Zucchini im Kuchen? In der Toskana hat diese ungewöhnliche Kombination Tradition. Die Scarpaccia dolce aus Viareggio überrascht mit saftigem Teig, Zitronenaroma und Pinienkernen – ein Sommergenuss, den man probieren muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Scarpaccia dolce: Italienischer Zucchinikuchen begeistert mit saftigem Geschmack und Zutaten

Ursprung in der Toskana, erinnert an flachen «alten Schuh»

Rezept: 500 g Zucchini, 160 g Mehl, 120 g Zucker, 45 Minuten backen

Claudio Del Principe Kolumnist

Eine Torte damit machen natürlich. Mit Zucchini? Aber sicher! Wer einen Gemüsegarten hat oder Nachbarn mit einem Gemüsegarten, kennt das Phänomen. Kaum hat der Sommer richtig begonnen, liegen plötzlich überall Zucchini. Erst freut man sich. Dann gibt es Zucchini vom Grill, gefüllte Zucchini oder Pasta mit Zucchini – und irgendwann gehen einem die Ideen aus.

In der Toskana kennt man es seit Generationen. Statt immer wieder dieselben Gerichte zu kochen, kam irgendwann jemand auf die Idee, die Zucchini einfach in einen Kuchenteig zu geben. So entstand die Scarpaccia dolce, eine Spezialität aus Viareggio. Bevor Sie jetzt die Stirn runzeln: Das habe ich auch getan, bis ich es selber probiert habe. Das Überraschende ist nämlich nicht, dass Zucchini im Kuchen landen, sondern wie gut das funktioniert. Die Zucchini schmecken kaum nach Gemüse. Sie sorgen vor allem dafür, dass der Kuchen wunderbar saftig bleibt. Zitrone, Vanille, Mandeln und Pinienkerne geben den Ton an.

Verwenden Sie dafür eher kleine, junge Zucchini, wenn möglich mit Blüte. Sie enthalten weniger Wasser, haben kaum Kerne und ein feineres Aroma. Gerade jetzt haben sie Saison – und oft wachsen sie schneller nach, als man sie essen kann. Auch der Name ist typisch italienisch. Scarpaccia bedeutet so viel wie «alter Schuh». Der Kuchen wurde früher sehr flach gebacken und erinnerte offenbar an eine Schuhsohle. Ein wenig schmeichelhaftes Kompliment, aber ein Rezept, das bis heute überlebt hat.

Nicht alltäglich – aber ungewöhnlich gut. Unbedingt ausprobieren!

Zutaten

160 g Mehl

120 g Zucker

100 g geriebene Mandeln

50 g Pinienkerne, grob gehackt

180 g Milch

1 Ei

½ Zitrone, abgeriebene Schale

1 Prise Salz

7 g Backpulver

Mark von ½ Vanilleschote

500 g kleine Zucchini, in dünne Scheiben gehobelt

Butter für die Backform

Olivenöl

Puderzucker

Zubereitung

Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.

Mehl, Zucker, Milch, Ei, Zitronenabrieb, Salz, Backpulver und Vanillemark in einer Schüssel zu einem dickflüssigen Teig verrühren.

Zucchinischeiben unterheben.

Torten- oder Springform (26 cm Durchmesser) gut ausbuttern, Teig hineingiessen, etwas Olivenöl darüberträufeln und die Scarpaccia rund 45 Minuten backen. Die Oberfläche sollte schön gebräunt sein.

Falls das schon nach 30 Minuten der Fall ist, Temperatur auf 160 Grad reduzieren.

Falls die Scarpaccia nach 45 Minuten noch nicht gebräunt ist, weitere 10 bis 15 Minuten backen.

Vor dem Servieren auskühlen lassen.

Dann auf einen Tortenteller setzen und mit Puderzucker bestäuben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos