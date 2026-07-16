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Frisch und köstlich Rezeptidee für Wassermelonen-Salat mit Pfirsich und Burrata

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Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: 13:40 Uhr
|
Aktualisiert: 13:43 Uhr

Im Hochsommer gibts da nur einen: den allerbesten Wassermelonen-Salat. Man könnte ihn auf hundert verschiedene Arten zubereiten. Und doch verwenden 99 von 100 Personen neben der Wassermelone Fetakäse als Hauptzutat. Genau darauf werden wir verzichten, weil er und zu dominant ist. Stattdessen kombinieren wir eine ausgeklügelte Auswahl anderer Zutaten. So wird er ausgewogen, harmonisch, fruchtig und würzig. Wer sich ebenfalls in den allerbesten neuen Wassermelonen-Salat verlieben möchte, probiert dieses Rezept.

Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Personca. 250 kcal.
Zubereitungs-Zeitca. 20 Min.
Zutaten
1kleine Wassermelone
2Nostrano-Gurken
1rote oder gelbe Peperon
2Pfirsiche
8 - 10 Cherrytomaten
4kleine Burratine
1 Handvollmarokkanische Minze
1 BundSchnittlauch
EtwasOlivenöl extra vergine
EtwasCondimento bianco (oder weisser Balsamessig)
1Limette (Saft)
EtwasSalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
Schritt 1/7

Alles nicht zu grob und nicht zu klein würfeln und zuschneiden. Die Wassermelone in etwa 2 × 2 cm kleine Würfel, die geschälte und entkernte Gurke in 1 cm kleine Spalten.

Schritt 2/7

Die geschälten Pfirsiche in 1 cm kleine Stücke wie auch die geschälte und entkernte Peperoni schneiden. Cherrytomaten halbieren. 

Schritt 3/7

Die Burratine in 2 x 2 cm kleine Stücke schneiden.

Schritt 4/7

Die Minze und den Schnittlauch fein geschnitten hinzufügen.

Schritt 5/7

Alles mit Olivenöl, Condimento bianco, Limettensaft, Salz und Pfeffer anmachen. Die Zutaten möglichst kalt verarbeiten.

Schritt 6/7

Wichtig: Den Salat nicht extra kühlen oder lange durchziehen lassen, sondern gleich servieren

Schritt 7/7

Tipp: Statt Minze kann man Basilikum, Koriander oder Estragon verwenden.

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