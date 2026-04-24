Er knackt nicht, er ploppt nicht – und genau darin liegt seine Stärke. Der Schraubverschluss hat sich längst vom Billig-Image befreit und steht heute für Präzision, Frische und Sicherheit. Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen.

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Es gibt kaum ein emotionaleres Thema in der Weinwelt als den Verschluss. Das leise, aber bedeutungsvolle «Plopp» beim Öffnen einer Flasche ist für viele untrennbar mit Genuss, Tradition und Qualität verbunden. Naturkork steht für Geschichte, für Handwerk, für jahrhundertealte Weinkultur – vor allem in Europa. Genau hier beginnt allerdings das Problem. Denn was emotional überzeugt, ist nicht immer die beste Lösung im Glas. Der Naturkork hat unbestritten grosse Stärken. Seine poröse Struktur erlaubt eine minimale Sauerstoffzufuhr, die insbesondere bei lagerfähigen, hochwertigen Weinen eine entscheidende Rolle spielt. Über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg entstehen durch diesen kontrollierten Kontakt mit Sauerstoff sogenannte Tertiäraromen – komplexe Noten von Leder, Tabak, getrockneten Früchten oder Unterholz –, die grosse Weine erst zu dem machen, was sie sind. In diesem Punkt bleibt der Naturkork bis heute unübertroffen.

Kork muss man sich leisten können

Doch dieser Vorteil hat seinen Preis. Hochwertiger Naturkork ist rar und teuer. Die besten Qualitäten gehen seit Jahrzehnten exklusiv an die grossen Namen, an die renommierten Châteaus aus Bordeaux und andere Spitzenbetriebe. Für viele Weingüter im mittleren oder unteren Preissegment bleibt oft nur zweitklassiger Kork. Und genau hier liegt das Risiko: Rund ein Prozent aller mit Naturkork verschlossenen Flaschen ist vom gefürchteten Korkfehler betroffen. Der Wein riecht dann muffig, nach nassem Karton oder feuchtem Keller – und ist im schlimmsten Fall ungeniessbar. Ein Fehler, der sich nicht korrigieren lässt und im Zweifel den Wein direkt im Ausguss enden lässt. Ein Ärgernis für Konsumenten und Produzenten!

Die Neue Welt gibt den Takt vor

Hier kommt der Schraubverschluss ins Spiel. Lange belächelt, oft unterschätzt, und doch technologisch hoch entwickelt. Er schützt den Wein zuverlässig vor unerwünschtem Sauerstoffeintritt, verhindert Korkfehler vollständig und bewahrt insbesondere fruchtbetonte Weine in ihrer ganzen Frische und Präzision. Gerade im Weissweinbereich, wo Aromatik, Klarheit und Lebendigkeit im Vordergrund stehen, ist das ein unschätzbarer Vorteil. Die sogenannte Neue Welt hat das längst erkannt: In Ländern wie Neuseeland oder Australien ist der Schraubverschluss kein Kompromiss. Ein hochklassiger Sauvignon Blanc aus Marlborough oder ein Shiraz aus McLaren Vale wird dort ganz selbstverständlich mit Drehverschluss abgefüllt, unabhängig vom Preisniveau. Qualität definiert sich hier nicht über das Geräusch beim Öffnen, sondern über das, was im Glas passiert.

Europa hinkt hinterher

Europa hingegen tut sich noch schwer mit dem Schraubverschluss. Mit Ausnahme von Österreich, wo er auch im Premiumsegment breite Akzeptanz gefunden hat, dominiert weiterhin aus Imagegründen der Naturkork. Der Konsument entscheidet letztlich mit. Solange Kork als «edler» wahrgenommen wird, bleibt er im Markt präsent, selbst wenn objektive Argumente dagegensprechen. Dabei ist die Sache eigentlich klar: Wer einen Wein nicht über Jahrzehnte lagern möchte, sondern ihn innerhalb von zwei bis drei Jahren trinkt, fährt mit dem Schraubverschluss besser. Er bietet Sicherheit, Konstanz und bewahrt genau jene Frische, die viele moderne Weine auszeichnet. Gerade im mittleren Preissegment ist er dem Naturkork häufig überlegen – schlicht weil die Qualität des Korks dort selten mithalten kann.

Es ist also an der Zeit, eine Lanze zu brechen. Nicht gegen den Korken – sondern für eine differenzierte Betrachtung. Der Schraubverschluss ist kein Zeichen von Minderwertigkeit, sondern in vielen Fällen die klügere, ehrlichere Wahl. Und manchmal eben auch die bessere!

