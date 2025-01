Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Bist du der Typ, der sich gerne hinter dem Büsi versteckt? Oder drückst du für die perfekte Inszenierung am liebsten selber auf den Auslöser? Eine augenzwinkernde Typologie, die mehr über deinen Charakter verraten könnte, als du denkst.

1 Porträt oder Selfie – «Hier gehts um mich»

Kunstvoll inszeniert: Mit dem Profilbild auf Whatsapp setzt man sich selber in Szene. Foto: Getty Images

Wer sich selber ins gewünschte Licht rückt, sagt der Welt: Ich bin am Drücker! Eigenständigkeit ist hier das Motto – und womöglich ein bisschen Eitelkeit. Aber Vorsicht: Zu viel Perfektion kann schnell anstrengend wirken – ein wandelndes Hochglanzmagazin wirkt unnahbar.

2 Als Paar – «Nicht ohne meinen Schatz»

Nicht ohne meinen Schatz: Verliert hier jemand seine Eigenständigkeit? Foto: Shutterstock

Hier halten zwei zusammen und sind sich ihrer Liebe sicher. Zumindest auf den ersten Blick. Was bei Frisch-Verliebten süss ist, kann bei Langzeitpaaren irritieren. Versucht da jemand, die letzte Romantik zu retten? Oder steckt dahinter die Botschaft an die Aussenwelt: Führe mich nicht in Versuchung, ich bin besetzt! Subtil ist anders.

3 Kunst – «Ich bin tiefgründig»

Ich, das Kunstwerk: Hier identifiziert sich jemand mit dem Erhabenen. Foto: Shutterstock

Hier lebt jemand für das Erhabene! Oder versucht, so zu wirken. Ob Monet oder die eigene Aquarell-Katze – die Botschaft lautet: Ich bin kreativ, vielleicht sogar ein wenig kompliziert. Aber Achtung: Wer zu sehr in Symbolik schwelgt, könnte bald als überambitioniert abgestempelt werden.

4 Mit Kindern – «Ich lebe für die Familie»

Immer mit Kindern: Was der Nachwuchs wohl später dazu sagen wird? Foto: Shutterstock

Herzerwärmend oder doch etwas zu viel? Eltern, die ihre Kids ins Zentrum rücken, sagen: Mein Leben dreht sich nur um sie. Aber, das kann auch leicht übergriffig sein: Was sagen die Kinder dazu, wenn sie gross sind und ihr ganzes Babyfotoarchiv im Netz finden?

5 Natur oder Sport – «Ich bin aktiv und ausgeglichen»

Immer Action? Vielleicht auch ein heimlicher Stubenhocker. Foto: Shutterstock

Berge, Wälder, Surfbretter – immer auf Achse, immer im Einklang mit sich selbst. Zumindest scheint es so. Spiegelt es tatsächlich die Realität? Womöglich auch von ADHS getrieben oder schlummert hier gar ein heimlicher Couch-Potato?

6 Katz und Hund – «Mein Herz gehört meinem Büsi»

Mein Büsi und ich: Empathische Mitmenschen, die oft besser mit Tieren auskommen. Foto: Shutterstock

Ob Hund, Katze oder Pferd: Tierliebhaber zeigen gerne, dass ihr Herz für Vierbeiner schlägt. Manchmal so sehr, dass sie mit ihnen besser auskommen als mit ihren Mitmenschen. Romantische Interessen sollten sich schon mal an viel Haar gewöhnen.

7 Das grosse Nichts – «Frag nicht»

Nichts: Hier achtet jemand penibel auf seine Privatsphäre.

Ein Profil ohne Bild? Das kann zwei Dinge bedeuten: Entweder spricht hier jemand nicht gerne über sich – oder möchte cool und unnahbar wirken. Auf jeden Fall ein Statement: Wer mich kennt, weiss, wer ich bin.