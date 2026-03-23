Stress ist ungesund und kann auf Dauer schlimme Folgen haben. Die richtige Einstellung hilft dabei, es durch schwere Zeiten zu schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Positive Gedanken helfen, Stress zu bewältigen

Sich selbst aufmunternde Sätze sagen, kann wahre Wunder bewirken

Studien zeigen: 85 % der Menschen fühlen sich durch positives Denken besser War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Manchmal macht es einfach die Einstellung: Wer in schweren Situationen negativ denkt, zieht sich selbst nur noch mehr runter. Man gerät in eine Art Spirale, bei der kein Ende in Sicht ist. Positives Denken und aufmunternde Worte erleichtern Stressmomente. Sich selbst in gewissen Situationen immer wieder die richtigen Sätze vorzusagen, kann daher wahre Wunder wirken. Denn mit der richtigen Einstellung kann es nur wieder bergauf gehen.

1 Ich habe schon so viel erreicht

Wenn der Stress euch mal wieder übermannt, haltet einen Moment inne und führt euch vor Augen, was ihr bereits alles geleistet habt. Vielleicht seid ihr schon mal in einer Stresssituation über euch hinaus gewachsen. Und genau das werdet ihr wieder tun!

2 Es geht wieder vorbei

Der Stress ist eine vorübergehende Phase. Auch wenn euch das vielleicht bewusst ist, macht es Sinn, es in schwierigen Zeiten auch laut auszusprechen: «Nichts währt ewig. Es ist nur eine Phase, die vorbeigeht.»

3 Ich werde von meinem Umfeld geliebt

Dass man sich geborgen und sicher fühlt, gibt Kraft in schweren Zeiten. Sagt euch immer wieder, dass es euch gut geht und ihr viele Freunde oder Familie habt, die euch immer zur Seite stehen werden.

4 Alles soll so sein, wie es ist

Alles hat seinen Grund. Ein Satz, dem wohl nicht jedermann zustimmen würde. Aber er hilft bestimmt durch stressige Momente und sorgt dafür, dass wir an einen Sinn hinter dem Ganzen glauben.

5 Es liegt alles in meiner Hand

Wenn etwas absolut zu viel wird, dann brecht es ab! Es liegt alles in eurer Hand. Ihr könnt über dein Leben entscheiden und bestimmen, wie ihr es leben wollt.

6 Im Innern bin ich ruhig

Um euch herum kann es noch so stürmisch sein, wenn ihr euch immer wieder sagt, dass ihr im Innern einen ruhigen Punkt habt, zu dem ihr zurückkehren könnt, geht es euch gut. Tief drinnen findet ihr Platz, um Energie zu tanken!

7 Es ist okay, auch mal Angst zu haben

Und auch, wenn ihr stark sein wollt, ist es okay, mal nicht in Ordnung zu sein. Man darf Angst haben oder traurig sein. Alle Gefühle sind erlaubt. Lasst sie zu und unterdrückt sie auf keinen Fall.