Von den sanften Hügeln Norditaliens bis in die hochgelegenen Weinberge Argentiniens: Wein ist immer auch ein Stück Heimat im Glas. Diese Reise führt durch sieben faszinierende Regionen – geprägt von Geschichte, Klima und Küche.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Mondovino

Die Welt des Weins kennt keine Grenzen – und doch erzählt jede Region ihre ganz eigene Geschichte. Unsere Weinweltkarte zeigt, wo grosse Klassiker und spannende Entdeckungen zuhause sind: geprägt von Klima, Böden und Traditionen. Eine Entdeckungsreise von Europa bis in die Neue Welt, Schluck für Schluck.

Venetien (IT)

Im Schatten von Verona, zwischen venezianischer Eleganz und ländlicher Ursprünglichkeit, liegt das Soave-Gebiet. Schon im Mittelalter genossen die Weine hier hohes Ansehen, heute zählt Soave zu den spannendsten Weissweinregionen Italiens. Die Rebsorte Garganega entfaltet auf vulkanischen Böden eine bemerkenswerte Spannung zwischen Frucht, Mineralität und feiner Bittermandel. Besonders im Classico-Gebiet entstehen charaktervolle Weine mit Tiefe und Lagerpotenzial. Kulinarisch ist Soave ein Paradebegleiter zur leichten, aromatischen Küche Venetiens – von Antipasti über Fischgerichte bis zu cremigem Risotto.

Der Elegante Soave Classico DOCG Pieropan, für 17.95 Franken In der Nase entfaltet der Wein ein vielschichtiges Aromenspiel von weissen Blüten, reifer Zitrone, gelbem Apfel und einem Hauch Mandel. Am Gaumen zeigt er sich präzise und elegant, getragen von einer lebendigen Säure und einer feinen mineralischen Spannung. Der Abgang ist lang und leicht salzig. Harmoniert wunderbar mit gegrilltem Fisch, Risotto al limone oder einem klassischen Fritto misto. Soave Classico DOCG Pieropan, für 17.95 Franken In der Nase entfaltet der Wein ein vielschichtiges Aromenspiel von weissen Blüten, reifer Zitrone, gelbem Apfel und einem Hauch Mandel. Am Gaumen zeigt er sich präzise und elegant, getragen von einer lebendigen Säure und einer feinen mineralischen Spannung. Der Abgang ist lang und leicht salzig. Harmoniert wunderbar mit gegrilltem Fisch, Risotto al limone oder einem klassischen Fritto misto. Jetzt bestellen

Kamptal (AUT)

Das Kamptal gehört zu den dynamischsten Weinregionen Österreichs. Entlang des Flusses Kamp treffen kühle Nächte auf warme Tage, während Löss, Schiefer und Urgestein für vielschichtige Böden sorgen. Der Grüne Veltliner zeigt hier sein ganzes Spektrum – von frisch und pfeffrig bis kraftvoll und komplex. Die Region steht für Präzision und Eleganz, ohne die typische Würze zu verlieren. In der Küche ist er ein Allrounder: von Wiener Klassikern bis hin zu moderner, gemüsebetonter Küche.

Der Würzige Kamptal DAC Grüner Veltliner Loimer, für 17.95 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit frischen Aromen von grünem Apfel, Limette, weissem Pfeffer und feinen Kräuternoten. Am Gaumen wirkt er saftig und klar strukturiert, mit animierender Säure und der typischen Veltliner-Würze. Der Nachhall ist frisch und lebendig. Entkorken Sie ihn zu Wiener Schnitzel, Spargelgerichten oder leichten Vorspeisen mit Frühlingsgemüse. Kamptal DAC Grüner Veltliner Loimer, für 17.95 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit frischen Aromen von grünem Apfel, Limette, weissem Pfeffer und feinen Kräuternoten. Am Gaumen wirkt er saftig und klar strukturiert, mit animierender Säure und der typischen Veltliner-Würze. Der Nachhall ist frisch und lebendig. Entkorken Sie ihn zu Wiener Schnitzel, Spargelgerichten oder leichten Vorspeisen mit Frühlingsgemüse. Jetzt bestellen

