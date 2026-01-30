Guter Wein muss nicht teuer sein. Bereits unter 10 Franken findet sich eine beeindruckende Vielfalt an Stilen, Herkünften und Charakteren. Vom Schweizer Weisswein bis zum kräftigen Roten aus dem Süden zeigt sich: Tiefer Preis und hoher Genuss gehen längst Hand in Hand.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Jahresbeginn gilt als stille Zeit im Weinjahr – und als Phase, in der man genauer aufs Budget schaut. Lange hatten günstige Weine einen schweren Stand: zu simpel, oft süsslich, selten präzise. Doch der Ruf hat sich gewandelt. Moderne Kellertechnik, bewusstes Arbeiten im Rebberg und ein klarer Fokus auf Frische statt Restsüsse haben die Einstiegsklasse neu definiert. Heute entstehen selbst unter 10 Franken Weine mit Herkunft, Stil und Trinkfreude. Besonders erfreulich: Auch die Hochpreisinsel Schweiz liefert mittlerweile unkomplizierte, budgetgerechte Weine, die qualitativ absolut überzeugen.

Schweiz: Viel Wein für wenig Geld

Die Schweiz gilt als teures Weinland, doch gerade im Weissweinbereich überrascht sie zunehmend mit preiswerten und gleichzeitig hochwertigen Weinen. Rebsorten wie Riesling-Sylvaner und Chasselas stehen sinnbildlich für diesen Wandel. Einst als neutral oder gar banal abgestempelt, zeigen sie heute, wie viel Charakter und Trinkfreude in ihnen steckt.

In Schaffhausen sorgt das kühle Klima für Frische und Präzision, die dem Riesling-Sylvaner eine animierende Leichtigkeit verleiht. Im Wallis wiederum bringt der Fendant seine ganze Stärke aus Balance, Mineralität und Eleganz ins Glas. Moderne Vinifikation und sorgfältige Arbeit im Rebberg haben diese Klassiker neu positioniert. Sie sind keine Kopfschmerzplörren mehr, sondern ehrliche, vielseitige Essensbegleiter, die zeigen, dass Schweizer Wein auch bezahlbar und alltagstauglich sein kann.

Der Erfrischende Schaffhausen AOC Hallauer Riesling-Sylvaner, für 7.95 Franken In der Nase frisch mit grünem Apfel, Zitrus und feinen Kräutern. Am Gaumen saftig, klar und trocken mit lebendiger Säure. Passt perfekt zu Fischknusperli, Frischkäse oder zum Apéro. Schaffhausen AOC Hallauer Riesling-Sylvaner, für 7.95 Franken In der Nase frisch mit grünem Apfel, Zitrus und feinen Kräutern. Am Gaumen saftig, klar und trocken mit lebendiger Säure. Passt perfekt zu Fischknusperli, Frischkäse oder zum Apéro. Jetzt bestellen

Der Klassiker Valais AOC Fendant Georges Clavien & Fils, Sierre, für 9.95 Franken In der Nase dezent mit Birne, Zitrus und mineralischen Anklängen. Am Gaumen elegant, trocken und ausgewogen mit feiner Salzigkeit. Ideal zu Raclette, Käsegerichten oder Walliser Trockenfleisch. Valais AOC Fendant Georges Clavien & Fils, Sierre, für 9.95 Franken In der Nase dezent mit Birne, Zitrus und mineralischen Anklängen. Am Gaumen elegant, trocken und ausgewogen mit feiner Salzigkeit. Ideal zu Raclette, Käsegerichten oder Walliser Trockenfleisch. Jetzt bestellen

Frankreich: Rosés fürs Portemonnaie

Rosé aus dem Languedoc hat sich in den letzten Jahren massiv weiterentwickelt. Während die Provence preislich oft in andere Sphären vorgestossen ist, bleibt der Süden Frankreichs erfreulich zugänglich. Gleichzeitig haben die Winzer ihren Stil verfeinert: weniger Extraktion, mehr Frische, präzisere Aromatik. Die Rosés zeigen heute filigrane Frucht, feine Würze und eine klare Struktur, die weit mehr als nur den reinen Sommerdurst befriedigt. Das mediterrane Klima sorgt zwar für Reife, doch moderne Vinifikation hält die Weine trocken, lebendig und ausgewogen. Kein Wunder, sind diese Rosés hierzulande so beliebt – sie bieten enorm viel Trinkfreude für vergleichsweise wenig Geld und beweisen, dass Anspruch und Alltagstauglichkeit kein Widerspruch sind.

