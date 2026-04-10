Auf das Dressing kommt es an

Blattsalat, Vinaigrette, ein Spritzer Essig – und schon wird Wein zur heiklen Angelegenheit. Denn was frisch und leicht wirkt, hat es sensorisch in sich: Essigsäure kollidiert mit der Säure im Wein, die Bitterstoffe verstärken sich und die Frucht verschwindet. Das Resultat: Der Wein wirkt dünn oder aggressiv. Die Lösung liegt nicht etwa im Verzicht, sondern in der Abstimmung. Weniger Säure, mehr Süsse, cremige Texturen oder fruchtige Komponenten in der Sauce schaffen Balance. Wer den Salatteller gut abstimmt, findet überraschend stimmige Weinbegleiter.
Côtes de Provence AOP Rosé M Minuty, für 18.95 Franken
Die sonnenverwöhnte Küste der Provence steht für Rosés mit Eleganz und Leichtigkeit. Das Weingut «Château Minuty» prägt diesen Stil mit hellen, feinfruchtigen Weinen, die an rote Beeren, Zitrus und mediterrane Kräuter erinnern. Am Gaumen zeigt sich der Rosé trocken, frisch und mit einer subtilen, leicht salzigen Note. Ideal für warme Tage und unkomplizierte Küche. Gerade beim Salat braucht dieser Rosé einen Partner, der seine Frische nicht kontert, sondern spiegelt. Perfekt funktioniert ein klassischer «Salade Niçoise», jedoch mit angepasstem Dressing. Verwenden Sie wenig Essig, dafür Zitronensaft, einen Hauch Honig und gutes Olivenöl. Die leichte Süsse schwächt die Säure ab, während Thunfisch, Ei und Oliven dem Wein Struktur geben.
Côtes de Provence AOP Rosé M Minuty, für 18.95 Franken
Die sonnenverwöhnte Küste der Provence steht für Rosés mit Eleganz und Leichtigkeit. Das Weingut «Château Minuty» prägt diesen Stil mit hellen, feinfruchtigen Weinen, die an rote Beeren, Zitrus und mediterrane Kräuter erinnern. Am Gaumen zeigt sich der Rosé trocken, frisch und mit einer subtilen, leicht salzigen Note. Ideal für warme Tage und unkomplizierte Küche. Gerade beim Salat braucht dieser Rosé einen Partner, der seine Frische nicht kontert, sondern spiegelt. Perfekt funktioniert ein klassischer «Salade Niçoise», jedoch mit angepasstem Dressing. Verwenden Sie wenig Essig, dafür Zitronensaft, einen Hauch Honig und gutes Olivenöl. Die leichte Süsse schwächt die Säure ab, während Thunfisch, Ei und Oliven dem Wein Struktur geben.
Paddle Creek Sauvignon Blanc Marlborough, für 11.50 Franken
Marlborough ist das Epizentrum für ausdrucksstarke Sauvignon Blancs. Intensiv, grün und exotisch, mit Aromen von Stachelbeere, Limette und frischen Kräutern. Der Paddle Creek zeigt genau diese Typizität: lebendige Säure, viel Aromatik, knackige Frische. Hier ist Vorsicht geboten! Kombiniert man ihn mit klassischer Essig-Vinaigrette, entsteht schnell ein Säure-Overkill. Besser funktionieren Salate mit Joghurt- oder Buttermilch-Dressing, etwa ein Gurken-Dill-Salat oder ein Blattsalat mit Avocado und Kräutern. Die cremige Komponente neutralisiert die Säure, während grüne Aromen im Dressing den Wein im Geschmack unterstützen.
