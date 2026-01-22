Davos, carrefour de l'élite mondiale… et des escortes de luxe

A Davos, le WEF réunit chefs d’Etat et PDG, mais attire aussi de nombreuses escortes de luxe. Durant cette semaine, des hommes riches et influents font appel à leurs services pour des événements, des dîners ou des moments privés à l'hôtel, parfois sur plusieurs jours.

Karin Frautschi

Pendant la semaine du Forum économique mondial (WEF), chefs d'Etat, PDG et milliardaires convergent vers la ville de Davos, dans les Grisons. Parallèlement, un secteur d'activité bien particulier connaît un essor considérable durant cette semaine de janvier: le travail du sexe.

De nombreuses plateformes et agences offrant ce type de services se préparent activement pour le WEF. Ces dernières années, l'offre s’est largement tournée vers le numérique.

Des escortes venues de toute l'Europe

«La publicité en ligne s'est imposée comme le principal canal, les mesures de sécurité mises en place à Davos rendant presque impossibles les rencontres spontanées ou les visites improvisées dans les bars d'hôtel», explique la plateforme érotique Myladies.ch à Blick, interrogée à ce sujet.

De nombreuses femmes font ainsi la promotion de leurs services à l'aide de mots-clés comme «sexe à Davos». «Elles savent très bien que la forte visibilité associée à ces termes durant cette semaine se traduit par des revenus particulièrement élevés», poursuit la plateforme.

Une rapide recherche sur internet montre que des agences d'escortes de toute l'Europe proposent actuellement leurs services dans le canton des Grisons. Par exemple, une recherche Google avec les mots-clés «Comment réserver une escorte au WEF» renvoie vers des dizaines de résultats. La plupart sont en anglais et beaucoup incluent même des recommandations d'hôtels. Les établissements de luxe de Davos, tels que le Grandhotel Belvédère, l'AlpenGold Hotel et l'Hotel Flüela Davos, sont fréquemment cités.

Certaines réservent leurs hôtels chaque année

Le Forum économique mondial de Davos représente une formidable opportunité pour les travailleuses du sexe du monde entier, écrit l'agence d'escortes Luxus Escort Girls. «La concurrence est trois fois plus forte; les femmes viennent de toute l'Europe, de Russie et d'Amérique latine. Nombre d'entre elles réservent leurs hôtels et appartements privés bien à l'avance chaque année.»

«Le service le plus demandé est le massage érotique avec 'happy end' (une stimulation sexuelle menant généralement à l'orgasme)», indique-t-on chez Luxus Escort Girls. En deuxième position, on trouve les services d'escortes pour les soirées privées, avec danse et alcool. Mais il arrive que l'agence refuse certaines demandes des participants du WEF. «Si les hommes sont impolis ou exigent à l'avance des services spécifiques que la jeune femme ne propose pas, leur demande est tout bonnement refusée.»

Les clients types du Forum économique mondial sont des hommes d'affaires, des gardes du corps, des DJ ou des organisateurs âgés de 30 à 60 ans. Les demandes en ligne passent généralement par des intermédiaires tels que des hôtels, des assistants, des taxis ou même des services de sécurité. «Ces clients appellent rarement directement.»

«Réservée» pour plusieurs jours

La situation est toutefois différente chez Lia Models, une autre agence d'escortes. «Nous traitons toujours directement avec ces messieurs», déclare un porte-parole. Ces derniers seraient majoritairement issus des milieux d'affaires et politiques – et jouissant d'une certaine notoriété. La plupart sont originaires de Suisse ou d'Allemagne et ont entre 45 et 60 ans.

Les prestations d'escortes au WEF sont souvent réservées pour plusieurs jours. Cette année, l'agence Lia Models a fait appel à deux de ses escortes: Tessa (une vingtaine d'années), originaire de Hambourg, et Maya (une trentaine d'années), originaire d'Heidelberg. «Tessa a été réservée pour trois jours et Maya pour toute la semaine du WEF», précise le porte-parole.

Une énorme pression sur les femmes

L'apparence, la communication et l'assurance des escortes sont les points les plus scrutés par les clients du Forum économique mondial. Lors d'une prestation d'escorte de plusieurs jours, le client choisit les tenues de son escorte et définit même son programme quotidien.

« La dame est présentée à de nombreuses personnes et doit s'adapter à des situations sociales très différentes, souvent avec un homme qu'elle ne connaît que depuis peu de temps Porte-parole de l'agence Lia Models »

La pression qui pèse sur ces femmes est particulièrement élevée au WEF. «La dame est présentée à de nombreuses personnes et doit s'adapter à des situations sociales très différentes, souvent avec un homme qu'elle ne connaît que depuis peu de temps», poursuit le porte-parole de Lia Models. Selon lui, cela exige une grande capacité de concentration ainsi que d'excellentes aptitudes sociales. A l'inverse, lors d'un rendez-vous classique avec une escorte, la femme et le client sont généralement seuls.

Des prix de plusieurs milliers de francs

L'agence ne majore pas ses tarifs pendant le WEF. Trois jours avec Tessa coûtent 6300 euros, hors frais de déplacement. Pour Maya, le client débourse plus de 12'000 euros.

D'autres prestataires reconnaissent une flambée des prix de leurs services d'escortes ces derniers jours. Des tarifs deux à trois fois supérieurs aux prix habituels sont «tout à fait normaux» pendant la semaine du Forum économique mondial, selon la plateforme Myladies.ch.

«On peut y gagner plus d'argent que pendant tous les autres mois réunis», explique-t-on chez Luxus Escort Girls. C'est pourquoi le WEF est l'événement le plus important de l'année pour de nombreuses travailleuses du sexe.