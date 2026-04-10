Auf das Dressing kommt es an

Der Cremige

Bourgogne AOC Chardonnay Louis Jadot, für 18.95 Franken

Das Haus «Louis Jadot» steht für einen klassischen Burgunderstil. Die Tropfen zeigen sich fein, ausgewogen, mit subtiler Frucht und zarter Holznote. Im Burgund entstehen Chardonnays, die weniger laut sind als die meisten Exemplare aus Übersee, dafür mehr Struktur und Eleganz zeigen. Dieser Wein bringt gelbe Frucht, etwas Nuss und eine angenehme Cremigkeit mit. Beim Salat verlangt er nach Tiefe statt Säure. Ideal ist ein lauwarmer Pouletsalat mit einer milden Senf-Honig-Sauce oder ein Salat mit gebratenen Pilzen und einer leicht cremigen Vinaigrette. Auch ein klassischer französischer Linsensalat mit Schalotten und wenig Essig funktioniert hervorragend. Die erdigen und nussigen Noten greifen die Aromatik des Weins auf, während die reduzierte Säure ihm Raum lässt, sich zu entfalten.