War früher alles besser? Mit goldenen Drachen, langschwänzigen Zierfischen, Menu Nummer 21 und Sweet & Sour? Oder gibt es sie noch, die richtig guten chinesischen Restaurants der Schweiz? Sag uns hier, wo es für dich heute am besten schmeckt – und warum.

Darum gehts Blick sucht das beste chinesische Restaurant der Schweiz per Umfrage

Früher opulent, heute oft modern: Wandel chinesischer Restaurants

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Je opulenter die Einrichtung, desto «echter» war für uns das Erlebnis: Dunkelrote Wände, goldene Glücksdrachen und bizarre Verzierungen an Decken und Wänden. Flackernde Lampions mit geheimnisvollen Schriftzügen, das beinahe obligatorische Aquarium mit exotischen Zierfischen und der Einblick in die dampfende Küche, in der so ziemlich alles frittiert wurde – flugs hatten wir das Gefühl, in eine andere, exotische Welt einzutauchen und uns mitten im turbulenten Shanghai zu wähnen. Die Namen der Gerichte? Unaussprechbar, deswegen wurde praktisch «die Nummer 21 und als Dessert die 5» bestellt. Genauso stellten wir uns China vor, bevor wir jemals dort waren. Der Familiensonntag war perfekt, die Kinder fasziniert.

Heute ist das anders, viele chinesische Restaurants setzen auf moderne Konzepte oder Minimalismus und das Klischee mit dem goldenen Drachen findet sich hier, wenn überhaupt, nur noch als kleines Souvenir an der Wand. Die Rezepte wenden sich mehr und mehr den Originalen zu und die Chinesische Küche wird neu entdeckt.

Ob stylish, minimalistisch oder fantasievoll opulent: Hauptsache ist immer noch, dass die Wantan-Suppe mundet, die Stäbchen klappern und die Frühlingsrollen ordentlich knuspern.

Aber die Frage bleibt: Wo tun sie das heute am besten und wo isst es sich so richtig lecker Chinesisch? Wir wollen es wissen, darum hier die grosse Blick-Umfrage: Schreib uns deinen Favorit in die Kommentare und sag uns auch, warum es dir dort am besten gefällt.

Die Ergebnisse lösen wir gerne in einem Folgeartikel auf. xìe xìe, zhù nǐ yòng cān yú kuài. («Vielen Dank und guten Appetit.»)