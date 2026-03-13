Wenn die Tage länger werden und die Sonne wieder wärmt, greifen wir instinktiv zu leichten Weissweinen. Aus der Schweiz, aus Portugal und aus Italien zeigen wir, wie viel Frühlingsfrische unter 15 Franken im Glas stecken kann – charmant, bezahlbar und voller Lebenslust.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Der Frühling kommt selten mit Pauken und Trompeten. Er schleicht sich an, sei es über ein offenes Fenster oder das erste Abendlicht, das plötzlich nicht mehr nach Winter aussieht. Mit ihm verändert sich auch unser Geschmack. Was uns noch vor wenigen Wochen wärmte und umarmte, dürfen wir jetzt loslassen. Wir sehnen uns nach Frische, nach Klarheit, nach Weinen, die tanzen statt drücken. Leichte Weissweine sind deshalb keine Modeerscheinung, sondern eine logische Antwort auf die Jahreszeit. Ihre lebendige Säure, ihre zarten Fruchtaromen und ihr moderater Alkohol spiegeln das neue Lebensgefühl im Glas. Und das Schönste daran: Man muss dafür kein Vermögen ausgeben. Gerade im Bereich unter 15 Franken hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Präzise Vinifikation, sorgfältige Arbeit im Rebberg und ein neues Qualitätsbewusstsein sorgen dafür, dass bezahlbar längst nicht mehr banal bedeutet. Wir richten den Blick bewusst auf drei Länder, die Frühlingsgefühle unterschiedlich interpretieren und doch eines gemeinsam haben: Sie liefern charaktervolle, leichte Weissweine mit Groove – aus der Schweiz, aus Portugal und aus Italien.

Schweiz – Klarheit, Seeufer, Blütenwind

Wenn sich hierzulande die Terrassen langsam wieder füllen, passt kaum etwas besser als ein kühler, gradliniger Weisswein aus heimischen Reben. Die Schweiz ist zwar eine Hochpreisinsel, doch gerade im Weissweinsegment beweisen viele Produzenten, dass Qualität und Trinkfreude auch im moderaten Bereich möglich sind. Besonders Chasselas – im Wallis als Fendant bekannt – erlebt seit Jahren eine Renaissance. Weg vom Image des belanglosen Durstlöschers, hin zu einem fein nuancierten, mineralischen Essensbegleiter. Die besten Vertreter sind subtil, präzis und wunderbar auf den Punkt vinifiziert. Sie setzen nicht auf Lautstärke, sondern auf Balance. Genau das macht sie zu idealen Frühlingsweinen: Sie begleiten Spargeln, junge Kräuter, Fisch aus dem See oder einen einfachen Apéro mit Käse und Brot, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Der Salzige Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken Dieser Fendant zeigt, wie viel Charme im Chasselas stecken kann. In der Nase duftet er nach weissen Blüten, frischer Birne und einem Hauch nassem Stein. Am Gaumen wirkt er schlank, saftig und wunderbar geradlinig, mit einer feinen, salzigen Mineralität im Abgang. Dieser Wein verlangt nach einem klassischen Raclette oder nach einer Walliser Cholera mit Lauch und Kartoffeln. Er begleitet aber ebenso selbstverständlich einen Teller frischer Spargeln. Valais AOC Fendant Dame de Sion, für 14.50 Franken Dieser Fendant zeigt, wie viel Charme im Chasselas stecken kann. In der Nase duftet er nach weissen Blüten, frischer Birne und einem Hauch nassem Stein. Am Gaumen wirkt er schlank, saftig und wunderbar geradlinig, mit einer feinen, salzigen Mineralität im Abgang. Dieser Wein verlangt nach einem klassischen Raclette oder nach einer Walliser Cholera mit Lauch und Kartoffeln. Er begleitet aber ebenso selbstverständlich einen Teller frischer Spargeln. Jetzt bestellen

Der Komplexe Château Auvernier Neuchâtel, für 14.95 Franken In der Nase zeigt der Wein zarte Zitrusnoten, etwas Lindenblüte und einen feinen Hefeton. Am Gaumen präsentiert er sich trocken, lebendig und mit einer animierenden Frische, die sofort Lust auf den nächsten Schluck macht. Er harmoniert wunderbar mit einem Eglifilet aus dem Neuenburgersee oder einer leichten Frühlingsquiche. Château Auvernier Neuchâtel, für 14.95 Franken In der Nase zeigt der Wein zarte Zitrusnoten, etwas Lindenblüte und einen feinen Hefeton. Am Gaumen präsentiert er sich trocken, lebendig und mit einer animierenden Frische, die sofort Lust auf den nächsten Schluck macht. Er harmoniert wunderbar mit einem Eglifilet aus dem Neuenburgersee oder einer leichten Frühlingsquiche. Jetzt bestellen

Zwei Beispiele, die beweisen: Schweizer Weisswein kann leicht, präzis und absolut budgetfreundlich sein – und genau deshalb so frühlingshaft.

Portugal – atlantische Frische und vibrierende Säure

Beim Weinland Portugal denkt man oft zuerst an Rotwein, an kraftvolle Blends aus dem Dourotal oder Alentejo. Doch gerade im Frühling lohnt sich der Blick auf die Weissweine. Im Norden, wo der Atlantik das Klima prägt, entstehen Weine mit elektrisierender Frische, moderatem Alkohol und kristallklarer Frucht. Im Landesinneren wiederum bringen autochthone Sorten wie Encruzado eine faszinierende Mischung aus Struktur und Eleganz hervor. Was viele dieser Weine eint, ist ihre enorme Trinkfreude. Sie wirken nie schwer, nie ermüdend, sondern lebendig und zugänglich. Und sie zeigen eindrücklich, dass unter 15 Franken heute kein Kompromiss mehr sein muss, sondern ein echtes Versprechen auf Qualität.

