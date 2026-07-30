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Sommerhits statt Grillduft
Erfrischende Gerichte für den Nationalfeiertag

Hohe Temperaturen und Feuerverbote lassen das Grillieren am 1. August schweizweit ausfallen. Mit den besten Sommerrezepten der Blick-Community gelingt trotzdem eine unvergessliche Feier im Garten oder auf dem Balkon.
Publiziert: 14:13 Uhr
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1/12
Prosciutto di Parma: Der Klassiker. Mild, leicht nussig und fein geschnitten – die erste Wahl..
Foto: Getty Images
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Bettina WidmerHead of Vertical Hub

Der 1. August steht vor der Tür – doch statt Grillduft liegt dieses Jahr vielerorts Hitze in der Luft. Wegen der hohen Temperaturen und der geltenden Feuerverbote fällt das Grillieren vielerorts ins Wasser. Das muss der Feierlaune aber keinen Abbruch tun. Für eine gelungene Bundesfeier im Garten oder auf dem Balkon eignen sich leichte, frische und unkomplizierte Gerichte besonders gut. Die Blick-Community hat ihre besten Sommerrezepte mit uns geteilt. Hier sind die zehn erfrischendsten Ideen für eine genussvolle Feier am Nationalfeiertag.

1

Kalte Pfirsich- oder Nektarinensuppe

Menge

Zutaten
2

Schalotten

Knoblauchzehen

15 g 

Ingwer

Chilischote, rot entkernt

Pfirsiche / Nektarinen vollreif

2 EL 

Olivenöl

4

Thymianzweige

1dl

Noilly Prat

4 dl 

Gemüsenbouillon

100g

Creme fraiche

Zubereitung:

  • Schalotten, Knoblauch, Ingwer und Chili fein schneiden

  • Pfirsiche oder Nektarinen mit Messer einschneiden, Haut abziehen und in kleine Stücke schneiden

  • Schalotten, Knoblauch, Ingwer, Chili und Thymian im erwärmten Öl andämpfen

  • Die vorbereiteten Pfirsiche oder Nektarinen dazugeben, kurz mitdämpfen

  • Mit Gemüsenbouillon und oilly Prat ablöschen, 10 min köcheln lassen, Suppe vom Herd nehmen, etwas auskühlen. Thymianzweige entfernen und mit Stabmixer pürieren.

  • Creme fraiche darunterheben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe kühlstellen, kalt servieren.

2

Mexikanischer Salat mit Nachos und Dip(ergibt eine grosse Portion)

MengeZutaten

1

Salatgurke

Tomaten, ohne Fruchtfleisch, gewürfelt

2

Peperoni, gewürfelt

1

Avocado, gewürfelt

1

Dose Mais, abgespült

1

Dose Kidneybohnen, abgespült

1

rote Zwiebel, fein gewürfelt

200g

Fetakäse, zerbröselt


MengeZutaten für Sauce
70ml

Zitronensaft (c.a 1 1/2 Zitronen)

4 EL

Olivenöl

2-3 TL

Honig

wenig

Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat, Chiliflocken


frische Petersilie

Zubereitung

  • Salatgurke würfeln und salzen, 20 min ziehen lassen und dann den Saft abgiessen
  • Alle Zutaten vermengen und Sauce daran geben

  • Frische Petersilie hacken und unterrühren.

  • Ofen auf 150 Grad Umluft vorheizen

Zubereitung Nachos und Dip

  • Vollkorn Tortilla Wraps halbieren und in Stücke schneiden.

  • Auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech legen, dünn mit Olivenöl bestreichen und würzen nach Gusto. Für 10 Min. in der Ofenmitte backen.

  • Dip: Creme Fraiche, Schnittlauch, Salz, Pfeffer, Knoblauchgranulat gut vermengen und mit dem Salat und den Nachos servieren.

