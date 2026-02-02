Die Frage war einfach, die Antworten dafür umso vielschichtiger: Welches ist das beste chinesische Restaurant der Schweiz? Unsere Leserinnen und Leser haben nicht nur Restaurants empfohlen, sondern gleich eine kulinarische Grundsatzdebatte losgetreten:

Darum gehts Leser wählten «Schwanen» Lyss als bestes chinesisches Restaurant der Schweiz

«Huayuan» Bern und «Lucky Garden» Romanshorn folgen auf Platz zwei und drei

Ganz schnell ging es in den Antworten nämlich über den reinen Geschmack hinaus, es wurden Preise, Authentizität und Moral diskutiert, und sogar darüber, ob Hörnli mit Hackfleisch nicht am Ende doch die bessere Wahl sind.

Wir haben die Kommentare ausgewertet und dabei nicht nur gezählt, wie oft ein Restaurant genannt wurde, sondern auch berücksichtigt, welche Aussagen besonders viele Likes und Herzen erhalten haben. Zwischen ernsthaften Empfehlungen, spitzen Bemerkungen und viel Augenzwinkern lässt sich tatsächlich ein Bild zeichnen.



Gibt es überhaupt das «beste» chinesische Restaurant?

Nicht wenige Leser zweifeln genau daran. Mario Campana bringt es kurz und deutlich auf den Punkt: «Das Beste gibt es nicht, da die Geschmäcker verschieden sind.» Martin Jeitziner geht noch einen Schritt weiter und stellt gleich die ganze Umfrage infrage, während Antonio Gutierrez einfach nur meint: «Keins.»

Trotzdem erstaunlich klar kristallisierten sich 3 Restaurants heraus:

Platz 1: Der Schwanen in Lyss

Trotz aller Skepsis sticht ein Restaurant deutlich heraus. Der Schwanen in Lyss wird mehrfach genannt, stark geliked und von verschiedenen Leserinnen und Lesern unabhängig voneinander gelobt. Herbert Knoepfel beschreibt es als «etwas vom Besten, was es in der Schweiz gibt», und auch Michaela Furrer hält fest, dass es für sie das beste chinesische Restaurant der Schweiz ist. Andere Leser heben die konstante Qualität über Jahre hervor und loben das freundliche Personal sowie die authentische Küche. Einige Stammgäste berichten, dass sie den Schwanen schon seit Jahrzehnten besuchen, was für die Beständigkeit des Lokals spricht.

Die Leserstimmen zeigen: Egal ob man Kantonesische-Ente liebt, den Feuertopf kostet oder andere Klassiker probiert, der Schwanen hinterlässt bei allen einen starken Eindruck und ist für viele ein verlässlicher Ort für authentische chinesische Küche in der Schweiz. Übrigens stehen hier auch Speisen aus anderen asiatischen Ländern auf der Karte, also kannst du auch vietnamesische oder thailändische Gerichte probieren.

Platz 2: Huayuan in Bern

Das Huayuan im Fischermätteli in Bern wird von Lesern besonders für seine authentische chinesische Küche gelobt. Simon Kunz schwärmt von der «besten Peking-Ente», während Thomas Rieder den Hotpot als «besten Hotpot ever» bezeichnet. Mehrere Leser erwähnen, dass hier Rezepte und Zubereitung unverfälscht bleiben und dass man die Küche wirklich spürt, wie sie in China üblich ist.

Der zweite Platz ergibt sich also nicht nur aus persönlichen Vorlieben, sondern auch aus der konstant hohen Qualität, der Authentizität und den besonders hervorgehobenen Spezialitäten, die von mehreren Lesern lobend erwähnt werden. Das Huayuan punktet damit bei allen, die echte chinesische Küche suchen, und überzeugt besonders die, die schon viele Lokale ausprobiert haben.

