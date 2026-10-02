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Interpellation en France
Un Suisse a été arrêté avec 300'000 fichiers pédocriminels

Près de 300’000 fichiers pédocriminels, un forum du darkweb et des dons en cryptomonnaie: un Suisse de 55 ans a été mis en examen à Mulhouse et incarcéré, a annoncé vendredi le parquet.
Publié: il y a 13 minutes
Un Suisse qui administrait un forum d'échange de contenus pédocriminels sur le darkweb a été arrêté. (Image d'illustration)
Photo: Max Acronym
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AFP Agence France-Presse

Un Suisse de 55 ans qui administrait un forum d'échange de contenus pédocriminels sur le darkweb a été arrêté près de Mulhouse et incarcéré après la découverte de près de 300'000 fichiers de ce type dans son matériel informatique, a annoncé vendredi le parquet.

Fin septembre 2026, les cybergendarmes avaient remarqué un profil impliqué dans le téléchargement d'une quantité très importante de fichiers pédocriminels lors des six derniers mois, a relaté dans un communiqué Nicolas Heitz, le procureur de la République de Mulhouse (Haut-Rhin).

Un système de dons par cryptomonnaie

L'antenne de l'Unité nationale cyber (UNC) de la section de recherches de Metz a identifié et localisé un suspect qui «hébergeait et administrait un forum dédié à l'échange de contenus pédocriminels sur le darkweb».

L'homme, qui n'avait pas d'antécédents judiciaires, a été interpellé et placé en garde à vue le 30 septembre, selon le procureur. Près de 300'000 fichiers à caractère pédocriminel ont été saisis sur son matériel informatique. Le forum qu'il administrait a pu compter «plusieurs centaines d'utilisateurs», et le suspect avait «mis en place un système de dons par cryptomonnaie afin de tirer profit de son activité», a précisé Nicolas Heitz.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs de détention, acquisition, diffusion, transmission et mise à disposition de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, fourniture d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, consultation habituelle d'un service de communication en ligne mettant à disposition l'image pornographique d'un mineur, recours à la prostitution de mineur et blanchiment. Le quinquagénaire a été mis en examen et, conformément aux réquisitions du parquet, placé en détention provisoire.

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