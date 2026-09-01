Nachdem eine Kaltfront vergangene Woche über die Schweiz gefegt war, wird der meteorologische Herbst am Dienstag mit spätsommerlichen Temperaturen und leichter Bewölkung eingeläutet. Doch bereits ab Freitag werden wieder Hitzetage mit Temperaturen von 30 Grad erwartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unwetter am Freitag verursachte in der Schweiz massive Schäden mit Hagelkörnern

Hitzetage über 30 Grad ab Donnerstag, aber keine typische Hitzewelle erwartet

Astronomischer Herbst beginnt am 23. September, Temperaturen teils rekordverdächtig

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Das Unwetter am vergangenen Freitag hat in der Schweiz in mehreren Regionen erhebliche Schäden hinterlassen. Riesige Hagelkörner, heftige Regengüsse und Sturmböen haben unter anderem Hauswände durchlöchert und Scheiben von Autos zertrümmert. Aber so schnell wie die Kaltfront gekommen ist, so schnell ist sie auch wieder weitergezogen. Nach den letzten regionalen Schauern am Montag startet der meteorologische Herbst am Dienstag mit viel Sonne und Temperaturen um die 25 Grad.

Laut Klaus Marquardt von Meteo News steuern wir aktuell wieder auf eine längere trockene Phase zu. «Diese Woche ist grundsätzlich nirgends mit Regen und Gewittern zu rechnen», sagt der Meteorologe. Höchstens in den Bergen könne es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Trotzdem wird der Sonnenschein in der ersten Wochenhälfte noch leicht getrübt: Vor allem am Mittwoch machen sich ausgedehnte, hohe Wolkenfelder über dem Himmel breit.

Hitzetage kehren zurück

Ab Donnerstag steigen die Temperaturen dann nochmals kontinuierlich an und bringen hochsommerliches Wetter zurück. Sowohl am Freitag, als auch über das gesamte Wochenende werden regional Hitzetage über 30 Grad erwartet. Von einer Hitzewelle, wie wir sie zwischen Juni und August mehrfach erlebt haben, würde Marquardt jedoch noch nicht sprechen.

«Auch wenn Höchstwerte von 30 Grad gemessen werden, sollte der Tagesdurchschnitt wesentlich tiefer liegen als in den vergangenen Monaten», erklärt er. Dies da die Sonne unterdessen wieder später auf- und früher untergehe. «Die Hitze fühlt sich im September nicht mehr so heftig an, weil sie nicht den ganzen Tag anhält», erklärt der Experte. Das macht auch weitere Tropennächte im Flachland sehr unwahrscheinlich. Nur in Hanglagen wie in St. Gallen oder Vevey VD könnten diese allenfalls nochmals auftreten.

Herbst-Fans müssen sich demnach noch etwas gedulden – immerhin beginnt der astronomische Herbst in diesem Jahr offiziell auch erst am 23. September. Die Modelle von Meteo News zeigen teilweise rekordverdächtige Voraussagen für die Temperaturen im September an und wann die nächste Kaltfront eintreffen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Fest steht: Dieser Rekordsommer hält sich weiterhin hartnäckig.