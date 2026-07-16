Im Hochsommer gibts da nur einen: den allerbesten Wassermelonen-Salat. Man könnte ihn auf hundert verschiedene Arten zubereiten. Und doch verwenden 99 von 100 Personen neben der Wassermelone Fetakäse als Hauptzutat. Genau darauf werden wir verzichten, weil er und zu dominant ist. Stattdessen kombinieren wir eine ausgeklügelte Auswahl anderer Zutaten. So wird er ausgewogen, harmonisch, fruchtig und würzig. Wer sich ebenfalls in den allerbesten neuen Wassermelonen-Salat verlieben möchte, probiert dieses Rezept.