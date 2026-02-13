Sonne im Gesicht, Schnee unter den Füssen, Musik in der Luft: Der Winter zeigt sich von seiner genussvollsten Seite. Wer von der Piste kommt, greift nicht zu komplizierten Weinen, sondern zu trinkigen Tropfen, die beleben, verbinden und Lust aufs Leben machen.

Der Januar hatte es in sich: lang, kalt, grau und enthaltsam. Doch spätestens wenn die Tage wieder heller werden, die Sonne kraftvoll über die Berge zieht und die Skiferien näher rücken, verändert sich die Stimmung. Der Winter wird plötzlich leichter, verspielt und vor allem genussvoll. Man trifft sich draussen, bleibt länger stehen, lacht mehr – und hebt irgendwann ganz selbstverständlich ein Glas. Wein gehört halt schon dazu. Nicht als grosses Thema, sondern als Begleiter. Wer direkt von der Piste kommt, will keine komplizierten Geschichten im Glas, sondern Frische, Saftigkeit und Trinkfluss. Weine, die beleben statt ermüden. Die mit ihrer Säure wach halten, mit ihrer Frucht verführen und mit moderatem Alkohol nicht gleich ausknocken. Kurz: Weine, die man gerne teilt.

Vielfalt am Pistenrand

Dabei darf es durchaus vielfältig zugehen. Weiss-, Rosé- oder leichte Rotweine: Alles ist erlaubt! Hauptsache klar und kühl wie die Bergluft. Gerade alpine Weissweine spielen ihre Stärken aus: Rebsorten mit natürlicher Frische, klarer Aromatik und mineralischem Rückgrat. Sie passen zur Höhe, zur Bewegung, zur Sonne. Aber auch ein leichter Rotwein kann seinen Platz finden – nicht schwer, nicht alkoholisch, sondern saftig und charmant. Leicht gekühlt, versteht sich. Für den Übergang vom späten Nachmittag in den Abend. Zwei Tische weiter knallt ein Champagnerkorken – weil man das Leben halt feiert, wenn es sich gerade gut anfühlt. In manchen Destinationen gehört das genauso dazu wie Designer-Sonnenbrillen, DJ-Sets oder ein Cüpli im Liegestuhl. Nicht als Statussymbol, sondern als Stimmungsträger.

Hüttenromantik

Wenn die Sonne langsam hinter den Gipfeln verschwindet, verlagert sich das Geschehen nach drinnen. Die Gespräche werden ruhiger, das Tempo langsamer. Jetzt darf der Wein etwas mehr Tiefe haben, ohne seine Trinkfreude zu verlieren. Ein Kamin knistert, draussen glitzert der Schnee – und drinnen wächst die Vorfreude auf den nächsten Tag. Wichtig bleibt nur eines: Mass halten! Denn so schön der Winter ist – am nächsten Morgen wartet wieder der Berg. Und der verlangt einen klaren Kopf, fitte Beine und vor allem Lust auf Bewegung. Genau deshalb funktionieren diese Weine so gut: Sie feiern den Moment, ohne ihn zu überfordern.

Der Bodenständige Graubünden AOC Einfach Fein Weiss – Weingut Von Salis, für 22.50 Franken In der Nase frisch und hellfruchtig mit Apfel, Birne und Zitrusanklängen. Am Gaumen saftig, ausgewogen und herrlich unkompliziert. Genau das, was man sich in geselliger Runde wünscht: kein Grübeln, kein Schnickschnack, einfach Genuss. Ein Weisswein für lange Nachmittage und gute Gespräche. Himmlisch hervorragend zu Nüssli, Flammkuchen oder Trockenfleisch. Bündner Bodenständigkeit mit Stil.

Der Sonnenanbeter Prosecco DOC Rosé Brut – Carpenè Malvolti, für 14.95 Franken In der Nase feine Aromen von Erdbeere, Himbeere und ein Hauch Blüten. Am Gaumen frisch, trocken und lebendig, mit anregender Perlage und animierendem Finish. Ein Schaumwein, der sofort gute Laune macht und Lust auf den nächsten Schluck weckt. Ideal für ungezwungene Genussmomente und spontane Feiern. Passt zu Antipasti, Oliven, Chips oder einfach solo. Rosé mit Charme und Leichtigkeit.

Der Edle Nicolas Feuillatte Champagne, Brut, für 33.95 Franken In der Nase zeigen sich frische Zitrusnoten, Aromen von weissem Pfirsich und Brioche. Am Gaumen wirkt der Champagner präzise und lebendig, getragen von einer feinen, anhaltenden Perlage. Der Brut-Stil bleibt trocken, aber zugänglich, mit schöner Balance zwischen Frische und Eleganz. Herrlich zu salzigen Snacks oder gereiftem Bergkäse.

Der Exotische Südtirol DOC Sauvignon Alto Adige – Collection KG Gries Graf Huyn, für 15.50 Franken In der Nase überzeugt der Sauvignon Blanc mit Holunderblüte, Stachelbeere und einem Hauch Mango. Am Gaumen klar strukturiert, saftig und frisch, mit präziser Säure und alpiner Kühle. Ein Wein, der wach hält und belebt – ideal nach sportlichen Stunden draussen. Passt hervorragend zu Speck, Schüttelbrot, Käseplatten oder leichten Häppchen.

Der Salzige Valais AOC Petite Arvine Nez Noir – Rouvinez, für 19.95 Franken In der Nase typische Aromen von Grapefruit, Rhabarber und floralen Noten. Am Gaumen zeigt sich die Petite Arvine salzig-mineralisch, mit lebendiger Säure und markanter Frische. Trotz ihres Charakters bleibt sie leichtfüssig und animierend. Ein Weisswein, der Sonne und Höhe liebt. Ideal zu Trockenfleisch, Raclettewürfeln, salzigen Gebäcken oder Käseküchlein. Ein Walliser Original mit viel Trinkfreude.

Der Hippe Saint-Amour AOC – Georges Duboeuf, für 13.95 Franken In der Nase rote Beeren, Kirschen und Veilchen. Am Gaumen weich, saftig und charmant, mit dezenter Tanninstruktur und viel Frische. Leicht gekühlt zeigt dieser Beaujolais seine ganze Trinkfreude. Perfekt für den Übergang vom Tag zum Abend. Tischen Sie dazu Charcuterie, Salsiz, oder Pasteten auf.

Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.