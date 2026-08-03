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Social Recharge
Wie man nach den Ferien wieder im Alltag ankommt

Ob Festival-Wochenende, Urlaub oder Städtetrip – nach intensiven Erlebnissen fällt der Wiedereinstieg in den Alltag oft schwerer als gedacht. Wie man den emotionalen Kater loswird.
Publiziert: 10:40 Uhr
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Die Ferien sind vorbei und der Alltag beginnt?
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Schweizer Illustrierte

Sonne, Musik, Freunde, fremde Städte – Festivals und Ferien sind der Stoff, aus dem Erinnerungen gemacht werden. Doch was euphorisch beginnt, endet nicht selten in einer Mischung aus Müdigkeit, Chaos im Alltag und emotionalem Kater. Zwischen Schlafmangel, Reizüberflutung und dem abrupten Bruch mit der Alltagsroutine braucht es oft mehr als nur einen Tag zum Wiederankommen. Höchste Zeit für einen bewussten «Social Recharge»: die bewusste Rückkehr zu sich selbst – körperlich, mental und sozial.

Nach den Ferien muss nicht nur der Koffer ausgepackt werden, auch die mentale Rückkehr in den Alltag ist wichtig.
Foto: Getty Images

Warum wir nach schönen Momenten oft ausgelaugt sind

Ob wilde Nächte auf einem Festival oder intensive Quality Time mit Freundinnen und Freunden in den Ferien: Soziokulturelle Ereignisse kosten Energie. Wir sind ständig von Menschen umgeben, wechseln von Gesprächen zu Eindrücken, zu Musik, zu Entscheidungen – und das oft ohne echte Pausen. Selbst wenn es Spass macht, bleibt die ständige soziale Interaktion ein kognitiver Kraftakt.

Vor allem für introvertierte oder hochsensible Menschen kann sich das nachträglich wie ein kleiner emotionaler Jetlag anfühlen: Man braucht Rückzug, fühlt sich aber vielleicht schuldig, weil man doch eigentlich Spass hatte. Doch Regeneration ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil: Sie ist essenziell.

Foto: ALIMDI.NET / Josef Beck

Lieber langsam zurück in den Alltag

Oft fehlt nach intensiven Tagen das Gefühl für den eigenen Körper. Spätes Essen, zu viel Alkohol, wenig Schlaf – um wieder in Balance zu kommen, helfen Routinen: Ausreichend Schlaf, nährstoffreiche Mahlzeiten, viel Wasser und Bewegung – gern auch sanft wie Spazierengehen oder Yoga – helfen, wieder bei sich anzukommen. Auch Massagen oder Saunagänge können den Regenerationsprozess beschleunigen.

Reizüberflutung muss nicht laut sein – auch zu viele Eindrücke können überfordern. Ein digitaler Detox für ein bis zwei Tage, ein bewusstes Notieren von Gedanken im Journal oder das Wiederaufnehmen einer kleinen Morgenroutine – zum Beispiel Tee trinken und in Ruhe lesen – können Klarheit schaffen.

Gerade nach sozialen Hochphasen ist es wichtig, nicht sofort wieder in den nächsten Terminmarathon zu starten. Es darf Pausen geben – auch gegenüber Freundinnen und Freunden. Klare Kommunikation hilft hier: Ein simples «Ich brauch gerade etwas Zeit für mich, war eine intensive Woche» ist ehrlich und schützt vor Überforderung.

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