Rioja (ES)

Rioja ist das Herz der spanischen Weinkultur und ein Synonym für elegante, gereifte Rotweine. Tempranillo bildet die Basis, während Graciano für Frische, Farbe und Struktur sorgt. Die lange Tradition des Ausbaus in Eichenfässern prägt den Stil – von fruchtbetont bis komplex und würzig. Gleichzeitig erlebt Rioja eine Renaissance mit modernen, terroirgeprägten Interpretationen. Kulinarisch spiegeln die Weine die spanische Seele wider: Tapas, Lamm, Grillgerichte und langsam geschmorte Spezialitäten.

Der Saftige Rioja DOCa Pies Negros Artuke, für 23.95 Franken In der Nase zeigt der Wein intensive Aromen von dunklen Kirschen, Brombeeren, mediterranen Kräutern und feinen Röstaromen. Am Gaumen präsentiert er sich saftig und strukturiert, mit reifen Tanninen, frischer Säure und einer eleganten Balance zwischen Frucht und Würze. Der Abgang ist lang und vielschichtig. Himmlisch zu Lammkoteletts, Chorizo oder herzhaften Schmorgerichten. Rioja DOCa Pies Negros Artuke, für 23.95 Franken In der Nase zeigt der Wein intensive Aromen von dunklen Kirschen, Brombeeren, mediterranen Kräutern und feinen Röstaromen. Am Gaumen präsentiert er sich saftig und strukturiert, mit reifen Tanninen, frischer Säure und einer eleganten Balance zwischen Frucht und Würze. Der Abgang ist lang und vielschichtig. Himmlisch zu Lammkoteletts, Chorizo oder herzhaften Schmorgerichten. Jetzt bestellen

Mendoza (ARG)

Am Fusse der Anden, in teils über 1000 Metern Höhe, liegt Mendoza – Argentiniens bedeutendste Weinregion. Die intensive Sonneneinstrahlung, kombiniert mit kühlen Nächten, verleiht den Weinen Kraft und gleichzeitig überraschende Frische. Malbec ist hier zur Ikone geworden, oft ergänzt durch Cabernet Sauvignon für zusätzliche Struktur. Die Weine sind ausdrucksstark, dunkel und würzig. Kulinarisch dreht sich alles um das Asado – Fleisch, Feuer und Geselligkeit.

Der Dichte Red Blend Mendoza Argentina Loco Selection Dieter Meier, für 14.95 Franken In der Nase entfaltet der Wein opulente Aromen von schwarzen Johannisbeeren, Pflaumen, Gewürzen und einem Hauch dunkler Schokolade. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig und rund, mit reifen, gut eingebundenen Tanninen und einer angenehmen Frische. Die Struktur ist harmonisch und kraftvoll zugleich. Passt perfekt zu gegrilltem Rind, Empanadas oder würzigen Fleischgerichten. Red Blend Mendoza Argentina Loco Selection Dieter Meier, für 14.95 Franken In der Nase entfaltet der Wein opulente Aromen von schwarzen Johannisbeeren, Pflaumen, Gewürzen und einem Hauch dunkler Schokolade. Am Gaumen zeigt er sich vollmundig und rund, mit reifen, gut eingebundenen Tanninen und einer angenehmen Frische. Die Struktur ist harmonisch und kraftvoll zugleich. Passt perfekt zu gegrilltem Rind, Empanadas oder würzigen Fleischgerichten. Jetzt bestellen

Kaiserstuhl (D)

Der Kaiserstuhl in Baden ist eine der wärmsten Weinregionen Deutschlands und geprägt von vulkanischen Böden. Diese speichern die Wärme und verleihen den Weinen eine besondere Reife und Fülle. Grauburgunder zeigt sich hier kraftvoll, mit saftiger Frucht und feiner Würze. Gleichzeitig bleibt er erstaunlich elegant. Die badische Küche, geprägt von französischen Einflüssen, bietet die perfekte Bühne für diese Weine.

