geworden zu sein, und lieferte dazu ein entsprechendes Video mit. Innert weniger Tage brach daraufhin ein Sturm der Entrüstung über den Tuning-Star herein: Werbepartner und TV-Anbieter kündigten die Zusammenarbeit fristlos auf, während die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt aufnahm.

Anfang September zog der Unternehmer schliesslich die radikale Reissleine und kündigte in einem unter Tränen gefilmten Video an, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und all seine Firmen zu schliessen.

1:40 JP Kraemer gibt zu: «Ich packe sie am Hals und schubse sie»

Trotz der heftigen Videoaufnahmen erfuhr Kraemer grossen Rückhalt aus seiner Community. Am Samstag versammelten sich gar mehrere Hundert Leute vor seinem Firmensitz in Dortmund und solidarisierten sich mit dem gefallenen Auto-Tuner-Star. Die Mitteilung über die Wiedereröffnung drei seiner Betriebe freut daher so manch einen Fan, wie unter dem Instagram-Post zu lesen ist. «Gott sei Dank! Wir haben es geschafft», kommentiert ein User, während ein weiterer meint: «Gänsehautmoment! Richtige Entscheidung getroffen!»