Paddle Creek Sauvignon Blanc Marlborough, für 11.50 Franken
Marlborough ist das Epizentrum für ausdrucksstarke Sauvignon Blancs. Intensiv, grün und exotisch, mit Aromen von Stachelbeere, Limette und frischen Kräutern. Der Paddle Creek zeigt genau diese Typizität: lebendige Säure, viel Aromatik, knackige Frische. Hier ist Vorsicht geboten! Kombiniert man ihn mit klassischer Essig-Vinaigrette, entsteht schnell ein Säure-Overkill. Besser funktionieren Salate mit Joghurt- oder Buttermilch-Dressing, etwa ein Gurken-Dill-Salat oder ein Blattsalat mit Avocado und Kräutern. Die cremige Komponente neutralisiert die Säure, während grüne Aromen im Dressing den Wein im Geschmack unterstützen.
Bourgogne AOC Chardonnay Louis Jadot, für 18.95 Franken
Das Haus «Louis Jadot» steht für einen klassischen Burgunderstil. Die Tropfen zeigen sich fein, ausgewogen, mit subtiler Frucht und zarter Holznote. Im Burgund entstehen Chardonnays, die weniger laut sind als die meisten Exemplare aus Übersee, dafür mehr Struktur und Eleganz zeigen. Dieser Wein bringt gelbe Frucht, etwas Nuss und eine angenehme Cremigkeit mit. Beim Salat verlangt er nach Tiefe statt Säure. Ideal ist ein lauwarmer Pouletsalat mit einer milden Senf-Honig-Sauce oder ein Salat mit gebratenen Pilzen und einer leicht cremigen Vinaigrette. Auch ein klassischer französischer Linsensalat mit Schalotten und wenig Essig funktioniert hervorragend. Die erdigen und nussigen Noten greifen die Aromatik des Weins auf, während die reduzierte Säure ihm Raum lässt, sich zu entfalten.
Bourgogne AOC Chardonnay Louis Jadot, für 18.95 Franken
Das Haus «Louis Jadot» steht für einen klassischen Burgunderstil. Die Tropfen zeigen sich fein, ausgewogen, mit subtiler Frucht und zarter Holznote. Im Burgund entstehen Chardonnays, die weniger laut sind als die meisten Exemplare aus Übersee, dafür mehr Struktur und Eleganz zeigen. Dieser Wein bringt gelbe Frucht, etwas Nuss und eine angenehme Cremigkeit mit. Beim Salat verlangt er nach Tiefe statt Säure. Ideal ist ein lauwarmer Pouletsalat mit einer milden Senf-Honig-Sauce oder ein Salat mit gebratenen Pilzen und einer leicht cremigen Vinaigrette. Auch ein klassischer französischer Linsensalat mit Schalotten und wenig Essig funktioniert hervorragend. Die erdigen und nussigen Noten greifen die Aromatik des Weins auf, während die reduzierte Säure ihm Raum lässt, sich zu entfalten.
Lavaux AOC Saint-Saphorin L’Eglise Domaine Louis Bovard, für 18.95 Franken
Die steilen Terrassen des Lavaux prägen charaktervolle Chasselas-Weine. Die «Domaine Louis Bovard» gehört zu den grossen Namen der Region. Der Saint-Saphorin zeigt sich mineralisch, fruchtig und mit einer feinen, fast schwebenden Struktur. Dazu passen Salate, die diese Zurückhaltung respektieren. Ein klassischer Schweizer Wurst-Käse-Salat funktioniert, wenn das Dressing mild gehalten ist. Also mit wenig Essig, dafür etwas Bouillon, Senf und Öl. Auch ein Kartoffelsalat nach Westschweizer Art ist ideal. Die sanfte Würze und die leicht salzige Struktur harmonieren perfekt mit der Mineralität des Weins, ohne ihn zu überfahren.
