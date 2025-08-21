Heute ist der Tag der italienischen Küche. Das ist ein jährlich gefeierter Anlass, der die kulinarischen Traditionen Italiens würdigt und deren Authentizität weltweit fördert. Er dient dazu, klassische italienische Rezepte und hochwertige Zutaten ins Rampenlicht zu stellen. Und heute zeigen wir, wie einfach die italienische Küche ist.

Altes Brot wegwerfen? Auf keinen Fall! In Toskana wird das trockene Brot für einen leckeren Salat genutzt. Panzanella ist eines der ältesten Gerichte der italienischen Küche und ausserdem die beste Lösung für die Resteverwertung.

Unsere Tipps: