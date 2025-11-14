Guter Geschmack muss nicht teuer sein

Wein ist keine Wissenschaft – zumindest nicht, wenn man einfach geniessen will. Diese sechs Flaschen zeigen, dass man auch ohne Fachwissen den richtigen Geschmack trifft. Locker, ehrlich, unkompliziert: So macht Wein auch Einsteigern richtig Spass.

1/14 Das Wallis hat viel zu bieten. Die Pinots zeigen sich oft elegant, mit kühlem, leicht rauchigem Touch. Foto: Shutterstock

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wer mit Wein beginnt, braucht keine Fachbegriffe, keine Sommelier-Ausbildung und auch keine 100-Franken-Flasche. Es reicht, offen zu sein und Neues zu probieren. Wein ist kein elitärer Genuss, sondern ein Getränk, das Freude macht – beim Apéro, am Abendessen oder einfach so. Diese sechs Weine sind leicht zugänglich, stilistisch unterschiedlich und zeigen, dass guter Geschmack nicht teuer sein muss.

Schweizer Pinot Noir mit Stil

Pinot Noir ist der sanfte Einstieg in die Welt der Rotweine. Er ist leicht, fruchtig und selten aufdringlich – perfekt für alle, die sonst lieber Weisswein trinken. Im Wallis zeigt sich die Traube besonders elegant, oft mit kühlem, leicht rauchigem Touch. Der «Tracteur Léon» punktet zudem mit einer coolen Etikette – ein Wein mit Augenzwinkern und Charakter.

Der Charmante Valais AOC Pinot Noir Tracteur Léon, Chai du Baron, für 14.95 Franken In der Nase duftet er nach Kirschen und roten Beeren, am Gaumen bleibt er frisch und saftig, mit feiner Würze im Abgang. Kein schwerer Brocken, sondern ein roter Wein, der Leichtigkeit versprüht. Schmeckt ideal zu Trockenfleisch, Pizza oder Raclette. Valais AOC Pinot Noir Tracteur Léon, Chai du Baron, für 14.95 Franken In der Nase duftet er nach Kirschen und roten Beeren, am Gaumen bleibt er frisch und saftig, mit feiner Würze im Abgang. Kein schwerer Brocken, sondern ein roter Wein, der Leichtigkeit versprüht. Schmeckt ideal zu Trockenfleisch, Pizza oder Raclette. Jetzt bestellen

Italienische Lebensfreude im Glas

Italien ist das Weinland, das fast jeder mag. Hier schmecken Rotweine selten kompliziert, sondern einfach rund und sympathisch. Der «Spezieri» von Col d’Orcia vereint Ciliegiolo und Sangiovese – zwei Rebsorten, die Sonne und Toskana im Herzen tragen. Kein Nerd-Wein, sondern einer, der nach Ferien schmeckt.

Der Entspannte Toscana IGT Spezieri Col d’Orcia, für 14.95 Franken Aromen von Kirsche, getrockneten Kräutern und einem Hauch Vanille machen Lust auf den nächsten Schluck. Am Gaumen weich, warm und harmonisch – so, wie ein italienischer Abend sein soll. Passt perfekt zu Pasta mit Tomatensauce, Lasagne oder einfach einer Antipasti-Platte. Toscana IGT Spezieri Col d’Orcia, für 14.95 Franken Aromen von Kirsche, getrockneten Kräutern und einem Hauch Vanille machen Lust auf den nächsten Schluck. Am Gaumen weich, warm und harmonisch – so, wie ein italienischer Abend sein soll. Passt perfekt zu Pasta mit Tomatensauce, Lasagne oder einfach einer Antipasti-Platte. Jetzt bestellen

Portugal im Aufwind

Portugal ist das neue Trendland für unkomplizierte Weine. Der «Silk & Spice» hält, was der Name verspricht: geschmeidig, würzig, angenehm weich. Ein Blend, also eine Cuvée aus mehreren Trauben – ohne dass man wissen muss, welche genau. Hauptsache: Er schmeckt und kostet keine Weltreise.

