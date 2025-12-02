Darum gehts Passiv-aggressives Verhalten: subtile Form der Aggression in Beziehungen und Arbeit

Typische Anzeichen: Schweigen, Sabotage, Sarkasmus und Pseudo-Zustimmung

Laut Studien zeigen Menschen mit vermeidendem Bindungsstil häufiger passiv-aggressive Verhaltensweisen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Es beginnt oft harmlos – eine unbeantwortete Nachricht, ein vergessener Termin, ein sarkastischer Spruch. Doch wer öfter mit passiv-aggressivem Verhalten konfrontiert ist, merkt schnell: Mit diesem Menschen stimmt etwas nicht. Es ist ein Verhalten, das provoziert – aber nie so offen, dass man den Konflikt direkt ansprechen kann. Und genau das macht es so wahnsinnig anstrengend. So ein Verhalten ist Gift für zwischenmenschliche Beziehungen, Psychologinnen und Psychologen bezeichnen es als passiv-aggressive Kommunikation.

Was genau bedeutet «passiv-aggressiv»?

Der Begriff beschreibt ein Verhalten, bei dem Ärger oder Widerstand nicht direkt geäussert, sondern indirekt – und meist auf subtile Weise – zum Ausdruck gebracht wird. Anstatt zu sagen: «Ich bin wütend auf dich», kommt ein seufzendes «Schon gut, passt schon» oder ein «Ich will nicht darüber sprechen». Bestenfalls. Vielleicht kommt nämlich auch gar keine Antwort auf die Frage, was denn genau los sei. Denn die Menschen mit passiv-aggressivem Verhalten spielen Verletzungen herunter, vermeiden offene Konfrontation – und lassen gleichzeitig kein echtes Gespräch zu. So lassen sie Betroffene komplett allein mit der Frage, was denn das eigentliche Problem ist.

Typisch sind Aussagen wie:

«Ich dachte, du weisst schon, dass ich das nicht wollte.»

«Ich hätte ja geholfen, aber du machst es ja sowieso lieber alleine.»

«Natürlich freue ich mich für dich» – mit zusammengepressten Lippen.

«Wir können ein andermal darüber reden, aber momentan habe ich keine Zeit» – mit einem anschliessenden Terminvorschlag in provokant fern liegender Zukunft.

Wie zeigt sich passiv-aggressives Verhalten im Alltag?

Die Spielarten sind vielfältig – und oft so subtil, dass man sie erst im Nachhinein bemerkt:

Verweigerung durch Schweigen: Statt zu sagen, dass etwas nicht passt, wird der Kontakt einfach eingestellt. Funkstille – ohne Erklärung. Blockaden im Telefon oder das Ignorieren aller Anfragen zur Klärung der Situation.

Sabotage in der Zusammenarbeit: Aufgaben werden «vergessen», Termine verpasst oder sabotiert – aus Versehen natürlich. Man stellt sich unwissend. Jedoch folgt auch keine Anerkennung bzw. ein Dankeschön dafür, dass dann eine andere Person die Aufgaben übernimmt.

Sarkasmus als Waffe: «Das hast du ja wieder mal grossartig gemacht» – klingt wie Lob, ist aber pure Abwertung.

Pseudo-Zustimmung: «Klar, machen wir so.» Aber danach wird der Plan systematisch untergraben.

In Beziehungen führt passiv-aggressives Verhalten zu einem ständigen Gefühl der Verwirrung und Unsicherheit. Man weiss nie genau, woran man ist. Jede noch so unbedeutend wirkende Unterhaltung kann zu einer psychischen Falle werden – denn wer sich offen über das Verhalten des anderen beschwert, wird schnell als «überempfindlich» oder «zu dramatisch» abgestempelt. Besonders perfide wird es, wenn einem sogar «psychische Probleme» oder «eine gestörte Wahrnehmung» unterstellt werden – ein Angriff, der die eigene Wahrnehmung und den Wunsch nach Klarheit zusätzlich untergräbt. In solchen Momenten fühlt man sich oft hilflos, als wäre die Realität nicht mehr eindeutig. Das ständige Hinterfragen der eigenen Gefühle kann zu einem tiefen Verlust des Vertrauens führen und die Beziehung auf eine toxische Ebene ziehen.

Warum verhalten sich Menschen so, und was steckt dahinter?

Psychologen sehen passiv-aggressives Verhalten oft als Selbstschutzstrategie. Viele Menschen haben nie gelernt, Ärger oder Frust gesund zu äussern, und haben starke Angst vor Ablehnung, wenn sie ihre Meinung sagen. Also weichen sie auf indirekte Wege aus.

Oft in der Kindheit: Die Wurzeln für passiv-aggressives Verhalten liegen oft tief in der Kindheit. Häufig stammen die Personen aus einem Umfeld, in dem offene Emotionen – insbesondere Wut oder Frustration – nicht erwünscht oder sogar bestraft wurden. «Reiss dich mal zusammen!», «Jetzt sei nicht so empfindlich!», «Man schreit doch nicht so!» und «Jetzt stell dich doch nicht so an» – solche Sätze prägen Kinder stark. Sie lernen früh: Direkter Ärger ist gefährlich, unerwünscht oder mit Liebesentzug verbunden.

