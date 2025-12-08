Die Fondue-Chinoise-Saison ist da – und damit die Lust auf zartes Fleisch, aromatische Bouillon und feine Dips. Doch wo schmeckt der Winterklassiker auswärts am besten? Verrate uns deinen Favoriten und stimme für das beste Fondue Chinoise der Schweiz ab!

Umfrage: Wo gibt es das beste Fondue Chinoise der Schweiz?

Dieses beliebte Essen ist anpassbar: Fleisch, Fisch, vegane Optionen und verschiedene Bouillons sind möglich

Fondue Chinoise hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Winterhit entwickelt. Kein Wunder: Das zarte Fleisch, das direkt am Tisch in der heissen Bouillon gart, kombiniert mit hausgemachten Saucen, frischem Gemüse und feinen Beilagen – das macht einfach glücklich.

Und natürlich lieben wir das Ganze zu Hause. Aber ehrlich: Das Schneiden, Vorbereiten und Saucen-Mixen braucht Zeit. Im Restaurant dagegen ist alles bereits perfekt angerichtet – oft mit speziellem Bouillon, besonders zartem Fleisch und raffinierten Dips, die man so nur selten selbst macht.

Darum wollen wir heute wissen:

Wo gibt es das beste Fondue Chinoise?

Mach mit bei der Umfrage: Schreib uns in den Kommentaren, wo es das beste Restaurant für Fondue Chinoise der Schweiz gibt. Wo ist das Fleisch am zartesten, die Saucen am raffiniertesten und das Ambiente am lauschigsten?

Darum ist Fondue Chinoise so beliebt

Leichter Genuss: Im Gegensatz zum Käsefondue ist Fondue Chinoise weniger mastig. Das Fleisch wird in einer klaren, oft aromatischen Bouillon gegart – ideal, wenn du etwas Wärmendes, aber nicht allzu Schweres möchtest.

Varianten ohne Ende: Ob klassische Rinds- und Pouletstreifen, Fisch, vegane Alternativen, Kräuter- oder Asia-Bouillon, Sesam-, Chili- oder Knoblauchdip: Kaum ein Gericht lässt sich so flexibel anpassen.

Perfekt für Gruppen: Niemand muss dasselbe essen, alle können individuell kombinieren. Aus diesem Grund ist Fondue Chinoise in der Adventszeit besonders beliebt.

Zero Stress-Faktor: Kein Anbrennen, kein Käsegeruch, keine Pfanne, die am Ende drei Tage eingeweicht werden muss und weniger Völlegefühl nach dem Essen.

Zuhause auch vegetarisch möglich: Mit Gemüsehäppchen, angereichert mit Tortellini, Frischteigwaren oder Gnocchi, schmeckts auch ohne Fleisch. Und ein separates Pfännli mit Gemüsebouillon lässt sich bestimmt organisieren.

Jetzt bist du dran!

Wir freuen uns auf deine Tipps und sind gespannt, wo es das beste Fondue Chinoise der Schweiz gibt! Schreib es uns in die Kommentare!