Der Trendige Silk & Spice Red Blend, Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken In der Nase Noten von reifen Beeren, Vanille und Gewürzen, am Gaumen samtig mit feinen Schokoladennoten. Ein Wein, der sofort gefällt – ganz ohne Erklärungen. Ideal zu Cheeseburger, Tapas und einem gemütlichen Netflix-Abend mit Freunden. Silk & Spice Red Blend, Sogrape Vinhos, für 9.95 Franken In der Nase Noten von reifen Beeren, Vanille und Gewürzen, am Gaumen samtig mit feinen Schokoladennoten. Ein Wein, der sofort gefällt – ganz ohne Erklärungen. Ideal zu Cheeseburger, Tapas und einem gemütlichen Netflix-Abend mit Freunden. Jetzt bestellen

Weisser Rioja aus Spanien

Rioja steht eigentlich für kräftige Rotweine, aber hier kommt die helle Seite: ein frischer, moderner Weisswein mit spanischem Charme. Der «White Art Collection» von Faustino ist unkompliziert, leicht tropisch im Duft und wunderbar trinkig – ein Beispiel dafür, dass Weisswein nicht langweilig sein muss.

Der Überraschende Rioja DOCa White Art Collection, Bodegas Faustino, für 9.95 Franken Er duftet nach Birne, Melone und etwas Vanille, bleibt am Gaumen cremig und frisch zugleich. Ein kleiner Allrounder, der zu Poulet mit Zitronensauce, sommerlichem Couscous oder einfach Chips und Sonne auf dem Balkon passt. Rioja DOCa White Art Collection, Bodegas Faustino, für 9.95 Franken Er duftet nach Birne, Melone und etwas Vanille, bleibt am Gaumen cremig und frisch zugleich. Ein kleiner Allrounder, der zu Poulet mit Zitronensauce, sommerlichem Couscous oder einfach Chips und Sonne auf dem Balkon passt. Jetzt bestellen

Weiss, frisch und schweizerisch

Nicht jeder Wein braucht eine Geschichte – manchmal soll er einfach Spass machen. Der «Baccarat Club» aus Genf ist genau das: eine frische, fruchtige Assemblage aus verschiedenen Trauben, die niemand kennen muss. Einfach kühl servieren und in guter Gesellschaft geniessen.

Der Partywein Baccarat Club Assemblage cépages blancs, La Cave de Genève, für 9.95 Franken In der Nase Aromen von Zitrus und grünen Äpfeln, am Gaumen leicht, spritzig und unkompliziert. Ein Wein für gesellige Runden, Partys oder den Feierabend auf dem Balkon. Passt perfekt zu Sushi, Salaten oder Apéroplättli. Baccarat Club Assemblage cépages blancs, La Cave de Genève, für 9.95 Franken In der Nase Aromen von Zitrus und grünen Äpfeln, am Gaumen leicht, spritzig und unkompliziert. Ein Wein für gesellige Runden, Partys oder den Feierabend auf dem Balkon. Passt perfekt zu Sushi, Salaten oder Apéroplättli. Jetzt bestellen

Wenn es in Frankreich knistert

Schaumwein muss nicht teuer sein, um Spass zu machen. Der «Café de Paris» ist das Paradebeispiel für unkomplizierten Genuss: feinperlig, leicht, verspielt – perfekt für Apéro, Brunch oder einfach zwischendurch.

Der Prickelnde Café de Paris Sparkling Blanc de Blancs Brut, für 9.95 Franken Feine Perlage, Duft von Apfel und Zitrone, im Mund frisch und lebendig mit sanfter Süsse. Kein Champagner-Ersatz, sondern ein spritziger Start in jede Gelegenheit. Ideal zu Lachsbrötchen, Quiche Lorraine oder als Aperitif für spontane Gäste. Café de Paris Sparkling Blanc de Blancs Brut, für 9.95 Franken Feine Perlage, Duft von Apfel und Zitrone, im Mund frisch und lebendig mit sanfter Süsse. Kein Champagner-Ersatz, sondern ein spritziger Start in jede Gelegenheit. Ideal zu Lachsbrötchen, Quiche Lorraine oder als Aperitif für spontane Gäste. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.