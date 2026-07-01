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Procès au tribunal
L'ado qui a poignardé un juif à Zurich se mure dans le silence

Un adolescent de 15 ans, accusé d’avoir poignardé un juif orthodoxe à Zurich en mars 2024, a gardé le silence à son procès à Dielsdorf. Le Ministère public demande une peine d’un an et des mesures thérapeutiques.
Publié: il y a 34 minutes
Le procès de l'adolescent qui a poignardé un juif orthodoxe s'est ouvert mercredi à Dielsdorf.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

Le procès de l'adolescent qui a poignardé un juif orthodoxe en pleine rue à Zurich en mars 2024 s'est ouvert mercredi matin à Dielsdorf (ZH) devant la Justice des mineurs. Le jeune accusé s'est abstenu de répondre aux questions du juge sur son agression antisémite.

Les audiences se déroulent à huis clos, comme le veut la Justice des mineurs. Seule exception: les questions posées par le juge au prévenu sur ses actes. Les médias ont pu suivre la diffusion en direct de ce volet dans des pièces voisines de la salle d'audience.

Un homme blessé grièvement

Le juge y a cité des réponses données par l'ado aux enquêteurs. Le garçon y avait déclaré qu'il aurait souhaité que la police le tue sur le lieu du crime afin d'aller au «paradis». «La volonté de mourir était plus grande que celle de vivre», avait-il dit.

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Agé de 15 ans au moment des faits, le Suisse aux racines tunisiennes avait blessé grièvement un homme juif orthodoxe de 50 ans par 17 coups de couteau. Le Ministère public requiert une peine d'un an de réclusion contre lui et exige des mesures thérapeutiques et de protection.

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