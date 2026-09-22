Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und an den Bäumen zeigen sich die ersten bunten Blätter: Der Herbst kündigt sich an. Noch verwöhnt uns die Sonne mit angenehmen Tagen – doch wann beginnt der Herbst eigentlich offiziell?

Den Sommer noch richtig geniessen, bald beginnt der Herbst

Den Sommer noch richtig geniessen, bald beginnt der Herbst

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Heute geht der letzte kalendarische Sommertag zu Ende. Obwohl der Sommer 2026 vielerorts heiss und trocken war, fällt der Abschied schwer. Die vergangenen Monate dürften in die Schweizer Wettergeschichte eingehen: Verbreitet wurden neue Rekorde bei den Tageshöchsttemperaturen erreicht, an vielen Orten gab es so viele Hitzetage und Tropennächte wie noch nie. Der Sommer 2026 war der heisseste seit Beginn der Messungen im Jahr 1864.

Der kalendarische Herbst startet am Mittwoch zunächst ziemlich frisch, dafür freundlich und sonnig. Doch bereits am Wochenende und zu Beginn der kommenden Woche kommt der Altweibersommer nochmals richtig in Fahrt. In der Südhälfte sind Temperaturen von 25 bis fast 30 Grad möglich, aber auch im Rest des Landes wird es deutlich wärmer.

Was ist der astronomische Herbstanfang und die Tagundnachtgleiche?

Der kalendarische oder astronomische Herbstanfang richtet sich nach der Tagundnachtgleiche. Sie findet statt, wenn die Sonne den Himmelsäquator von Norden nach Süden überquert. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne am Äquator mittags senkrecht über der Erde.

Der Begriff «Tagundnachtgleiche» vermittelt allerdings ein etwas vereinfachtes Bild: Tag und Nacht sind zu diesem Zeitpunkt nicht überall exakt gleich lang. Unter anderem wegen der atmosphärischen Lichtbrechung und der scheinbaren Ausdehnung der Sonne dauert der Tag in der Schweiz noch etwas länger als die Nacht.

2026 beginnt der astronomische Herbst in der Schweiz am Mittwoch, 23. September, um 2.05 Uhr MESZ.

Was ist der meteorologische Herbst?

Der meteorologische Herbst beginnt bereits am 1. September. Anders als beim astronomischen Kalender orientiert sich die Meteorologie an ganzen Monaten: Herbst umfasst deshalb die Monate September, Oktober und November. Diese Einteilung erleichtert die statistische Auswertung und den Vergleich von Wetter- und Klimadaten. Der meteorologische Herbst endet entsprechend am 30. November.

Wann endet der Herbst eigentlich?

Auch beim Ende des Herbstes gibt es unterschiedliche Definitionen. Astronomisch endet er mit der Wintersonnenwende. Dann erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren südlichsten Punkt und der kürzeste Tag des Jahres ist erreicht.

2026 fällt die Wintersonnenwende in der Schweiz auf den 21. Dezember. Zu diesem Zeitpunkt beginnt astronomisch der Winter. Meteorologisch endet der Herbst dagegen bereits am 30. November. Am 1. Dezember beginnt der meteorologische Winter – genau drei Monate nach dem meteorologischen Herbstanfang.

Wie wird das Wetter zum Herbstbeginn?

Der September zeigt sich bislang vielerorts noch von seiner sommerlichen Seite. Nach einem heissen und trockenen Sommer bleibt uns das warme Wetter auch zum kalendarischen Herbstanfang teilweise erhalten.

Wer den Spätsommer noch einmal geniessen möchte, darf sich insbesondere auf das Wochenende freuen: Am Sonntag, 27. September, sind in mehreren Regionen der Schweiz Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich. Auch danach bleibt es vielerorts mild, auch wenn die Temperaturen zwischendurch etwas zurückgehen können. Vom Hochdruckwetter profitieren besonders das Wallis und die Regionen rund um den Genfersee. Aber auch im Flachland darf man sich auf viel Sonnenschein und nochmals spätsommerliche Temperaturen freuen.