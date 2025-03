1/6 SP-Bundesrat Beat Jans ist in Bern mit dem Stadtvelo einer finnischen Marke unterwegs. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Bundesrat Beat Jans fährt mit dem Velo zur Arbeit in Bern

Jans nutzt ein finnisches Pelago-Fahrrad im Vintage-Look und mit praktischem Korb

Der SP-Bundesrat trägt einen Hightech-Helm mit integriertem Visier und Schutzsystem

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Ein Bundesrat, der mit dem Velo zur Arbeit kommt? Während andere Magistrate neben einem Repräsentationsfahrzeug mit Chauffeur auch über ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung verfügen, verzichtet SP-Bundesrat Beat Jans (60) darauf. Der Justizminister aus Basel setzt stattdessen auf den öffentlichen Verkehr – und aufs Velo.

In Bern sieht man Jans regelmässig mit dem Velo vor seinem Büro im Bundeshaus West vorfahren. Dort stellt er das Zweirad ganz normal am Veloständer ab – ein Bild, das man bisher selbst in der Schweiz kaum von Mitgliedern der Landesregierung kannte. In Bern fährt Jans mit dem Velo zu wichtigen Terminen, etwa zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen mit den Spitzen der Bundesratsparteien.

Jans Velo ist nicht irgendeines: Wie Blick weiss, fährt Jans ein Modell der finnischen Marke Pelago. Die robusten Velos im Vintage-Look sind vor allem bei der hippen Schweizer Stadtbevölkerung beliebt. Das Portal «Luxury Insights» nannte sie «Stadt-Fahrräder im Hipster-Design»: «Sie erfüllen ihren Zweck für urbane Fahrrad-Pendler und – um es mal beim Namen zu nennen – Hipster.»

Ein Hightech-Helm auf dem Kopf

Die Velos haben einen robusten Vintage-Rahmen und sind auch für das Kopfsteinpflaster der Berner Altstadt geeignet. Das Modell, auf das Jans setzt, wird als «unkompliziertes Stadtrad» beworben. Zusätzlich hat Jans einen praktischen Korb montiert, in dem er auch mal Papiere transportiert.

Auch bei der Sicherheit scheint Jans keine Kompromisse einzugehen. Der SP-Bundesrat trägt einen Hightech-Helm mit integriertem Visier und einem speziellen Schutzsystem, das den Kopf bei einem Unfall besser vor Rotationskräften schützen soll. Vielleicht ein praktischer Nebeneffekt: Klappt Jans das Visier herunter, ist sein Gesicht weniger gut zu erkennen – ein dezenter Sichtschutz für den Bundesrat.

Ist Jans auf längeren Strecken unterwegs, wird er – wie andere Bundesratsmitglieder – in einem BMW i7 xDrive60 chauffiert. Die Luxuskarosse wird elektrisch betrieben.