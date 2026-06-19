Weltmeisterliche Auberginen-Bällchen

Frittierte Auberginen-Bällchen, aussen knusprig, innen wolkenweich! Das Rezept für Crocchette di melanzane ist ein Sommerhit, einfach zuzubereiten und ein Antipasti-Traum für jeden Anlass.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Knusprige Auberginenbällchen als Antipasti-Favorit, inspiriert von italienischer Küche

Geheimtipp: Röstaromen aus der Auberginenschale machen das Rezept einzigartig

Frittieren bei 170 Grad: Perfekte Bällchen, Rezept für 800 g Auberginen

Claudio Del Principe Kolumnist

Jemand fragte mich kürzlich, was ich zu einem WM-Spiel am liebsten snacke. Ich antwortete: «Wen interessiert schon die Fussball-WM? Aber willst du wissen, wer auf jeden Fall Weltmeister wird? Meine knusprig-fluffigen Auberginen-Bällchen! Die sind in weniger als 90 Minuten gemacht, punkten bei allen, und jedes einzelne ist ein Volltreffer.»

Die Auberginenbällchen – oder nennen wir sie auf Italienisch Crocchette di melanzane – sind mir durch eine glückliche Fügung des Universums quasi in den Schoss gefallen. Ich hatte von einem meiner Pasta-Kochkurse noch Auberginenfüllung für Cappellacci übrig – dieses Rezept muss ich euch demnächst auch verraten – und dachte: Kann ich damit so etwas wie «Boombastic Fried Eggplant Balls» machen? Und wie! Schon beim ersten Kochversuch sind sie gelungen und gehören darum für immer in mein sommerliches Antipasti-Repertoire. Aussen knusprig, innen wolkenweich. Brutal gut! Hier mein Rezept.

Viel Spass beim Nachkochen und gutes Gelingen: Anpfiff!

Zutaten:

2 bis 3 Auberginen (ca. 800 g)

2 Knoblauchzehen, gerieben

1 Bund Petersilie, fein gehackt

Pecorino oder Parmesan zum Reiben (ca. 100 g)

Paniermehl, rund 200 g

2 Eier, verquirlt

Olivenöl extra vergine

Frittieröl

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zum Dippen

1 Naturjoghurt, saurer Halbrahm oder Sauerrahm

Frühlingszwiebeln

Kräuter und Gewürze nach Belieben

Zubereitung:

Die Auberginen waschen, trocken tupfen, mehrmals einstechen und sie im Ofen so lange backen, bis die Haut rundum schwarz und sie weich sind. Etwas auskühlen lassen, längs aufschneiden und das Innere herausschaben, dabei auch die braunen Stellen vom Innern der Schale sorgfältig lösen, da stecken jede Menge betörende Röstaromen drin. Die Masse in eine Schüssel geben, salzen, pfeffern, mit dem geriebenen Knoblauch, Olivenöl und der gehackten Petersilie würzen. Mit geriebenem Pecorino (oder Parmesan) und Paniermehl mischen, bis die Masse kompakt und so trocken ist, dass sie nicht mehr klebt. Daraus pflaumengrosse Bällchen drehen, durch verquirlte Eier ziehen, im Paniermehl wenden und bei 170 Grad knusprig frittieren. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und salzen. Man kann die Kroketten gut im Ofen bei 50 Grad warm halten oder auch ausgekühlt essen.

Ich serviere sie gerne mit einem gewürzten Dip aus Naturjoghurt oder Sauerrahm und Jungzwiebeln.

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