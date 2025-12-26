Diese Trouvaillen überzeugen sogar Weisswein-Fans

Viele Weissweintrinker empfinden Rotwein als schwer und tanninreich. Doch kühl servierte, fruchtbetonte und harmonische Stile machen den Übergang erstaunlich leicht. Sechs Regionen zeigen, wie Rotwein auch eingefleischte Weissweinfans begeistern kann.

Wer Weisswein liebt, schätzt Frische, Klarheit, Duft und Leichtigkeit. Rotwein wirkt dagegen oft warm und fordernd. Doch es gibt Regionen und Stile, die genau diese weissen Eigenschaften übernehmen und dazu sowohl Tiefe als auch Weichheit bieten. Diese sechs Beispiele zeigen, wie sich spielerisch eine neue, rote Genusswelt öffnen lässt.

Spanische Eleganz statt Hitze

Das südspanische Weinbaugebiet Jumilla ist bekannt für tiefdunkle und kräftige Rotweine. Aber die Region kann mehr und produziert heute Rotweine mit überraschender Frische. Gerade die Rebsorte Monastrell wirkt hier dank Höhenlagen und moderner Ausbauweise klarer, kühler und eleganter als erwartet. Genau das macht die Weine zur idealen Alternative für Weissweinfans. Die Frucht bleibt im Vordergrund, die Tannine sind seidig, und bei 14 bis 15 Grad Celsius Serviertemperatur entfaltet sich eine erstaunliche Leichtigkeit. Der Stil ist saftig, zugänglich und aromatisch. Die Tropfen sind kräftig genug, um spannend zu sein, aber nicht zu schwer. Jumilla zeigt, dass mediterraner Rotwein nicht wuchtig sein muss, sondern genauso harmonisch und finessenreich auftreten kann wie ein gut gemachter Weisswein.

Jumilla DOP Pino Doncel 12 Meses, für 13.95 Franken In der Nase dominieren Aromen dunkler Kirschen und Brombeeren gepaart mit feinen Nuancen von Vanille. Am Gaumen weich, rund und saftig, mit eleganter Holzstruktur und geschmeidigen Gerbstoffen. Passt ideal zu Iberico-Koteletts oder Albóndigas.

Burgenländische Fülle ohne Schwere

Die Winzer des österreichischen Weinbaugebiets Burgenland sind wahre Meister der Balance. Kraft, Wärme und Reife treffen hier auf elegante Frucht und weiche Tannine. Für Liebhaber körperreicher Weissweine ist dieser Stil geradezu ideal. Die Roten zeigen sich oft geschmeidig, samtig und zugänglich. Ihr Charakter wirkt fast cremig, ohne dabei zu opulent zu sein. Bei kühlen 14 Grad Celsius Serviertemperatur zeigt sich die Frucht klarer, die Fülle wirkt geordnet, und der Wein öffnet sich mit einer charmanten Aromatik, die an die Weichheit eines gut ausgebauten Chardonnay erinnert. Genau diese Kombination macht den burgenländischen Stil zur perfekten Brücke zwischen Weiss und Rot.

Burgenland The Peak of Glory Scheiblhofer, für 28.50 Franken Das Bouquet überzeugt mit Aromen von Zwetschgen, dunklen Kirschen und Schokolade. Am Gaumen voll, weich und fruchtbetont, mit milder Tanninstruktur. Gekühlt serviert, wirkt er eleganter und harmonischer. Ideal zu Pilzrisotto, geschmortem Rind oder Wild.

Kalifornische Freundlichkeit im Glas

Kalifornische Rotweine im Einstiegssegment sind wie gemacht für Weissweinfans: weich, fruchtig und warmherzig. Der Stil verzichtet auf Strenge und konzentriert sich auf Charme. Die Tannine bleiben mild, die Aromatik ist offen und sofort verständlich. Leicht gekühlt erhält der Wein zusätzliche Frische und verliert jede mögliche Schwere. Damit erinnert er an aromatische Weissweine, die ohne viel Erklärung Freude machen. Kalifornien beweist, dass Cabernet nicht imposant sein muss, sondern auch zutiefst freundlich auftreten kann.

Cabernet Sauvignon Valley Oaks California Fetzer, für 15.50 Franken Ein betörender Duft von Cassis, Kirsche und Vanille zeichnet die Nase aus. Am Gaumen weich, charmant und mild, mit sanftem Tanningerüst. Perfekt zu BBQ-Chicken, Pulled Pork oder Cheeseburger.

Apuliens kühl servierte, warme Aromatik

Die süditalienische Rebsorte Primitivo ist eine natürliche Verführerin! Ihre Weine betören mit üppiger Frucht, weicher Textur und kaum spürbaren Tannine. Das ist ideal für Weissweinfans, die aromatische Sorten mögen. Der Stil ist weich, fast schmelzend und erinnert an die Fülle gewisser opulenter Weissweine. Bei kühler Serviertemperatur von maximal 14 bis 15 Grad Celsius verliert der Primitivo seine typische Wärme, wird klarer und saftiger. Und zeigt, wie spielerisch mediterraner Rotwein sein kann. Ein idealer Einstieg für alle, die Rotwein sonst eher meiden.

Primitivo di Manduria DOP Gocce Feudi Salentini, für 19.50 Franken Die Nase überzeugt mit üppigen Aromen von reifen Pflaumen und schwarzen Kirschen, ergänzt mit einem Hauch Vanille. Am Gaumen samtig und rund, mit süsslicher Frucht. Angenehm gekühlt, wirkt er sogleich viel eleganter. Herrlich zu Lammkoteletts, Pasta al Forno oder Burrata.

Venezianische Sanftheit mit roter Frische

Venetien ist die Heimat klarer, fruchtbetonter und meist unkomplizierter Weissweine. Das gilt auch für einzelne Rote. Besonders die zugängliche Rebsorte Merlot zeigt sich hier besonders mild und harmonisch. Sie verbindet weiche Textur mit roter, frischer Aromatik und bleibt bei 12 bis 14 Grad Celsius spielerisch leicht. Das Resultat wirkt fast wie ein kräftiger Rosé mit erstaunlicher Tiefe. Kein Rotwein überfordert Weissweinfans so wenig wie dieser regionale Stil.

Venezie IGT Merlot Introl della Torre Tenuta Valleselle, für 13.50 Franken In der Nase dominieren dezente Aromen von roten Kirschen, Preiselbeeren und etwas Kräuterwürze. Am Gaumen weich und klar, mit frischem Trinkfluss und mildem Tannin. Gekühlt besonders brillant. Passt zu Polenta, Antipasti oder Pasta all'Arrabbiata.

Graubündner Feinheit fast wie Weiss

Graubünden zeigt, wie nah Rotwein an Weisswein sein kann: kühle Frucht, feine Säure, zarte Struktur. Pinot Noir aus der Bündner Herrschaft ist ein Paradebeispiel für Eleganz ohne Schwere. Er wirkt transparent, präzise, frisch. Für Weissweintrinker ist dieser alpine Stil fast schon vertraut: duftig, lebendig, filigran. Ein Wein, der zeigt, wie sanft Rotwein tatsächlich sein kann.

Graubünden AOC Maienfelder Pinot Noir Steinbock, für 13.50 Franken Aromen von roten Johannisbeeren, Kirschen und feiner Würze. Am Gaumen leicht, präzise und elegant, mit frischer Säure und sehr weichem Tannin. Gekühlt besonders fein. Ideal zu Bündnerfleisch, Forelle blau oder Pilzgerichten.

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.