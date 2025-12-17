So verhalten sich unsere Leser auf dem Fussgängerstreifen

Was machst du, wenn das Auto am Zebrastreifen für dich anhält? Zeigst du mit einer kurzen Geste Dankbarkeit oder läufst du einfach los? So handhabt es die Community.

Darum gehts Studie zeigt positive Effekte von Dankbarkeit am Zebrastreifen

Geste des Dankens fördert Kooperation und gute Stimmung im Strassenverkehr

85 Prozent der 19'200 Umfrageteilnehmer bedanken sich immer beim Überqueren

Alessandro Kälin Redaktor Community

Die flüchtige Interaktion im Strassenverkehr: Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Autofahrer am Zebrastreifen für die Fussgänger anhalten. Aber wird dann auch gedankt? Winken der Fussgänger heute noch aus Wertschätzung?

Gemäss Studien hat das alltägliche Ritual zwischen Fussgänger und Autofahrer überraschend positiv Effekte. Menschen, die sich die Zeit für ein kurzes Dankeschön nehmen, sind oft ruhiger und kontrollierter. Wie verhalten sich die Fussgänger in unserer Community? Wir haben nachgefragt.

Unsere Leser am Zebrastreifen

Aus der von uns durchgeführten nicht repräsentativen Umfrage mit über 19'200 Teilnehmenden ging hervor, dass 85 Prozent sich immer mit einem Handzeichen und/oder einem kurzen Lächeln bedanken, wenn sie die Strasse überqueren. 14 Prozent gaben an, dass sie es manchmal vergessen. Bemerkenswert ist jedoch, dass sich nur 1 Prozent der Teilnehmer nie bedankt.

«Ein Lächeln dazu und beide haben ein gutes Gefühl»

Die Kommentare erzählen eine ähnliche Geschichte. Viele stehen der kurzen Interaktion am Fussgängerstreifen positiv gegenüber. Manuel Martin schreibt: «Als Fussgänger bedanke ich mich immer. Im Auto danke ich auch jenen, die sich bei mir bedanken. Das macht das Miteinander etwas einfacher.»

Andreas Treichler verhält sich ebenso: «Ich danke immer, auch wenn ich weiss, dass ich das Recht habe, die Autos zu stoppen.» Die Geste koste in seinen Augen nichts, könne aber viel Positives bewirken. Er ergänzt: «Ein freundliches Lächeln dazu und beide haben ein gutes Gefühl.»

Einigen fällt das positive Verhalten vermehrt auch bei jüngeren Fussgängern auf. Thomas Merz sieht es oft im eigenen Dorf: «Fast alle Kinder, die den Fussgängerstreifen überqueren, blicken die Autofahrer an, lächeln und winken freundlich. Das gibt automatisch eine gute Stimmung.»

So sieht es auch Esther Mettler: «Für mich eine Selbstverständlichkeit. Erfreulicherweise beobachte ich auch immer wieder junge Menschen, welche diese Geste übernommen haben.»

«Man ist sich oft zu wichtig, um sich zu bedanken»

Doch nicht alle teilen diese positiven Beobachtungen. Eva Betschart stellt die Ergebnisse der Erhebung infrage: «85 Prozent bedanken sich laut dieser Umfrage. Das erlebe ich im Alltag als Fussgänger ganz anders, wenn ich so die Mitmenschen beobachte.» Auch Christian Berger kommentiert: «Die Umfrage ist wohl nicht so ernst zu nehmen. 85 Prozent hätten wohl eher gegenteilig abstimmen sollen.»

Alexander Gross erzählt: «Selber danke ich immer. Leider sind diese Szenen bei uns recht selten. Man ist sich oft zu wichtig, um sich schnell zu bedanken.» Es sei ja sowieso Pflicht, am Fussgängerstreifen anzuhalten, wozu solle man sich dann noch bedanken, beklagt er die Einstellung anderer.

Auch Martin Meier erlebt Ähnliches im Alltag: «Ganz viele laufen einfach drüber und haben so einen komischen Ausdruck drauf. Wirkt total unnatürlich und unfreundlich und auf eine Art sogar verachtend.»