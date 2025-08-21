DE
Tag der italienischen Küche Panzanella-Rezept: Toskanischen Brotsalat selber machen

Publiziert: 14:56 Uhr
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten

Heute ist der Tag der italienischen Küche. Das ist ein jährlich gefeierter Anlass, der die kulinarischen Traditionen Italiens würdigt und deren Authentizität weltweit fördert. Er dient dazu, klassische italienische Rezepte und hochwertige Zutaten ins Rampenlicht zu stellen. Und heute zeigen wir, wie einfach die italienische Küche ist. 

Altes Brot wegwerfen? Auf keinen Fall! In Toskana wird das trockene Brot für einen leckeren Salat genutzt. Panzanella ist eines der ältesten Gerichte der italienischen Küche und ausserdem die beste Lösung für die Resteverwertung.

Unsere Tipps:

  • Für Panzarella eignet sich am besten Toskanisches Brot vom Vortag, sonst kann man auch anderes festes Brot nehmen, z.B Landbrot oder Ruchbrot. Das Brot kann man schon am Tag davor vorbereiten.
  • Panzanella kann ideal als Basis für andere Varianten des Salats dienen und man kann den Geschmack nach Belieben verändern, in dem man andere Zutaten wie gegrilltes Gemüse, Salami, Kapern, Oliven oder Schafskäse hinzufügt.
Panzanella ist der italienische Salat, der weltweit am bekanntesten ist.
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 15 Min.
Kochzeit3 St. Ruhezeit
Zutaten
300 gKirschtomaten
1 St.Salatengurke
ca. 15 BlätterBasilikum
4 ScheibenToskanisches Brot (Weissbrot ohne Salz)
1Rote Zwiebel
4 ELOlivenöl
0,5 LWasser
4 ELWeissweinessig
EtwasSalz und Wasser
Zubereitung
Schritt 1/12

Rote Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden und in einer Schale mit Wasser und Weissweinessig mind. 2 Stunden einweichen lassen.

Schritt 2/12

Die Salatgurke dünn schälen und in Scheiben schneiden.

Schritt 3/12

Tomaten waschen und in kleine Würfel schneiden

Schritt 4/12

nder der Brotscheiben abschneiden.

Schritt 5/12

Das Brot mit etwas Wasser in Weissweinessig einweichen, ohne dass es komplett durchweicht.

Schritt 6/12

Wenn das Brot weich wird, mit den Händen in kleine Stücke zupfen und in eine grosse Schüssel geben

Schritt 7/12

Rote Zwiebel aus dem Wasser herausnehmen und diese mit dem Brot vermischen.

Schritt 8/12

Tomate, Gurke und Basilikum hinzufügen. 

Schritt 9/12

Alle Zutaten mit einem Löffel gut vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 10/12

Olivenöl hinzufügen und alles nochmal gut vermischen.

Schritt 11/12

Wenn nötig, noch etwas Weissweinessig dazugeben.

Schritt 12/12

Mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

    Meistgelesen