Der Dry January ist keine Absage an den Wein, sondern eine bewusste Pause. Ein Monat der Enthaltsamkeit, der entschleunigt, entgiftet und den Blick schärft – für alkoholfreie Alternativen ebenso wie für die Vorfreude auf das erste Glas danach.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Zeitgeist ist nüchterner geworden. Der Fokus liegt mehr auf der Gesundheit und dem körperlichen Wohlbefinden. Der Fitnessboom, neue Ernährungsformen und ein generell achtsamerer Lebensstil haben dazu geführt, dass Alkohol – und damit auch Wein – heute öfter hinterfragt wird als noch vor zwanzig oder dreissig Jahren. Das Glas Wein ist nicht verschwunden, aber es ist nicht mehr selbstverständlich. Und genau darin liegt auch eine Chance.

Der Ausgewogene Chardonnay Deutschland VIV, alkoholfrei, für 10.95 Franken In der Nase zeigt sich der Chardonnay überraschend sortentypisch mit Aromen von grünem Apfel, Zitruszeste und einem Hauch Birne. Am Gaumen wirkt er frisch und präzise, getragen von einer lebendigen Säure und einer feinen, fast cremigen Textur. Die Frucht bleibt zurückhaltend, das Finale angenehm trocken. Passt hervorragend zu gedünstetem Fisch, Poulet vom Grill oder zu einem Zitronenrisotto. Chardonnay Deutschland VIV, alkoholfrei, für 10.95 Franken In der Nase zeigt sich der Chardonnay überraschend sortentypisch mit Aromen von grünem Apfel, Zitruszeste und einem Hauch Birne. Am Gaumen wirkt er frisch und präzise, getragen von einer lebendigen Säure und einer feinen, fast cremigen Textur. Die Frucht bleibt zurückhaltend, das Finale angenehm trocken. Passt hervorragend zu gedünstetem Fisch, Poulet vom Grill oder zu einem Zitronenrisotto. Jetzt bestellen

Enorme qualitative Fortschritte

Die Weinindustrie steht damit vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Sie muss auf diesen nüchternen Trend reagieren, ohne ihre eigene Identität zu verleugnen. Entalkoholisierte Weine sind ein sichtbares Resultat dieses Spagats. Lange belächelt, oft vorschnell als Traubensaft abgetan, haben sie in den letzten Jahren enorme qualitative Fortschritte gemacht. Moderne Kellertechnik, schonendere Entalkoholisierung und ein klarer Fokus auf Balance statt auf Süsse sorgen dafür, dass alkoholfreier Wein heute tatsächlich nach Wein schmecken kann.

Der Beschwingte Rheinhessen Rosé III Freunde, alkoholfrei, für 13.95 Franken Der Rosé duftet nach Erdbeeren, Himbeeren und einem Hauch roter Johannisbeeren. Am Gaumen zeigt er sich saftig, leichtfüssig und animierend, mit gut integrierter Säure und klarer Struktur. Der Abgang ist unkompliziert, aber sauber und erfrischend. Ideal zu Apéroplatten, frischen Salaten oder zu gebratenem Gemüse mit mediterranen Kräutern. Rheinhessen Rosé III Freunde, alkoholfrei, für 13.95 Franken Der Rosé duftet nach Erdbeeren, Himbeeren und einem Hauch roter Johannisbeeren. Am Gaumen zeigt er sich saftig, leichtfüssig und animierend, mit gut integrierter Säure und klarer Struktur. Der Abgang ist unkompliziert, aber sauber und erfrischend. Ideal zu Apéroplatten, frischen Salaten oder zu gebratenem Gemüse mit mediterranen Kräutern. Jetzt bestellen

In dieses Spannungsfeld fügt sich auch der Dry January ein. Ursprünglich in England entstanden, als bewusste Gegenbewegung zur exzessiven Festtagssaison, hat sich der alkoholfreie Januar längst auch bei uns etabliert. Im Gegensatz zum eher locker interpretierten Sober October ist der Dry January kompromissloser: ein Monat, null Alkohol, keine Ausreden. Nicht als moralische Übung, sondern als Einladung zur Selbstbeobachtung.

Der Blumige Chasselas Exelsis Hammel, alkoholfrei, für 9.95 Franken In der Nase zurückhaltend und elegant mit Noten von Apfel, weissen Blüten und einem Hauch Mineralität. Am Gaumen wirkt der Chasselas schlank, präzise und geradlinig, mit feiner Säure und trockenem Finish. Ein Wein, der leise überzeugt. Passt sehr gut zu Käseplatten, Raclette, Fischknusperli oder klassischen Schweizer Vorspeisen. Chasselas Exelsis Hammel, alkoholfrei, für 9.95 Franken In der Nase zurückhaltend und elegant mit Noten von Apfel, weissen Blüten und einem Hauch Mineralität. Am Gaumen wirkt der Chasselas schlank, präzise und geradlinig, mit feiner Säure und trockenem Finish. Ein Wein, der leise überzeugt. Passt sehr gut zu Käseplatten, Raclette, Fischknusperli oder klassischen Schweizer Vorspeisen. Jetzt bestellen

Der Dry January ist wie ein inneres Aufräumen

Ich mache Dry January. Jedes Jahr. Und jedes Jahr freue ich mich ehrlich gesagt darauf. Nach all der Schlemmerei, den langen Abenden, den vielen Gläsern über die Festtage fühlt sich dieser Monat an wie ein inneres Aufräumen. Entschleunigung. Entgiftung. Ein bewusster Schritt zurück. Erstaunlich ist für mich immer wieder, wie leicht der Anfang fällt – und wie schnell sich sogar eine Lust auf Enthaltsamkeit entwickelt. Plötzlich wird das Glas Wasser zum Ritual, der Tee zum bewussten Moment, der alkoholfreie Wein zum spannenden Experiment. Man trinkt langsamer, hört genauer hin, schmeckt anders. Und man merkt: Verzicht kann auch befreiend sein.

