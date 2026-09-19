Am Sonntag wirds mit 27 Grad nochmals so richtig sommerlich

Mit bis zu 27 Grad erwartet die Schweiz am Sonntag sommerliche Temperaturen. Sonne satt gibt es vor allem im Wallis und rund um den Genfersee. Auch die Zahl der Sonnenstunden könnte 2026 einen neuen Rekord aufstellen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Sonntag bis 27 Grad warm, besonders im Wallis und Genferseeregion

Bislang 1785 Sonnenstunden in Zürich, 2022 waren es 2085

300 Sonnenstunden fehlen noch bis Jahresrekord, drei Monate verbleiben

Fabrice Obrist Redaktor News

Wer das warme Wetter geniesst, darf sich auf den Sonntag freuen: In mehreren Regionen der Schweiz wird es am Sonntag nämlich 27 Grad warm.

«Im Zentralwallis und der Genferseeregion wird es am wärmsten mit Temperaturen von 25 bis 27 Grad», sagt Roger Perret von «Meteo News» gegenüber Blick. «Aber auch im Flachland wird es warm.» In Basel sind 26 Grad und in Zürich und Bern rund 25 Grad vorhergesagt.

Auch am Donnerstag wirds warm

«Das ist natürlich überdurchschnittlich für diese Jahreszeit, aber wir sind nicht rekordmässig unterwegs», so Perret. Bereits am Montag kühlt es schon wieder ein bisschen ab, bevor es am Donnerstag und Freitag lokal wieder bis zu 27 Grad geben soll. Vom Hochdruckwetter profitieren dann vor allem wieder das Wallis und die Ortschaften rund um den Genfersee, aber auch im Flachland wird es nochmals warm. Die ganze Woche wird dominiert von viel Sonnenschein.

Wo es dieses Jahr einen Rekord geben könnte, ist bei der Anzahl Sonnenstunden. «Schon jetzt gibt es zum Teil lokal mehr Sonnenstunden dieses Jahr als in gewissen anderen Jahren», erklärt Meteorologe Roger Perret.

Noch 300 Sonnenstunden zum Rekord

Die Anzahl Sonnenstunden lässt sich nicht einheitlich für die gesamte Schweiz, sondern nur lokal ermitteln. So war das Jahr 2022 mit 2085 Sonnenstunden der bisherige Rekord in Zürich. Gemäss «Meteo News» wurden dort in diesem Jahr bisher 1785 Sonnenstunden gemessen.

Bis zu einem neuen Rekord fehlen also noch ziemlich genau 300 Stunden mit Sonnenschein, wobei noch mehr als drei Monate im aktuellen Jahr verbleiben. «Der Herbst kann noch viele Sonnenstunden bringen, aber so genau lässt sich das noch nicht vorhersagen», so Perret.