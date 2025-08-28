Mit dem Velo ist man schnell und flexibel im Strassenverkehr unterwegs. Für eine sichere und angenehme Fahrt gibt es einiges zu beachten.

Sonja Zaleski-Körner

Ein strassentaugliches Velo erfordert zwei funktionierende Bremsen, aufgepumpte Reifen, eine Klingel, ein weisses Licht vorne und ein rotes hinten sowie Reflektoren an den Pedalen und an der Vorder- und Rückseite. Zusätzliche Lichter und Reflektoren, zum Beispiel an Helmen, sind erlaubt, aber keine Pflicht, um sicher mit dem Velo unterwegs zu sein. Ausserdem ist es für ein angenehmes und effektives Fahren notwendig, Lenkrad- und Sattelhöhe entsprechend der eigenen Körpergrösse einzustellen.

Ein paar Zahlen und Fakten rund ums Velo in der Schweiz:

In rund 65 Prozent der Haushalte gibt es laut Schweizer Bundesamts für Statistik mindestens ein Velo.

Laut dem Branchenverband Velosuisse wurden in der Corona-Zeit deutlich mehr Velos gekauft.

Jährlich ereignen sich in der Schweiz etwa 18'000 Verkehrsunfälle mit Velos.

80 Prozent der Unfälle sind Selbstunfälle, 20 Prozent Kollisionen.

Ein Helm schützt und senkt das Risiko für Kopfverletzungen deutlich.

Eine Helmpflicht für das Velo gibt es nur bei E-Bikes, dennoch wird das Tragen eines Helmes empfohlen.

Regelmässige Kontrolle

Einmal im Jahr sollte das Velo sicherheitshalber von einem Fachmann in einer Velo-Werkstatt kontrolliert werden. Feste Teile, Gangschaltungen, Kette, Lenkrad und Bremsen müssen geprüft werden. Wer kein Experte ist, übersieht leicht Mängel und kann sich und andere auf seiner Fahrt unwissend in Gefahr bringen.

Generell sollten jedes Mal die Reifen, Bremsen und die Lichter vor einer Velo-Tour geprüft werden. Das dauert nur einen kurzen Moment, ist aber wichtig.

Reinigung und Pflege des Velos

Vor allem im Herbst und Winter sollten Fahrräder nicht draussen stehen. Im Frühjahr oder Sommer sollten sie das auch nur bei häufiger Benutzung. Temperaturwechsel, Schmutz, Nässe und starke Sonneneinstrahlung können dem Material schaden. Regelmässiges Putzen und Pflegen des Velos ist bei Standorten an der frischen Luft ein Muss. So erkennt man schneller, wenn etwas defekt ist und man beugt Rost vor, der insbesondere an der Mechanik auch gefährlich werden kann.

Zur Reinigung eines Velos kann man einen Eimer mit lauwarmem Wasser und etwas biologisch abbaubarem Spülmittel verwenden. Zudem benötigt man einen Schwamm, eine Zahnbürste für schwer erreichbare Stellen und ein trockenes Tuch zum Abtrocknen nach der Reinigung. Ist das Rad sauber und trocken wird etwas Velo-Öl auf die Mechanik gegeben, wie die Kette und das Schaltwerk, damit beim nächsten Ausflug alles schön rund läuft. Eine spezielle Politur pflegt das Gestänge des Velos und kann dafür sorgen, dass es länger sauber bleibt.

Strassenverkehrsregeln kennen und auffrischen

Viele haben als Kinder eine Velo-Prüfung gemacht. Solche Velo-Kurse, zum Beispiel von Pro Velo Schweiz, werden in verschiedenen Städten für Familien und Erwachsene angeboten.

Wie wichtig es ist, sich in Bezug auf den Strassenverkehr weiterzubilden, wollen viele nicht wahrhaben. Dabei verändern sich die Strassen und der Verkehr: Früher gab es beispielsweise kaum Kreisel, die man heute häufig vorfindet. Bei vielen Velofahrern kann man laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) noch beobachten, dass sie im Kreisel weiterhin am Strassenrand und nicht mittig auf der Strasse fahren, wie es vorgeschrieben und empfohlen ist. Dadurch bringen sie sich in Gefahr, von anderen Verkehrsteilnehmern, wie Autofahrern, mitgerissen oder abgedrängt zu werden. Mittig auf der Fahrbahn ist es im Kreisverkehr sicherer für Velofahrer. Leider ist auch vielen Autofahrern diese Regel nicht bekannt.

Schutzkleidung

Ein Helm sollte auf jeder noch so kurzen Strecke mit dem Velo getragen werden. Er kann im Ernstfall Leben retten. Abends oder im Dunkeln empfiehlt sich zudem helle Kleidung, zum Beispiel eine gelbe Warnweste mit Reflektoren, um besser von anderen gesehen zu werden.

Trägt man eher weitere Hosen, können sich diese leicht in der Kette verfangen und zu Unfällen führen. Um dem vorzubeugen, gibt es spezielle Hosenbänder, die auch Knöchelriemen genannt werden. Diese sind oft ebenfalls mit Reflektoren ausgestattet und sorgen dafür, dass die Hose eng am Knöchel anliegt.

Vorausschauendes Fahren

Generell gilt es, im Strassenverkehr vorausschauend zu fahren. Als Velofahrer sollte man seiner Gesundheit zu Liebe immer voll konzentriert fahren und deutliche Handzeichen geben. Ein geparktes Auto kann plötzlich die Türe öffnen, grosse Fahrzeuge haben einen toten Winkel, in dem man nicht gesehen wird, Kinder am Strassenrand können auf die Strasse springen und es sollte immer genügend Abstand für eine Notbremsung zu anderen Fahrzeugen und Personen gehalten werden. Auch zu schnelles Fahren ist riskant. Wer mitdenkt und rücksichtsvoll ist, kann sich und andere besser schützen und ist sicherer unterwegs – egal, ob auf dem Velo oder nicht.