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Il croyait rencontrer une ado, la police l’attendait
Un retraité de 80 ans arrêté à Zurich pour pédocriminalité

Un Suisse de 80 ans a été arrêté lundi à Zurich après avoir fixé un rendez-vous sexuel à une prétendue adolescente de 14 ans, en réalité un faux profil de la police. Il est soupçonné de tentative d’actes sexuels avec enfant.
Publié: il y a 15 minutes
La police zurichoise a piégé un homme de 80 ans qui pensait avoir un rendez-vous sexuel avec une jeune fille de 14 ans.
Photo: KEY
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ATS Agence télégraphique suisse

La police a arrêté un homme de 80 ans à Zurich pour avoir donné rendez-vous à une ado présumée de 14 ans dans le but d'avoir une relation sexuelle avec elle. En réalité, il avait «mordu à l'hameçon» d'un faux profil en ligne sur un «chat», mis en place par la police.

Sur le forum, l'octogénaire de nationalité suisse avait émis le souhait de coucher avec l'adolescente présumée alors même que l'âge de celle-ci avait été mentionné dans l'échange en ligne, écrit la police municipale de Zurich mercredi. De plus, il avait envoyé divers contenus à caractère pornographique.

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En continuant à se faire passer pour l'adolescente, la police a donc donné rendez-vous, lundi, au retraité dans l'arrondissement de Zurich-Affoltern. Ce dernier s'est rendu sur place. Il a été accueilli par des policiers en civil, qui l'ont arrêté.

L'homme devra répondre de ses actes devant la justice. Il est soupçonné de tentative d'actes d'ordre sexuel avec enfant et d'avoir envoyé des contenus pornographiques à une mineure.

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