Das Resultat: Die natürliche Fähigkeit, Konflikte gesund auszutragen, verkümmert. Anstatt zu lernen, wie man Wut oder das Bedürfnis nach Grenzen konstruktiv ausdrückt, werden diese Gefühle unterdrückt – und wandern in den Schatten. Im Erwachsenenalter zeigt sich dieser verdrängte Ärger dann in indirekten Gesten: durch Schweigen, Sarkasmus, absichtliches «Vergessen» oder subtile Sticheleien.

Auch Eltern, die emotional unberechenbar oder sehr kontrollierend waren, hinterlassen Spuren. Kinder in solchen Familien lernen, dass direkte Konfrontation nicht sicher ist – sie könnte Eskalation oder Liebesentzug bedeuten. So entwickeln sie oft ein Verhaltensmuster, das vermeintlich schützt: Konflikte werden passiv «ausgesessen», Widerstand in Unterwerfung versteckt. Ein Kind, welches den Mut aufbringt, innerhalb solcher Familien-Konstrukte negative Meinungen und Emotionen offen zu äussern, wird als lästig oder störend wahrgenommen und dargestellt.

Ein weiterer zentraler Punkt: Viele passiv-aggressive Menschen tragen tief sitzende Scham- oder Minderwertigkeitsgefühle in sich. Sie haben Angst, durch Offenheit abgelehnt oder verletzt zu werden – und versuchen deshalb, auf subtilen Wegen die Kontrolle zu behalten. Sie möchten unbedingt überall als beliebt und unkompliziert gelten. Es geht dabei oft weniger um Bosheit als um Selbstschutz. Der andere soll «spüren», dass etwas nicht stimmt, aber ohne dass man selbst verletzlich wird oder eine offene Angriffsfläche bietet.

Gewisse Konstellationen: Personen, die häufig zu passiv-aggressivem Verhalten neigen, wachsen oft in liebevollen, jedoch sehr leistungsorientierten Familienstrukturen auf. Besonders bei erstgeborenen Kindern, denen früh Verantwortung auferlegt wurde, ist dies zu beobachten. Die emotionalen Reaktionen, die sie gegenüber ihren Bezugspersonen entwickelten, übertragen sich später häufig auf Autoritätsfiguren oder Vorgesetzte. Forscher der Mayo Clinic sehen passiv-aggressives Verhalten zudem oft im Zusammenhang mit narzisstischen Persönlichkeitszügen. In solchen Fällen wird es gezielt eingesetzt, um andere zu kontrollieren oder zu bestrafen und sich dabei selbst überlegen zu fühlen.

Was tun, wenn man betroffen ist? Der Umgang mit passiv-aggressiven Personen ist herausfordernd – aber nicht hoffnungslos.

1 Verhalten erkennen und benennen

Sage klipp und klar: «Mir fällt auf, dass du oft ignorant reagierst, wenn dich etwas stört. Was ist los?» Das nimmt der Situation eventuell das Versteckspiel. Es kann aber sein, dass sogar hierauf nicht reagiert wird.

2 Nicht persönlich nehmen

Passiv-aggressives Verhalten sagt mehr über den anderen aus als über dich. Versuche, sachlich zu bleiben – und lass dich nicht provozieren, auch wenn das bestimmt schwerfällt.

3 Grenzen setzen

Wenn das Verhalten zur Belastung wird: Ziehe eine klare Linie. Im Job: «Ich brauche Verlässlichkeit, so kann ich nicht weiterarbeiten.» In Beziehungen: «Ich wünsche mir offene Gespräche – oder es funktioniert nicht mit uns.» Wage es, passiv-aggressive Menschen aus deinem Leben zu verbannen, wenn sie dir nicht guttun, denn eine Beziehung zu ihnen kann sich toxisch gestalten.

4 Hilfe vorschlagen

Wenn dir jemand wichtig ist: Ermutige diesen Menschen zur Selbstreflexion oder sogar dazu, professionelle Hilfe anzunehmen. Verhaltenstherapie kann helfen, neue Konfliktlösungsstrategien zu entwickeln.

5 Was, wenn man selbst so handelt?

Kleiner Reality-Check: Hast du dich in diesem Artikel vielleicht wiedererkannt? Dann ist das keine Katastrophe – sondern eine Chance. Denn passiv-aggressives Verhalten ist oft unbewusst. Wichtig ist, sich zu fragen:

Warum fällt es mir schwer, direkt zu sagen, was ich denke?

Welche Ängste hindern mich daran, ehrlich zu sein?

Wie kann ich lernen, Konflikte offen zu führen?

Welche Vorteile hätte ich im Leben, wenn ich lernen würde, meine Konflikte selbstbewusst und offen auszutragen?

Denn der Weg zu gesunder Kommunikation beginnt mit Ehrlichkeit – sich selbst und anderen gegenüber. Passiv-aggressives Verhalten mag harmlos wirken – doch es ist alles andere als das. Es vergiftet Beziehungen, untergräbt Vertrauen und verhindert echte Nähe. Der Schlüssel liegt im Mut zur Offenheit. Denn wer sagt, was ihn oder sie wirklich stört, schafft Klarheit – und damit die Chance auf Veränderung.