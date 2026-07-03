Feiern Sie den Sommer kulinarisch! Ein Rezept für selbst gemachte Cappellacci mit Auberginencreme und Peperonisauce lässt mediterrane Gaumenfreuden aufleben. So gelingt das perfekte Sommerdinner – einfach, köstlich, italienisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommergenuss: Cappellacci mit Auberginencreme und Peperonisauce als besonderes Rezepthighlight

Ofengeröstete Peperoni und Auberginen sorgen für intensiven Geschmack

Rezept: 400 g Pastateig, 3 Peperoni, 2 Auberginen, Parmesan, Knoblauch

Claudio Del Principe Kolumnist

Es ist Sommer. Lasst ihn uns mit selbst gemachter Pasta feiern! Mit einem echten Sommermärchen auf einem Teller: Cappellacci gefüllt mit einer würzigen Auberginencreme und einer verblüffenden Sauce aus Peperoni, die jeder Tomatensauce ernsthaft Konkurrenz macht. Dieses Gericht – ich nenne es «Bonbons aus Sommer» – vereint zwei Geschmacksprofile, die zu hundert Prozent für den italienischen Sommer stehen: Peperoni und Auberginen. Wer liebt nicht ofengeschmorte Peperoni als Antipasto? Zieht man ihre fast verkohlte Haut ab, geben sie einen intensiv fruchtigen, leicht rauchigen, süsslichen Geschmack preis. Daraus wird eine prickelnde Creme, die jeden Sugo fad aussehen lässt. Ebenso unwiderstehlich sind ofengeschmorte Auberginen, die unter ihrer verschrumpelten Haut ein cremiges Mus mit intensiv nussigem, rauchigem Geschmack verbergen.

Hier das Rezept: Gutes Gelingen!

Zutaten

3 rote Peperoni

2 Auberginen

Olivenöl extra vergine

Salz und Pfeffer

1 Knoblauchzehe

Parmesan

Paniermehl

400 g Pastateig (am besten selbst gemacht)

Zubereitung

Als Erstes Auberginen zuvor mehrmals einstechen. Ganze Peperoni und Auberginen bei 220 Grad rund 30 Minuten im Ofen rösten.

Sobald die obere Seite der Gemüse schwarz ist, wenden.

Auberginen herausnehmen und 15 Minuten abkühlen lassen. Peperoni in eine Salatschüssel legen, mit einem Teller abdecken und 15 Minuten abkühlen lassen.

Peperoni schälen, Kerne entfernen, zerteilen.

Mit 2 EL Olivenöl und dem Knoblauch pürieren, salzen und pfeffern.

Auberginen halbieren, das Innere ausschaben und in eine Schüssel geben.

So viel geriebenen Parmesan und Paniermehl zu gleichen Teilen dazugeben, bis eine kompakte Masse entsteht. Salzen und pfeffern.

Pastateig dünn ausrollen (er sollte durchsichtig sein) und die Teigbahn auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche legen.

Teigscheiben von 8 cm Durchmesser ausstechen.

Auf jede Teigscheibe einen Teelöffel Auberginenmasse setzen.

Um Cappellacci zu formen, die Scheiben zu einem Halbmond verschliessen, dann den Rand wie eine Hutkrempe hochziehen, die Enden zusammenführen und verschliessen. Der Teig lässt sich idealerweise ohne Hilfsmittel schliessen. Sollte er zu trocken sein, einfach um die Füllung herum mit Wasser bepinseln.

Die Pasta in siedendem Salzwasser etwa 4 Minuten gar ziehen lassen.

Butter in einer grossen Schwenkpfanne schmelzen.

Cappellacci direkt aus dem Pastawasser in die Butter heben und so lange bei mittlerer Hitze

durchschwenken, bis sie mit der Butteremulsion überzogen sind.

durchschwenken, bis sie mit der Butteremulsion überzogen sind. Peperonicreme wärmen und in der Tellermitte verteilen, Cappellacci daraufsetzen.

Mit Parmesan, Pecorino oder Ricotta salata bestreuen und mit Basilikum garnieren.

Drei, zwei, eins: Sommer!

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