Der Knackige Vinho Verde DOC Alvarinho Solar de Serrade Monção, für 14.95 Franken Die Rebsorte Alvarinho bringt den Norden Portugals ins Glas. In der Nase zeigt der Wein Aromen von Limette, grünem Apfel und einem Hauch Pfirsich. Am Gaumen wirkt er frisch, lebendig und fein strukturiert, mit einer saftigen Säure, die ihn unglaublich trinkfreudig macht. Er passt hervorragend zu grillierten Sardinen oder zu einem Bacalhau-Salat mit viel Petersilie und Olivenöl. Auch zu einer leichten Ceviche-Variante macht er eine ausgezeichnete Figur. Vinho Verde DOC Alvarinho Solar de Serrade Monção, für 14.95 Franken Die Rebsorte Alvarinho bringt den Norden Portugals ins Glas. In der Nase zeigt der Wein Aromen von Limette, grünem Apfel und einem Hauch Pfirsich. Am Gaumen wirkt er frisch, lebendig und fein strukturiert, mit einer saftigen Säure, die ihn unglaublich trinkfreudig macht. Er passt hervorragend zu grillierten Sardinen oder zu einem Bacalhau-Salat mit viel Petersilie und Olivenöl. Auch zu einer leichten Ceviche-Variante macht er eine ausgezeichnete Figur. Jetzt bestellen

Der Strukturierte Dão DOC Encruzado Evidência Parras Wines, für 10.50 Franken In der Nase finden sich Noten von reifer Birne, Zitruszeste und einem Hauch Mandeln. Am Gaumen präsentiert sich der Wein elegant, mit feiner Cremigkeit und gut eingebundener Säure. Der Abgang ist harmonisch und überraschend lang für diese Preisklasse. Er begleitet wunderbar einen Arroz de marisco oder ein zartes Poulet vom Grill mit Rosmarin. Dão DOC Encruzado Evidência Parras Wines, für 10.50 Franken In der Nase finden sich Noten von reifer Birne, Zitruszeste und einem Hauch Mandeln. Am Gaumen präsentiert sich der Wein elegant, mit feiner Cremigkeit und gut eingebundener Säure. Der Abgang ist harmonisch und überraschend lang für diese Preisklasse. Er begleitet wunderbar einen Arroz de marisco oder ein zartes Poulet vom Grill mit Rosmarin. Jetzt bestellen

Portugal beweist damit eindrucksvoll: Frühlingswein darf Charakter haben – und trotzdem leichtfüssig bleiben.

Italien – Dolce Vita im Frühlingslicht

In Italien beginnt der Frühling auf den Märkten. Artischocken, junge Erbsen, Zitronen, frische Kräuter – alles wirkt heller, duftiger, lebendiger. Genau so präsentieren sich viele italienische Weissweine, die in der warmen Jahreszeit ihren grossen Auftritt haben. Ob am Gardasee oder im Piemont: Die Weine sind geprägt von Frische, klarer Frucht und einer oft feinen, mandeligen Würze im Abgang. Sie sind unkompliziert genug für den Apéro, aber ernsthaft genug, um ein ganzes Menü zu begleiten. Und auch hier zeigt sich: Gute Qualität ist längst nicht mehr nur im oberen Preissegment zu finden.

Der Blumige Lugana DOC Lunatio Masi Agricola, für 14.95 Franken Dieser Klassiker vom Gardasee duftet nach weissem Pfirsich, Zitrusfrüchten und einem Hauch Mandelblüte. Am Gaumen wirkt er frisch, ausgewogen und mit einer feinen, mineralischen Note im Abgang. Seine lebendige Struktur macht ihn zum idealen Begleiter von Risotto al limone oder zu einem Teller Spaghetti alle vongole. Er bringt Sonne ins Glas, ohne jemals schwer zu wirken. Lugana DOC Lunatio Masi Agricola, für 14.95 Franken Dieser Klassiker vom Gardasee duftet nach weissem Pfirsich, Zitrusfrüchten und einem Hauch Mandelblüte. Am Gaumen wirkt er frisch, ausgewogen und mit einer feinen, mineralischen Note im Abgang. Seine lebendige Struktur macht ihn zum idealen Begleiter von Risotto al limone oder zu einem Teller Spaghetti alle vongole. Er bringt Sonne ins Glas, ohne jemals schwer zu wirken. Jetzt bestellen

Der Lebhafte Roero Arneis DOCG Piazzo, für 13.50 Franken Das Piemont darf natürlich in dieser Jahreszeit nicht fehlen. In der Nase zeigt dieser Arneis Aromen von reifer Birne, Kamille und einem Hauch Haselnuss. Am Gaumen präsentiert er sich trocken, geschmeidig und mit einer dezenten Würze, die ihm Charakter verleiht. Der Abgang ist frisch und elegant. Er harmoniert wunderbar mit Vitello tonnato oder mit einem einfachen Teller Tajarin mit Salbeibutter. Roero Arneis DOCG Piazzo, für 13.50 Franken Das Piemont darf natürlich in dieser Jahreszeit nicht fehlen. In der Nase zeigt dieser Arneis Aromen von reifer Birne, Kamille und einem Hauch Haselnuss. Am Gaumen präsentiert er sich trocken, geschmeidig und mit einer dezenten Würze, die ihm Charakter verleiht. Der Abgang ist frisch und elegant. Er harmoniert wunderbar mit Vitello tonnato oder mit einem einfachen Teller Tajarin mit Salbeibutter. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.