Der Abwechslungsreiche Vertschi Rosé, alkoholfrei, für 21.50 Franken Der Vertschi Rosé zeigt Aromen von roten Beeren, Blutorange und feiner Kräuterwürze. Am Gaumen ist er lebendig und ausgewogen, mit saftiger Frucht und erfrischender Struktur. Das Finale bleibt trocken und animierend. Ein vielseitiger Begleiter zu Antipasti, Gemüsetartes oder zu leichten Pastagerichten. Vertschi Rosé, alkoholfrei, für 21.50 Franken Der Vertschi Rosé zeigt Aromen von roten Beeren, Blutorange und feiner Kräuterwürze. Am Gaumen ist er lebendig und ausgewogen, mit saftiger Frucht und erfrischender Struktur. Das Finale bleibt trocken und animierend. Ein vielseitiger Begleiter zu Antipasti, Gemüsetartes oder zu leichten Pastagerichten. Jetzt bestellen

Und doch ist dies keine Abrechnung mit dem Wein. Im Gegenteil! Der Dry January ist für mich auch eine Ode an den Genuss danach. An den Moment, wenn der Monat vorbei ist und ich mir ganz bewusst ein erstes Glas einschenke. Langsam. Wohltemperiert. Einen edlen Tropfen, der nicht nebenbei getrunken wird, sondern Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht ist genau das der grösste Wert dieser Pause: Sie erinnert uns daran, warum wir Wein lieben – und warum er mehr ist als Gewohnheit.

Der Erdige Montepulciano d’Abruzzo Jasci, alkoholfrei, für 14.95 Franken In der Nase finden sich dunkle Beeren, Sauerkirschen und eine dezente erdige Würze. Am Gaumen überrascht der Wein mit Tiefe und Struktur, reifer Frucht und sanften Tanninen. Die Balance zwischen Frische und Substanz gelingt überzeugend. Passt gut zu Tomatengerichten, Linseneintöpfen oder zu Pizza mit kräftigem Belag. Montepulciano d’Abruzzo Jasci, alkoholfrei, für 14.95 Franken In der Nase finden sich dunkle Beeren, Sauerkirschen und eine dezente erdige Würze. Am Gaumen überrascht der Wein mit Tiefe und Struktur, reifer Frucht und sanften Tanninen. Die Balance zwischen Frische und Substanz gelingt überzeugend. Passt gut zu Tomatengerichten, Linseneintöpfen oder zu Pizza mit kräftigem Belag. Jetzt bestellen

Im breiten Weinsortiment von Coop finden sich zahlreiche alkoholfreie Weine, die eine grosse Vielfalt an Anbaugebieten, Weinstilen und Rebsorten widerspiegeln. Dass entalkoholisierte Tropfen in dieser Zeit nicht nur Lückenfüller sind, sondern echte Alternativen sein können, zeigen diese Beispiele eindrücklich.

Der Prickelnde Young Poets More bubbles less troubles (secco 0%), für 9.95 Franken In der Nase zeigt sich der Secco mit exotisch-würzigen Fruchtnoten und einem feinen Hauch Muskat. Am Gaumen verbindet sich eine delikate, gut eingebundene Süsse mit lebendiger Perlage und überraschend weiniger Aromatik. Die Balance zwischen Frische und Feinherbheit wirkt präzise und animierend. Ein prickelnder, eigenständiger Genuss, der alkoholfreien Schaum neu denkt. Passt ideal zu Apéro-Häppchen, asiatisch inspirierten Vorspeisen oder zu gereiftem Hartkäse. Young Poets More bubbles less troubles (secco 0%), für 9.95 Franken In der Nase zeigt sich der Secco mit exotisch-würzigen Fruchtnoten und einem feinen Hauch Muskat. Am Gaumen verbindet sich eine delikate, gut eingebundene Süsse mit lebendiger Perlage und überraschend weiniger Aromatik. Die Balance zwischen Frische und Feinherbheit wirkt präzise und animierend. Ein prickelnder, eigenständiger Genuss, der alkoholfreien Schaum neu denkt. Passt ideal zu Apéro-Häppchen, asiatisch inspirierten Vorspeisen oder zu gereiftem Hartkäse. Jetzt bestellen

Der Belebende Italian Sparkling La Gioiosa et Amorosa, alkoholfrei, für 8.95 Franken Feine Perlage, dazu Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und weissen Blüten. Am Gaumen frisch, elegant und sauber, mit belebender Säure und trockenem Finale. Die Mousse sorgt für echtes Schaumwein-Feeling – ganz ohne Alkohol. Perfekt als Apéro, zu Fingerfood oder als festlicher Begleiter durch den Dry January. Italian Sparkling La Gioiosa et Amorosa, alkoholfrei, für 8.95 Franken Feine Perlage, dazu Aromen von grünem Apfel, Zitrusfrüchten und weissen Blüten. Am Gaumen frisch, elegant und sauber, mit belebender Säure und trockenem Finale. Die Mousse sorgt für echtes Schaumwein-Feeling – ganz ohne Alkohol. Perfekt als Apéro, zu Fingerfood oder als festlicher Begleiter durch den Dry January. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.