Lavaux AOC Saint-Saphorin L’Eglise Domaine Louis Bovard, für 18.95 Franken
Die steilen Terrassen des Lavaux prägen charaktervolle Chasselas-Weine. Die «Domaine Louis Bovard» gehört zu den grossen Namen der Region. Der Saint-Saphorin zeigt sich mineralisch, fruchtig und mit einer feinen, fast schwebenden Struktur. Dazu passen Salate, die diese Zurückhaltung respektieren. Ein klassischer Schweizer Wurst-Käse-Salat funktioniert, wenn das Dressing mild gehalten ist. Also mit wenig Essig, dafür etwas Bouillon, Senf und Öl. Auch ein Kartoffelsalat nach Westschweizer Art ist ideal. Die sanfte Würze und die leicht salzige Struktur harmonieren perfekt mit der Mineralität des Weins, ohne ihn zu überfahren.
Naturaplan Bio-Prosecco DOC Raphael Dal Bo, Extra Dry, für 14.95 Franken
Im Veneto entstehen Schaumweine, die weit mehr können als nur Apéro. Der Bio-Prosecco von «Raphael Dal Bo» bringt feine Perlage, florale Noten und eine dezente Restsüsse mit – typisch für den Stil «Extra Dry». Gerade diese leichte Süsse macht ihn zum perfekten Partner für Salate mit Frucht oder süss-sauren Dressings. Ein Fenchel-Orangen-Salat mit mildem Dressing oder ein Rucola-Salat mit Birne, Nüssen und Honig-Vinaigrette harmonieren wunderbar. Hier zeigt sich, dass ein Hauch Restzucker der Schlüssel zum Glück sein kann.
Naturaplan Bio-Prosecco DOC Raphael Dal Bo, Extra Dry, für 14.95 Franken
Im Veneto entstehen Schaumweine, die weit mehr können als nur Apéro. Der Bio-Prosecco von «Raphael Dal Bo» bringt feine Perlage, florale Noten und eine dezente Restsüsse mit – typisch für den Stil «Extra Dry». Gerade diese leichte Süsse macht ihn zum perfekten Partner für Salate mit Frucht oder süss-sauren Dressings. Ein Fenchel-Orangen-Salat mit mildem Dressing oder ein Rucola-Salat mit Birne, Nüssen und Honig-Vinaigrette harmonieren wunderbar. Hier zeigt sich, dass ein Hauch Restzucker der Schlüssel zum Glück sein kann.
Friuli DOP Pinot Grigio Puiatti, für 16.95 Franken
Das Friaul steht für elegante, präzise Weissweine. Der Stil von «Puiatti» ist klar, frisch und geradlinig – mit feiner Frucht, zarter Würze und moderater Säure. Kein lauter Pinot Grigio, sondern einer mit Finesse. Beim Salat braucht er einen Partner, der seine Klarheit unterstreicht. Perfekt ist ein mediterraner Meeresfrüchtesalat mit Zitronen-Olivenöl-Dressing – wenig Säure, dafür viel Frische. Auch ein Zucchini-Salat mit Kräutern und mildem Dressing passt hervorragend. Wichtig ist, dass die Säure im Hintergrund bleibt und durch Öl oder leichte Süsse abgefedert wird. So bleibt der Wein lebendig und präzise, ohne kantig zu wirken.
Friuli DOP Pinot Grigio Puiatti, für 16.95 Franken
Das Friaul steht für elegante, präzise Weissweine. Der Stil von «Puiatti» ist klar, frisch und geradlinig – mit feiner Frucht, zarter Würze und moderater Säure. Kein lauter Pinot Grigio, sondern einer mit Finesse. Beim Salat braucht er einen Partner, der seine Klarheit unterstreicht. Perfekt ist ein mediterraner Meeresfrüchtesalat mit Zitronen-Olivenöl-Dressing – wenig Säure, dafür viel Frische. Auch ein Zucchini-Salat mit Kräutern und mildem Dressing passt hervorragend. Wichtig ist, dass die Säure im Hintergrund bleibt und durch Öl oder leichte Süsse abgefedert wird. So bleibt der Wein lebendig und präzise, ohne kantig zu wirken.
Der Artikel stammt von Tobias Gysi, Weinakademiker und Schweizer Weinsommelier. Er ist Autor der Rubrik «Château Gysi» für Mondovino.
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio