Die Schweiz hat sich in einer Umfrage grundsätzlich mit ihrem Leben zufrieden gezeigt, wie der Online-Vergleichsdienstes Moneyland schreibt. Weniger glücklich zeigten sich die Befragten mit der Politik und den persönlichen Finanzen.

So zufrieden ist die Schweiz

1/4 Die befragten Schweizerinnen und Schweizer sind mit ihrem Leben zufrieden. Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts Schweizer sind zufrieden mit ihrem Leben, 7,3 von 10 Punkten

Familie macht glücklich, Politik unzufrieden, besonders in ländlichen Regionen

1500 Personen befragt, Zufriedenheit 7,1 bis 7,5 Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Es ist eine gute Nachricht: Die Deutsch- und Westschweizer Bevölkerung ist zufrieden mit ihrem Leben. Eine Umfrage des Vergleichdienstes Moneyland zeigt, dass Schweizerinnen und Schweizer ihre Lebenszufriedenheit durchschnittlich mit 7,3 von maximal 10 Punkten bewerten. Im Vergleich zur letzten Befragung vor zwei Jahren sei dieser Wert unverändert geblieben.

Am zufriedensten zeigten sich demnach die Befragten zwischen 50 und 74 Jahren, wie Moneyland am Dienstagmorgen mitteilt. Sie vergaben im Durchschnitt 7,5 Punkte. Doch auch jüngere Teilnehmende bewerteten ihre allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben (7,1 Punkte) nicht viel weniger gut, wie die Resultate zeigten. Nach Geschlecht und Sprachregion fielen die Unterschiede laut Moneyland noch kleiner aus.

Familie vs. Politik

Was macht die befragten Schweizerinnen und Schweizer zufrieden? Die Familie. Besonders glücklich über ihre Kinder und Eltern zeigten sich Befragte aus der Westschweiz, so der Vergleichsdienst. Auch in der Deutschschweiz trägt die Familie zur Zufriedenheit bei.

Und was macht unzufrieden? Offenbar die Politik. Mit 5,5 Punkten erhielten Schweizer Politikerinnen und Politiker laut der Mitteilung die niedrigste Punktzahl. Die Unzufriedenheit habe sich vor allem bei Personen aus ländlichen Regionen gezeigt. Von Personen, die in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern leben, gab es im Durchschnitt 4,9 Punkte in dieser Kategorie.

Auch Finanzen schlecht bewertet

Auch die persönlichen Finanzen würden einige wohl gerne rosiger sehen. Die private finanzielle Situation (5,7 Punkte) und der Lohn (5,9 Punkte) schnitten in der Umfrage vergleichsweise nicht gut ab. Männer seien mit ihren persönlichen Finanzen zufriedener als Frauen, stellte der Vergleichsdienst fest. Mit steigendem Lohn wuchs demnach die Zufriedenheit.

An der Umfrage nahmen nach Angaben von Moneyland 1500 Personen aus der Deutsch- und der Westschweiz teil. Die Befragung wurde durch das Marktforschungsinstitut Ipsos im Frühling 2025 durchgeführt.