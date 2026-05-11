La fête du «Letten Opening» a laissé des marques à Zurich. Des montagnes de déchets ont envahi les quais et la Limmat après la fête de samedi. Un influenceur dénonce un scandale alors que les images de la zone souillée divisent les internautes.

«Il y a des déchets partout, même dans la Limmat. C'est un scandale absolu»

«Il y a des déchets partout, même dans la Limmat. C'est un scandale absolu»

Une fête à Zurich indigne sur les réseaux sociaux

Fynn Müller et Laszlo Schneider

Ce week-end, le quartier du Letten à Zurich a vibré au rythme du «Letten Opening», une grande fête en plein air qui marque l'ouverture officielle de la saison de baignade à cet endroit. Samedi, des centaines de fêtards ont donc dansé jusque tard dans la nuit, directement au bord de la Limmat. Mais dimanche matin, le réveil a été brutal: des vidéos montrent les tonnes de déchets qui se sont accumulées sur les lieux.

L'influenceur suisse Adrian Moucharfiech, également connu sous le nom de «De Winterthurer», s'est montré particulièrement indigné. Dimanche matin, alors qu'il fait son jogging près du site concerné, il a été sidéré par le spectacle. «Il y a des déchets partout, même dans la Limmat. C'est un scandale absolu», s'énerve-t-il dans sa story Instagram.

L'influenceur a parcouru l'intégralité du site en filmant les montagnes d'immondices avant de poster la vidéo en ligne. Les réactions ont été immédiates. «Les jeunes Verts réclament une ville écologique, mais ils n'appliquent pas eux-mêmes ces principes. C’est triste que tout le monde regarde sans que personne n’agisse sur place», commente Meta Hiltebrand, célèbre cheffe à la télévision alémanique. D'autres réclament des «amendes élevées».

La vidéo divise les esprits

La séquence a déjà été vue près de 300'000 fois, rien que sur Instagram. Pourtant, si beaucoup s'indignent de la saleté, certains critiquent la démarche d'Adrian Moucharfiech. «Pourquoi filmer juste après une fête autorisée?», s’interroge un internaute. Un autre utilisateur renchérit: «Tu n’as jamais fait la Street Parade? Le lendemain matin, c’est toujours comme ça. Deux heures plus tard, tout brille à nouveau.»

Certains reprochent même à l'influenceur de donner une fausse image de Zurich. «C’est l’une des villes les plus propres au monde, et je dis ça en voyageant constamment à l’étranger depuis 2011», souligne un utilisateur.

L'influenceur se défend

Interrogé par Blick, Adrian Moucharfiech souligne qu'il n'a pas publié la vidéo par goût du sensationnalisme. «Il s'agit pour moi de défendre la cause et de sensibiliser le public au fait que les déchets n'ont pas leur place dans la Limmat.» C'est vers 7h30 du matin, lors de son footing, qu'il est tombé sur ces amas de détritus. «J'ai été extrêmement choqué. Par endroits, les déchets bloquaient même mon passage», explique-t-il, précisant avoir rencontré un cycliste tout aussi agacé par la situation.

Pour l'influenceur, le point de non-retour est atteint du moment où l'eau est polluée. «En principe, je comprends que des déchets soient produits lors d'une manifestation. Mais une limite est franchie lorsque des déchets atterrissent dans la Limmat.» Selon lui, c'est une mauvaise approche de penser que «les déchets seront de toute façon éliminés plus tard». Pour lui, il manque «l'idée de durabilité». Parallèlement, Adrian Moucharfiech lance un appel aux organisateurs de tels événements: «Il faut mettre à disposition suffisamment de points de collecte des déchets.»

Pourtant, le «Letten Opening» met en principe l'accent sur la bienveillance. Sur leur site web, on peut y lire: «Nous ne tolérons aucun racisme, sexisme ou discrimination – tolérance zéro». En revanche, aucune ligne sur le respect de l'environnement. Contactée par Blick, l'organisation n'a pour l'instant pas donné suite.