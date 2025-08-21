Heute ist der Tag der italienischen Küche. Das ist ein jährlich gefeierter Anlass, der die kulinarischen Traditionen Italiens würdigt und deren Authentizität weltweit fördert. Er dient dazu, klassische italienische Rezepte und hochwertige Zutaten ins Rampenlicht zu stellen. Und heute zeigen wir, wie einfach die italienische Küche ist.
Altes Brot wegwerfen? Auf keinen Fall! In Toskana wird das trockene Brot für einen leckeren Salat genutzt. Panzanella ist eines der ältesten Gerichte der italienischen Küche und ausserdem die beste Lösung für die Resteverwertung.
Unsere Tipps:
Rote Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden und in einer Schale mit Wasser und Weissweinessig mind. 2 Stunden einweichen lassen.
Die Salatgurke dünn schälen und in Scheiben schneiden.
Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden
Ränder der Brotscheiben abschneiden.
Das Brot mit etwas Wasser in Weissweinessig einweichen, ohne dass es komplett durchweicht.
Wenn das Brot weich wird, mit den Händen in kleine Stücke zupfen und in eine grosse Schüssel geben
Rote Zwiebel aus dem Wasser herausnehmen und diese mit dem Brot vermischen.
Tomate, Gurke und Basilikum hinzufügen.
Alle Zutaten mit einem Löffel gut vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen.
Olivenöl hinzufügen und alles nochmal gut vermischen.
Wenn nötig, noch etwas Weissweinessig dazugeben.
Mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.