3

Marinierte Crevetten mit Creminis

MengeZutaten (für 4 Personen)
2 EL

flüssiger Honig

2

Limetten, heiss abgespült, wenig abgeriebene Schale, ganzer Saft

1

rote Chili, entkernt, grob gehackt

1 EL

Olivenöl

8

geschälte rohe Crevettenschwänze

1/2 TL

Fleur de Sel

wenig 

Pfeffer
1

Avocado in Kugeln

250 g

gelbe Cherrytomaten

250 g

Datteltomaten, halbiert

180 g

Mozzarella Creminis halbiert

4 EL 

Pinienkerne, geröstet

1 EL

Petersilie, gehackt

Zubereitung:

  • Honig, Limettenschale, -saft und Chili verrühren
  • Öl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen.
  • Crevetten beidseitig je ca. eine Minute braten, würzen.
  • Honig-Limetten-Sauce beigeben, ca. eine Minute fertig braten.
  • Avocado-Kugeln, Tomaten halbieren, Mozzarella-Kugeln und Pinienkerne mischen, auf fachem Glasteller verteilen.
  • Crevetten mit Sauce darauf verteilen. Petersilie darüber streuen.
4

Briam - Griechisches Gemüse aus dem Ofen

MengeZutaten
1

Zucchetti

1

Aubergine

1

Peperoni

mehrere

Kartoffeln

Zubereitung:

  • Alles in Würfel schneiden
  • Olivenöl und Tomatenmark dazugeben und dann im Ofen bei 180 Grad 40 Minuten braten.
4

Lachs im Gurkenmantel

Zutaten

Salatgurke

Lachs

Meerrettichmousse (oder Frischkäse)

Sesam zum Bestreuen

Zubereitung:

  • Gurke mit dem Sparschäler in Streifen schneiden.
  • Längs untereinander, leicht überlappend anordnen und mit einem Küchenpapier abtupfen, damit die Gurkenstreifen trocken sind.
  • Die Gurkenstreifen mit Meerrettichmousse bestreichen und dann den Lachs darauf verteilen.
  • Nochmals eine dünne Schicht Meerrettichmousse darauf streichen und dann seitlich vorsichtig aufrollen.
  • Vorsichtig in 2 cm dicke Scheiben schneiden und mit Sesam bestreuen.
5

Vegane «Thunfischfilets» aus Wassermelone

MengeZutaten

500-1000 g 

Wassermelone, in grosse Würfel geschnitten

30 ml

neutrales Öl

50 ml 

Tamarisauce

2 g 

Nori-Flocken (Nori-Blatt zerkleinern)

5 ml

Sesamöl

Zubereitung:

  • Die Wassermelone mit allen Zutaten in einer grossen Schüssel oder in einem Beutel mit Zip-Verschluss marinieren und für 6 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.
  • Die Würfel auf ein Backblech legen und 2 Stunden lang bei 180 Grad backen, die Würfel alle 30 Minuten wenden.
  • Zurück in den Behälter mit der Marinade geben und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.
6

Ochsenmaulsalat

Man bekommt ihn abgepackt. Mit Bürlibrot und auf Kopfsalat in einem tiefen Teller angerichtet ergibt das ein sommerliches Mittagessen.

MengeZutaten
1grosse Zwiebel
4

Essiggurken

100 g / Person

Ochsenmaul

Nach GeschmackKopfsalat
Nach BedarfSalatsauce mit Senf
Nach GeschmackSalz und Pfeffer

Zubereitung:

  • Genügend Salatsauce mit Senf vorbereiten
  • Zwiebel in dünne Scheiben schneiden
  • Essiggurken in längliche Streifen schneiden
  • Ochsenmäuler in Rauten schneiden und sofort mit obigen Zutaten mischen und auf schönen Kopfsalatblättern anrichten. Wer mag, kann noch mit Tomatenschnitzen garnieren.
7

Melonen mit Schinken

Die beste Kombination ist eine reife Cantaloupe- oder Charentais-Melone mit hauchdünn geschnittenem Prosciutto di Parma. Serviere sie gut gekühlt und gib nach Belieben noch ein paar Basilikum- oder Minzblätter dazu. Auf zusätzliches Salz kannst du verzichten – der Schinken bringt bereits genügend Würze mit.

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