Der Filigrane Corbières AOC Rosé Caraguilhes, für 9.95 Franken In der Nase rote Beeren, Grapefruit und Kräuter der Garrigue. Am Gaumen trocken, frisch und elegant mit feinem Zug. Passt hervorragend zu Grillgemüse, Tapas oder mediterranen Vorspeisen. Corbières AOC Rosé Caraguilhes, für 9.95 Franken In der Nase rote Beeren, Grapefruit und Kräuter der Garrigue. Am Gaumen trocken, frisch und elegant mit feinem Zug. Passt hervorragend zu Grillgemüse, Tapas oder mediterranen Vorspeisen. Jetzt bestellen

Italien: Top-Qualität trotz Hitze

Sizilien steht für Sonne, Kraft und expressive Weine. Umso erstaunlicher ist die Entwicklung, die insbesondere die Rebsorte Syrah dort in den letzten Jahren genommen hat. Trotz tiefer Preise zeigen viele Weine heute Zurückhaltung, Würze und Struktur statt überladener Frucht und Restsüsse. Die Kombination aus warmem Klima, kühlenden Einflüssen und moderner Kellertechnik sorgt für kräftige, aber ausgewogene Rotweine. Schwarze Beeren, Pfeffer und mediterrane Kräuter prägen den Stil, begleitet von einer saftigen Textur und gut eingebundenen Tanninen. Diese Syrahs sind ernst zu nehmende Essensbegleiter und beweisen, dass auch günstige Rotweine Charakter und Tiefe besitzen können.

Der Würzige Syrah Terre Siciliane Orpheus, für 7.50 Franken In der Nase dunkle Beeren, schwarzer Pfeffer und Kräuter. Am Gaumen kräftig, würzig und ausgewogen mit saftiger Struktur. Passt ideal zu Pasta mit Salsiccia, Grillfleisch oder Auberginen. Syrah Terre Siciliane Orpheus, für 7.50 Franken In der Nase dunkle Beeren, schwarzer Pfeffer und Kräuter. Am Gaumen kräftig, würzig und ausgewogen mit saftiger Struktur. Passt ideal zu Pasta mit Salsiccia, Grillfleisch oder Auberginen. Jetzt bestellen

Portugal: Majestätische Rote mit Eleganz

Das Douro-Tal zählt zu den spannendsten Rotweinregionen Europas, wenn es um das Preis-Genuss-Verhältnis geht. Die autochthonen Rebsorten bringen Tiefe, Würze und Struktur, ohne dabei schwer oder überladen zu wirken. Moderne Douro-Weine verbinden Kraft mit Frische und Eleganz – eine Stilistik, die international immer mehr Beachtung findet. Dank effizienter Produktion und grosser Erfahrung entstehen Weine, die weit über ihre Preisklasse hinaus überzeugen. Gerade für den Alltag sind sie ideal: seriös, vielseitig und mit klarer Herkunft.

Der Komplexe Douro Casa Ferreirinha Papa Figos, für 9.95 Franken In der Nase Pflaumen, dunkle Beeren und ein Hauch Kakao. Am Gaumen saftig, ausgewogen und frisch mit feinkörnigen Tanninen. Passt perfekt zu Schmorgerichten, Chorizo oder Eintöpfen. Douro Casa Ferreirinha Papa Figos, für 9.95 Franken In der Nase Pflaumen, dunkle Beeren und ein Hauch Kakao. Am Gaumen saftig, ausgewogen und frisch mit feinkörnigen Tanninen. Passt perfekt zu Schmorgerichten, Chorizo oder Eintöpfen. Jetzt bestellen

Prickelnd: Spumante als Prosecco-Alternative

Nicht jeder Schaumwein aus dem Veneto darf sich Prosecco nennen. Doch genau hier liegt oft das grosse Potenzial für preisbewusste Geniesser. Schaumweine mit weniger strikten Rebsortenvorgaben bieten genauso erstaunliche Frische, Eleganz und Trinkfluss, ohne den berühmten Namen zu tragen. Sie sind vielseitig einsetzbar, trocken ausgebaut und qualitativ erstaunlich nah an ihren prominenteren Kollegen. Für das kleine Portemonnaie sind sie eine echte Entdeckung – besonders als Apéro oder Begleiter leichter Gerichte.

Der Feine Valdo Garda DOC Spumante Brut, für 9.95 Franken In der Nase Apfel, Zitrus und florale Noten. Am Gaumen frisch, feinperlig und trocken mit klarem Abgang. Ideal zum Apéro, zu Antipasti oder Fisch. Valdo Garda DOC Spumante Brut, für 9.95 Franken In der Nase Apfel, Zitrus und florale Noten. Am Gaumen frisch, feinperlig und trocken mit klarem Abgang. Ideal zum Apéro, zu Antipasti oder Fisch. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino