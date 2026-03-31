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Radicalisé en ligne
L'ado qui avait agressé un juif à Zurich inculpé pour tentative multiple d'assassinat

Un adolescent suisse, accusé d'avoir grièvement blessé un juif orthodoxe à Zurich en 2024, est inculpé pour tentative multiple d'assassinat. Radicalisé en ligne, il devra répondre devant le tribunal des mineurs de Dielsdorf.
Publié: il y a 26 minutes
L'ado a agressé un juif à l'arme blanche. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

L'adolescent alors âgé de 15 ans qui avait agressé à l'arme blanche un juif orthodoxe à Zurich en 2024 est inculpé pour tentative multiple d'assassinat. Il devra comparaître devant le tribunal des mineurs de Dielsdorf (ZH).

Avant l’attaque au couteau, l'adolescent aurait tenté de pénétrer dans une synagogue dans le but d’y tuer des personnes de confession juive, indique mardi le tribunal de district de Dielsdorf dans un communiqué. Le jeune homme est aussi accusé de soutien à une organisation criminelle ainsi que d’incitation à la discrimination et à la haine.

L'adolescent est toujours placé dans une institution fermée. Le 2 mars 2024 au soir, alors âgé de 15 ans, il avait grièvement blessé un juif orthodoxe de 50 ans avec un couteau dans une rue de Zurich. Il avait été arrêté sur les lieux de l'attentat. Le blessé avait été pris en charge aux soins intensifs.

Radicalisé sur Internet

Interrogé par Keystone-ATS, le parquet des mineurs n'a pas donné mardi d'informations sur la peine requise. Les audiences devant le tribunal des mineurs de Dielsdorf se déroulent en principe à huis clos, mais la justice examine la possibilité d'en ouvrir l'accès en cas d'intérêt public majeur, écrit-il. La date du procès n'est pas encore fixée.

Le jeune Suisse d'origine tunisienne avait été naturalisé en 2011, avaient indiqué à l'époque des faits les autorités zurichoises. L'accusé se serait radicalisé via Internet et avait revendiqué son appartenance à l'Etat islamique. Dans une vidéo de revendication, il avait appelé «au combat mondial contre les juifs».

L'attentat à caractère antisémite avait suscité des réactions consternées dans le monde politique. Les organisations juives avaient alerté sur un «nouveau niveau d'escalade effrayant». Les organisations islamiques de Suisse avaient fermement condamné l'agression.

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