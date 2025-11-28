DE
FR

Un boom qui asphyxie le marché
La Suisse croule sous les logements d'affaires et la prostitution en profite

A Zurich, le nombre d'appartements d’affaires explose, ce qui accentue la pénurie de logements. Très prisés des voyageurs fortunés, ils servent aussi de lieux discrets pour la prostitution, une dérive qui inquiète spécialistes et autorités.
Publié: 17:39 heures
|
Dernière mise à jour: 17:41 heures
1/6
Claudia Nova, une prostituée de 58 ans, travaille dans un hôtel self-check-in de Bâle.
Photo: Screenshot SRF
Patrik Berger

Les appartements d’affaires ont le vent en poupe dans l’immobilier. Les investisseurs y voient une source de profits rapides. Les entreprises proposant des logements meublés, même pour de courtes durées, se multiplient. Ces offres ciblent une clientèle d’hommes d’affaires pour qui le prix importe peu, ainsi que des touristes aisés séjournant plus longtemps – d’où des loyers élevés. Les habitants, eux, s’y opposent, estimant que ces logements accentuent la pénurie déjà aiguë.

La situation est particulièrement tendue à Zurich, comme le montrent de nouveaux chiffres. La plus grande ville du pays compte 5320 appartements d’affaires, principalement situés dans le centre, où les logements sont déjà rares et chers. Dans le quartier de la Langstrasse, 8,4% des logements sont des business flats, selon un communiqué. L’arrondissement 1 ainsi que les quartiers de Werd et Hard affichent également des taux élevés. Plus récemment, l’offre s’est développée à Oerlikon, où la part atteint 2,8%, contre seulement 0,8% en 2020.

«Mes clients apprécient la sphère privée»

Le commerce du sexe s’étend lui aussi dans les appartements d’affaires. De plus en plus de travailleuses du sexe déplacent leur activité vers de grands appart-hôtels, comme l’a révélé l’émission Rundschau de la SRF. Les clients y trouvent discrétion et anonymat.

La prostituée transmet au client le code d’accès par SMS. A l’intérieur, il se présente à une réception sans devoir s’identifier. «Ici, je suis plus indépendante», explique Claudia Nova, une travailleuse du sexe de 58 ans active dans un hôtel en self-check-in à Bâle. «Mes clients apprécient la sphère privée.» Une autre prostituée évoque toutefois des expériences difficiles, notamment la présence de proxénètes exigeant de l’argent à l’entrée.

A lire sur la pénurie de logements
Le Conseil fédéral a une solution pour limiter les retards des chantiers
Limiter la crise du logement
Le Conseil fédéral veut punir les recours abusifs contre les chantiers
L'immobilier brasse des milliards... mais la pénurie de logements persiste
Les raisons de ce paradoxe
L'immobilier brasse des milliards... mais la pénurie de logements persiste

Pour Stephan Fuchs, spécialiste du milieu et codirecteur de Victras, cette évolution présente des risques. Il alerte sur le fait que de nombreuses femmes ne travaillent pas de leur plein gré: «Souvent, un proxénète se trouve dans les environs. C’est, en réalité, la prostitution de rue traditionnelle qui s’est déplacée dans les hôtels», explique-t-il. 

Les auteurs profitent de l’anonymat: «C’est comme un cirque ambulant.» Des groupes composés de proxénètes et de femmes changent régulièrement d’adresse pour rester discrets, ne demeurant jamais plus de deux semaines au même endroit.

Des «cas isolés»

Dans le reportage de Rundschau, le nom de Visionapartments revient fréquemment. L’entreprise, propriété de l’entrepreneuse Anja Graf, gère 2500 appartements en Suisse, dont 1500 dans la région zurichoise. La SRF a contacté 100 prostituées en se faisant passer pour des clients: 60 ont répondu, et presque toutes ont mentionné une adresse Vision. Pourtant, les conditions générales interdisent formellement le travail du sexe dans les logements. Visionapartments décline toute responsabilité auprès de la SRF, affirmant que ces femmes ne font «qu’y habiter».

A lire sur la prostitution
Une ancienne travailleuse du sexe témoigne de son parcours
Luisa, ex-travailleuse du sexe
«Je pensais faire ça un an, peut-être deux»
La prostitution de rue est en train de disparaître
Les chiffres baissent
La prostitution de rue est en train de disparaître

«Moins de 1% de nos appartements sont occupés par des prostituées, qui exercent leur activité en dehors des logements», assure une porte-parole à Blick. Elle évoque des «cas isolés». La société dit avoir renforcé plusieurs mesures pour éviter les abus. «Nous transmettons les données d’identification à la police et nos collaborateurs effectuent des contrôles à la réception», précise-t-elle.

Du personnel de sécurité est présent et les espaces publics sont surveillés par caméra. «Avec la légalisation de la prostitution en Suisse, certains effets problématiques ont été transférés au secteur privé», ajoute-t-elle. Selon les conditions générales de Visionapartments, seuls les clients enregistrés peuvent séjourner librement dans l’établissement. «Cela fait l’objet de contrôles aléatoires», indique la porte-parole. 

En cas de violation, les personnes sont expulsées et, si nécessaire, la police est alertée. «Nous réagissons immédiatement à tout indice laissant supposer une activité prostitutionnelle. Nous expulsons les personnes concernées et les inscrivons sur une liste noire.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus