Wir wollten es wissen: Wo gibt es das beste Fondue chinoise der Schweiz? Die Blick-Community hat geliefert, mit Tipps, kleinen Wortgefechten, viel Humor und einer erstaunlich grossen Portion Heimstolz.

Das Ergebnis vorweg: Ein eindeutiger Sieger der aktuellen Umfrage ist schwer auszumachen. Aber ein paar Restaurants wurden auffallend oft und mit viel Begeisterung genannt. Und daneben gibt es einen klaren zweiten Trend: Viele Leserinnen und Leser sind überzeugt, dass das beste Fondue chinoise – bei ihnen selbst auf dem Tisch steht.

Die meistgenannten Restaurant-Favoriten:

Cafi Holzofen, Wollerau SZ

Kaum ein Lokal wurde so leidenschaftlich gelobt wie das Cafi Holzofen, gleich mehrere Kommentare schwärmen vom Erlebnis.

Pascal Keller bringt es emotional auf den Punkt: «Top Fleisch, mega Saucen und die Beilagen sind einfach next Level!» Blick-Leser Michel Fardel ist begeistert von Fleischqualität, hausgemachten Saucen, Rotweinrisotto und den eingelegten Birnen. Und auch Tobias Schiendorfer bestätigt kurz und knapp: «Cafi Holzofen in Wollerau.»

Termine: seit dem 15. November ab 19 Uhr jeden Samstag bis Ende Jahr. Allerdings sind im 2025 bereits alle Daten fürs Fondue ausgebucht, so muss man sich hier wohl oder übel bis zur nächsten Saison gedulden.

Infos: Fondue chinoise à Discretion inklusive Gruss aus der Küche: Rind, Kalb, Schwein, Poulet, 5 hausgemachte Saucen, Rotweinrisotto, Pommes, diverse Gemüse, Rotweinbirne. Preis pro Person 63 Franken.

Hotel Hermitage, Luzern

Etwas eleganter, aber nicht weniger überzeugt meldet sich Herbert Knoepfel: «Grandiose Lage direkt am Vierwaldstättersee, wunderschöne Räumlichkeiten, super Fondue und andere Delikatessen.»

Hier punktet wohl auch nicht nur das Fleisch im Topf, sondern auch das Gesamtpaket aus Aussicht, Service und Ambiente.

Infos: Das Menu gibt es à Discretion als Dreigänger, mit geröstetem Hokkaidokürbis zur Vorspeise und Kalb, Rind, Hirsch, Poulet, Reis, Pommes frites, Ofen – und eingelegtem Gemüse und hausgemachten Saucen. Und auch für Vegetarier gibts ein tolles Angebot. Preis: 79 Franken pro Person.

Restaurant Florida, Studen BE

Michaela Furrer empfiehlt das Fondue chinoise gleich doppelt abgesichert. «Auswärts im Restaurant Florida … oder zu Hause mit Fleisch aus der Metzgerei Stettler.»

Ein solides Kompliment – und typisch Blick-Kommentar: pragmatisch und ehrlich. Infos: Im Restaurant Florida, am Dorfrand von Studen, speist es sich zwischen tropischen Pflanzen, das Fondue chinoise oder Winzerart (im Rotwein gekocht) à Discretion wird mit diversen Saucen und Früchten serviert, als Beilage gibt es Reis, Nudeln oder Pommes frites. Die Preise sind mit 43 Franken pro Person sehr fair, Kinder zwischen 5 bis 10 Jahren bezahlen 16 Franken und Teenager bis 15, die ja bekanntlich ordentlich reinhauen können 26 Franken.

Weitere genannte Adressen

Weitere Adressen sind das Restaurant La Claude-Chappuis in Develier JU, wie Daniela Stauffer empfiehlt, die Möve in Faulensee BE, die Roland Amstutz regelmässig freitags besucht, sowie die Metzgerei Mark in Chur GR, wo es sehr delikates Fleisch zu geben scheint, wie Thomas Schuoler nennt.

«Natürlich bei mir zu Hause!» – der heimliche Sieger

Fast genauso häufig wie Restaurantnamen kam ein Satz immer wieder: «Bei mir zu Hause.» Hans Kuriger, Monika Weber, Ermo Gilardoni – sie alle sind überzeugt, dass kein Restaurant gegen ihre selbst gemachte Bouillon, die frischen Pilze und mit Liebe ausgesuchtes Fleisch ankommt.

Christoph Fehr bringt die Philosophie dahinter auf den Punkt: «Selber bestes Fleisch kaufen und schneiden.» Fondue chinoise ist also für viele weniger ein Restaurantgericht als ein persönliches Ritual.

Die Hygienedebatte: Muss das sein?

Natürlich durfte auch die klassische Fondue-Diskussion nicht fehlen. Alexander Ingold findet: «Hygienisch finde ich es nicht, alle mit der Gabel im gleichen Topf.» Die Community reagierte prompt – von sachlich (Bernhard Schenk erklärt den Gabelwechsel) bis humorvoll (Bruno Wilhelm: «Menschheit 2025»). Kurz gesagt: Auch beim Fondue chinoise gilt – Meinung gehört dazu.

Und wer gewinnt nun?

Wenn man Leidenschaft, Häufigkeit und Begeisterung zusammenzählt, kristallisiert sich zwei Favoriten heraus: Cafi Holzofen in Wollerau SZ, dicht gefolgt vom Hotel Hermitage in Luzern – und natürlich Hunderte von Schweizer Küchen.

Eines ist sicher: Fondue chinoise verbindet

Ob im Restaurant oder zu Hause am Tisch: Wir stecken liebend gerne unsere Gabeln in die Bouillon und geniessen das gemeinsame Fleischgaren. So ist dieses Essen übrigens auch alljährlich der absolute Favorit der Schweizer Weihnachtsessen.