Platz 3: Lucky Garden in Romanshorn

Das Lucky Garden in Romanshorn wird häufig als Gegenentwurf zu den Standard-Chinesen in der Schweiz genannt. Werner Hollenstein hebt die abwechslungsreiche Würze hervor: «Nicht einfach literweise Sojasauce.» Rudolf Lirgg ergänzt: «Immer wieder ein Genuss und authentisch.» Die Leser loben den familiären Betrieb, die freundliche Atmosphäre und die zuverlässige Qualität bei jedem Besuch.

Der dritte Platz ergibt sich dadurch, dass der Lucky Garden von mehreren Lesern als verlässliches Lokal mit authentischer Küche beschrieben wird, auch wenn es nicht ganz die Bekanntheit des Schwanen in Lyss hat. Die Kommentare zeigen, dass die Leser vor allem die ehrliche Küche ohne übertriebene Extras und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen.

Danach wird es persönlich – und sehr regional

Hinter der Top 3 folgt eine lange Liste persönlicher Favoriten, die meist nur ein- oder zweimal genannt werden, dafür aber mit viel Herzblut. Oft geht es um einzelne Erlebnisse, Stammgäste und ganz persönliche Gründe.

So schwärmt Thomas Rieder vom Au Canard Pékinois in Lausanne, das für ihn zur «obersten Liga» gehört. In Genf wiederum gilt für Thomas Wüthrich das Tsé Fung als Massstab, dicht gefolgt vom Blun Chi in Gstaad.

In Zürich fallen gleich mehrere Namen: Christoph Hauser lobt das Nihao in Zürich-Oerlikon wegen der frisch zubereiteten Speisen und fairen Preise, während Mario Saluz das Long Wai als absolute Spitzenklasse bezeichnet – klein, unscheinbar, aber sehr authentisch. In Oerlikon wird auch das Lam-Ky erwähnt, das laut Rieder für authentische Küche steht.

Auch kleinere Orte tauchen auf: In Langnau im Emmental wird gleich doppelt der Turm Garden genannt – einmal als «das beste Chinarestaurant überhaupt». In Aarau schwärmt Marion Jost vom Freihof, der seit Jahrzehnten die gleiche Qualität und sogar das gleiche Personal biete.

Andere Empfehlungen führen nach Wettingen ins China City Restaurant, nach Baar in den Hong Kong Dragon, in den Roten Löwen in Kloten, nach Biberist ins Restaurant Hock oder in den Gelben Schnabel nach Wetzikon, der für seine konstante Qualität und das gehobene Niveau gelobt wird.

Diese Vielfalt zeigt: Für viele Leser gibt es nicht das beste chinesische Restaurant der Schweiz – sondern jenes, zu dem man immer wieder gerne zurückkehrt.

Thierry Steiner bringt die Haltung vieler Leser humorvoll auf den Punkt, indem er sagt, dass sein Lieblingsrestaurant nicht genannt wird und er es auch nicht nennen wolle, denn sonst sei es bald überlaufen. Wo er recht hat, hat er recht.

Wenn es nicht mehr nur ums Essen geht

Wie so oft bei Restaurantfragen drehen sich die Diskussionen schnell auch um andere Themen. Peter Saladin kritisiert die hohen Preise im Vergleich zum Ausland, während Josef Felber die Existenz authentischer chinesischer Küche in der Schweiz anzweifelt. Kurt Zurbuchen gesteht, dass er nur Hörnli mit Hackfleisch esse, was Tom Berger prompt als «Banause» kommentiert.

Viele Restaurants, viele Diskussionen

Diese Umfrage zeigt vor allem eines: Chinesisches Essen sorgt für Diskussionen. Trotz aller Meinungsvielfalt lässt sich festhalten, dass der Schwanen in Lyss die grösste Zustimmung geniesst, dahinter folgen das Huayuan in Bern und das Lucky Garden in Romanshorn. Eine landesweit eindeutige Rangliste bleibt schwierig. Martin Jeitziner bringt es auf den Punkt: «Die Umfrage macht so keinen Sinn.» Vielleicht. Aber sind wir ehrlich: Langweilig war sie trotzdem nicht.