Der Cremige Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück Holger Koch, für 13.95 Franken In der Nase zeigt der Wein reife Aromen von Birne, Quitte, gerösteten Nüssen und dezenten Kräutern. Am Gaumen wirkt er cremig und vollmundig, mit einer feinen Säurestruktur und einem harmonischen, leicht nussigen Abgang. Die Balance zwischen Kraft und Eleganz überzeugt. Harmoniert mit Flammkuchen, Geflügelgerichten oder einem cremigen Pilzrisotto. Kaiserstuhl Grauburgunder Herrenstück Holger Koch, für 13.95 Franken In der Nase zeigt der Wein reife Aromen von Birne, Quitte, gerösteten Nüssen und dezenten Kräutern. Am Gaumen wirkt er cremig und vollmundig, mit einer feinen Säurestruktur und einem harmonischen, leicht nussigen Abgang. Die Balance zwischen Kraft und Eleganz überzeugt. Harmoniert mit Flammkuchen, Geflügelgerichten oder einem cremigen Pilzrisotto. Jetzt bestellen

Südliche Rhône (FR)

Die südliche Rhône steht für sonnenverwöhnte, kraftvolle Weine mit mediterranem Charakter. Grenache sorgt für Fülle und Frucht, Syrah bringt Struktur und Würze. Die berühmten Garrigue-Kräuter – Thymian, Rosmarin, Lavendel – spiegeln sich oft auch aromatisch in den Weinen wider. Die Region lebt von ihren Cuvées, die Wärme und Komplexität vereinen. In der Küche dominieren kräftige Aromen, Olivenöl, Kräuter und geschmortes Fleisch.

Der Pikante Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, für 12.50 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit intensiven Aromen von dunklen Beeren, schwarzen Oliven, Kräutern der Provence und einem Hauch Pfeffer. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll und würzig, mit reifen Tanninen und einer warmen, runden Struktur. Der Abgang ist lang und aromatisch. Herrlich zu Lamm mit Kräutern, Ratatouille oder herzhaften Grillgerichten. Côtes du Ventoux AOC Terres de Truffes, für 12.50 Franken In der Nase überzeugt der Wein mit intensiven Aromen von dunklen Beeren, schwarzen Oliven, Kräutern der Provence und einem Hauch Pfeffer. Am Gaumen zeigt er sich kraftvoll und würzig, mit reifen Tanninen und einer warmen, runden Struktur. Der Abgang ist lang und aromatisch. Herrlich zu Lamm mit Kräutern, Ratatouille oder herzhaften Grillgerichten. Jetzt bestellen

Kalifornien (USA)

Kalifornien ist ein Schmelztiegel der Weinwelt – geprägt von Innovationsgeist, Vielfalt und einem entspannten Lebensgefühl. Zinfandel gilt als Aushängeschild, oft kraftvoll, fruchtbetont und würzig. Red Blends hingegen zeigen die kreative Freiheit der Winzer und sind meist zugänglich, weich und opulent. Die Küche ist ebenso vielfältig: von BBQ über mexikanische Einflüsse bis hin zur modernen Fusion-Küche.

Der Üppige Red Blend California Gia Coppola Paso Robles Coppola Winery, für 32.50 Franken In der Nase zeigt der Wein ein intensives Bouquet von reifen Brombeeren, Kirschen, Vanille und süssen Gewürzen. Am Gaumen präsentiert er sich weich und vollmundig, mit seidigen Tanninen und einer üppigen Fruchtfülle, die von einer feinen Würze begleitet wird. Der Abgang ist rund und lang. Harmoniert mit BBQ-Ribs, saftigen Burgern oder würzigen Pastagerichten. Red Blend California Gia Coppola Paso Robles Coppola Winery, für 32.50 Franken In der Nase zeigt der Wein ein intensives Bouquet von reifen Brombeeren, Kirschen, Vanille und süssen Gewürzen. Am Gaumen präsentiert er sich weich und vollmundig, mit seidigen Tanninen und einer üppigen Fruchtfülle, die von einer feinen Würze begleitet wird. Der Abgang ist rund und lang. Harmoniert mit BBQ-Ribs, saftigen Burgern oder würzigen Pastagerichten. Jetzt bestellen

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.