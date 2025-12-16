Winkst du zum Dank, wenn ein Auto stoppt, um dich über den Fussgängerstreifen zu lassen? Diese «habituelle Dankbarkeit» führt gemäss Studien zu mehr Lebenszufriedenheit und stabileren sozialen Beziehungen.

Dieses kleine Handzeichen im Alltag verrät viel über dich und deinen Charakter

Dieses kleine Handzeichen im Alltag verrät viel über dich und deinen Charakter

Darum gehts Dankbarkeit am Zebrastreifen zeigt emotionale Selbstkontrolle und verbessert das Verkehrsklima

Menschen, die sich bedanken, gehen gelassener mit Frust um und pflegen harmonischere Beziehungen

Studien zeigen: Habituelle Dankbarkeit führt zu mehr Lebenszufriedenheit und stabileren sozialen Bindungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

In der Hektik des Strassenlärms reagieren viele von uns am Zebrastreifen ganz automatisch: Das Auto stoppt, man läuft rüber und weiter. Menschen aber, die sich bewusst Zeit für ein Dankeschön nehmen, zeigen oft eine besondere mentale Fähigkeit: Sie lassen sich nicht komplett vom Stress der Umgebung auffressen.

Fachleute sprechen hier von emotionaler Selbstkontrolle: Wer den Blick hebt, ein kurzes Zeichen gibt und die Rücksichtnahme des Fahrers würdigt, schafft aus einer eher angespannten Situation einen kleinen Moment der Verbindung.

Die Psychologie nennt das «kognitive Neubewertung»: Statt nur Gefahr und Druck wahrzunehmen, erkennen diese Menschen die kooperative Seite des Moments. Der Fahrer hat angehalten, das ist nett und man sollte dies auch anerkennen.

Studien zeigen, dass solche sich bedankenden Menschen im Alltag gelassener mit Frust umgehen, impulsives Verhalten besser steuern und harmonischere Beziehungen pflegen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Und was löst das kleine «Dankeschön» beim Autofahrer aus?

Nicht nur der Fussgänger profitiert. Das kleine Zeichen wirkt oft wie ein Minibremsklotz für schlechte Laune im Auto. Fahrer fühlen sich gesehen – und damit sinkt das Risiko, dass sie danach aggressiv oder genervt weiterfahren. Ein einziger Passant kann so eine positive Stimmungskette auslösen, die gleich mehreren Verkehrsteilnehmern zugutekommt.

Dankbarkeit als Blick auf die Welt

Menschen, die sich regelmässig bedanken, nehmen ihre Umwelt grundsätzlich anders wahr. Sie sehen nicht nur Verkehr, sondern Entscheidungen und Mühe. Psychologen sprechen von «habitueller Dankbarkeit» – einer Haltung, die mit mehr Lebenszufriedenheit und stabileren sozialen Beziehungen verbunden ist.

Spannend ist auch: Wer bedankt, ist oft präsenter. Während viele gedankenverloren scrollend über die Strasse gehen, holen diese Menschen sich kurz zurück ins Hier und Jetzt. Ein Mini-Moment Achtsamkeit, der gratis und sofort wirksam ist.

So lässt sich das Verhalten leicht trainieren

Wer das selbst ausprobieren möchte, braucht nicht viel:

1. Beim nächsten Anhalten eines Autos bewusst kurz die Hand heben

2. Für einen Augenblick Blickkontakt herstellen

3. Das Ganze konsequent wiederholen

Nach ein paar Tagen läuft die Geste fast automatisch ab – und verändert ganz nebenbei, wie du dich im Verkehr bewegst.

Kleines Zeichen, grosse Wirkung

Sicherheitsexperten bestätigen inzwischen, dass solche Mikromomente das Klima auf der Strasse messbar verbessern. Wo Rücksicht und Anerkennung gezeigt werden, sinkt die Anspannung – egal ob hinter dem Steuer, zu Fuss oder auf dem Velo.

Ein freundliches Winken verändert zwar nicht die Welt. Aber es macht sie im Kleinen ein bisschen angenehmer. Und manchmal reicht genau das schon, um das Zusammenleben angenehmer zu machen.

Also bitte: das nächste Mal am Zebrastreifen einfach mal kurz winken, vielleicht sogar lächeln, und einfach mal schauen, was passiert.