Der Exotische Wairau Valley Marlborough Sauvignon Blanc Reserve Villa Maria, für 24.95 Franken In der Nase zeigt sich ein expressives Aromenspiel von Stachelbeere, Limette und frischen Kräutern, begleitet von einem Hauch Passionsfrucht. Am Gaumen wirkt der Wein präzise, lebendig und mit knackiger Säure, die ihm enorme Frische verleiht. Der Schraubverschluss bewahrt genau diese Klarheit. Harmoniert wunderbar mit Ziegenkäse, asiatischen Gerichten oder einem klassischen Caesar Salad. Wairau Valley Marlborough Sauvignon Blanc Reserve Villa Maria, für 24.95 Franken In der Nase zeigt sich ein expressives Aromenspiel von Stachelbeere, Limette und frischen Kräutern, begleitet von einem Hauch Passionsfrucht. Am Gaumen wirkt der Wein präzise, lebendig und mit knackiger Säure, die ihm enorme Frische verleiht. Der Schraubverschluss bewahrt genau diese Klarheit. Harmoniert wunderbar mit Ziegenkäse, asiatischen Gerichten oder einem klassischen Caesar Salad. Jetzt bestellen

Der Herbe McLaren Vale Shiraz Kangarilla Road, für 20.50 Franken In der Nase überzeugen dunkle Beeren, schwarze Kirschen und würzige Noten von Pfeffer und Lakritz. Am Gaumen zeigt sich der Shiraz kraftvoll, mit reifen Tanninen und einer saftigen Struktur, die trotz Fülle elegant bleibt. Der Schraubverschluss sorgt für eine saubere, unverfälschte Entwicklung. Passt perfekt zu Grillfleisch, Lamm oder geschmortem Rind. McLaren Vale Shiraz Kangarilla Road, für 20.50 Franken In der Nase überzeugen dunkle Beeren, schwarze Kirschen und würzige Noten von Pfeffer und Lakritz. Am Gaumen zeigt sich der Shiraz kraftvoll, mit reifen Tanninen und einer saftigen Struktur, die trotz Fülle elegant bleibt. Der Schraubverschluss sorgt für eine saubere, unverfälschte Entwicklung. Passt perfekt zu Grillfleisch, Lamm oder geschmortem Rind. Jetzt bestellen

Der Gradlinige Kamptal DAC Riesling Domäne Gobelsburg, für 16 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit feinen Aromen von weissem Pfirsich, Zitrusfrüchten und einem Hauch Mineralität. Am Gaumen zeigt er sich straff, klar und mit präziser Säurestruktur, die ihm Länge verleiht. Der Schraubverschluss unterstreicht die Stilistik dieses puristischen Rieslings. Macht zu Süsswasserfisch, Sushi oder leichten Vorspeisen eine gute Figur. Kamptal DAC Riesling Domäne Gobelsburg, für 16 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit feinen Aromen von weissem Pfirsich, Zitrusfrüchten und einem Hauch Mineralität. Am Gaumen zeigt er sich straff, klar und mit präziser Säurestruktur, die ihm Länge verleiht. Der Schraubverschluss unterstreicht die Stilistik dieses puristischen Rieslings. Macht zu Süsswasserfisch, Sushi oder leichten Vorspeisen eine gute Figur. Jetzt bestellen

Der Unkomplizierte Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling-Sylvaner Klushof, für 13.95 Franken In der Nase zeigen sich florale Noten, grüner Apfel und ein Hauch Muskat. Am Gaumen wirkt der Wein frisch, unkompliziert und mit angenehmer Fruchtigkeit, die von einer milden Säure getragen wird. Der Drehverschluss bewahrt die jugendliche Aromatik optimal. Servieren Sie ihn zum Apéro, Spargelgerichten oder mildem Käse. Basel-Landschaft AOC Kluseggler Riesling-Sylvaner Klushof, für 13.95 Franken In der Nase zeigen sich florale Noten, grüner Apfel und ein Hauch Muskat. Am Gaumen wirkt der Wein frisch, unkompliziert und mit angenehmer Fruchtigkeit, die von einer milden Säure getragen wird. Der Drehverschluss bewahrt die jugendliche Aromatik optimal. Servieren Sie ihn zum Apéro, Spargelgerichten oder mildem Käse. Jetzt bestellen

Der Moderne Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl Charles Smith, für 14.95 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit intensiven Aromen von Pfirsich, Aprikose und Zitrusfrüchten, begleitet von einer feinen Würze. Am Gaumen zeigt er sich saftig, mit leichtem Restzucker und animierender Säure, die für Trinkfluss sorgt. Der Schraubverschluss garantiert diese Frische. Ein cooler Begleiter zu scharfer asiatischer Küche oder würzigen Currys. Columbia Valley Riesling Kung Fu Girl Charles Smith, für 14.95 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit intensiven Aromen von Pfirsich, Aprikose und Zitrusfrüchten, begleitet von einer feinen Würze. Am Gaumen zeigt er sich saftig, mit leichtem Restzucker und animierender Säure, die für Trinkfluss sorgt. Der Schraubverschluss garantiert diese Frische. Ein cooler Begleiter zu scharfer asiatischer Küche oder würzigen Currys. Jetzt bestellen

Der Salzige Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken In der Nase präsentiert sich der Wein mit typischen Aromen von weissen Blüten, Zitrus und einem Hauch Feuerstein. Am Gaumen wirkt er leicht, frisch und mit subtiler Mineralität, die ihn elegant macht. Der Schraubverschluss sorgt für eine klare, unverfälschte Stilistik. Passt perfekt zu Raclette, Fondue oder einfachen Fischgerichten. Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken In der Nase präsentiert sich der Wein mit typischen Aromen von weissen Blüten, Zitrus und einem Hauch Feuerstein. Am Gaumen wirkt er leicht, frisch und mit subtiler Mineralität, die ihn elegant macht. Der Schraubverschluss sorgt für eine klare, unverfälschte Stilistik. Passt perfekt zu Raclette, Fondue oder einfachen Fischgerichten. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.