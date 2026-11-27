Depuis le 6 novembre, le vol matinal de Swiss entre Tel-Aviv et Zurich fait escale à Larnaca pour changer d’équipage. En raison de la situation au Proche-Orient, le personnel ne passe plus la nuit en Israël.

Swiss interdit à ses équipages de passer la nuit en Israël

Swiss interdit à ses équipages de passer la nuit en Israël

En bref En raison de la situation au Proche-Orient, les équipages de la compagnie aérienne Swiss ne passent plus la nuit en Israël depuis le 6 novembre.

Le vol matinal de Tel-Aviv à Zurich fait une escale à Larnaca, à Chypre, pour changer d’équipage.

Les passagers attendent à bord et arrivent à Zurich une heure et 25 minutes plus tard que prévu.

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Swiss a repris ses vols vers Tel Aviv le 1er août. La compagnie aérienne avait suspendu ce service en mars en raison du conflit au Moyen-Orient. Les équipages pouvaient même brièvement passer la nuit à Tel Aviv. Mais ce retour à la normale est déjà terminé. Depuis le 6 novembre, Swiss n'autorise plus ses pilotes et son personnel de cabine à passer la nuit en Israël, comme l'a rapporté le portail d'actualités aéronautiques Aerotelegraph.

Ce changement a aussi des conséquences pour les passagers. Si vous voyagez avec Swiss de Tel Aviv à Zurich tôt le matin, vous devrez faire preuve de beaucoup plus de patience. En effet, l'avion ne se dirigera pas directement vers la Suisse; il atterrira d'abord sur l'île touristique de Chypre. Les pilotes et les membres d'équipage débarqueront ensuite à l'aéroport de Larnaca.

Attendre à bord

Un nouvel équipage prendra alors les commandes de l'appareil, tandis que vous resterez à bord. Bien sûr, ce nouvel équipage aura passé la nuit à Chypre et en attendant qu'il prenne place, vous devrez patienter à bord. Cette attente aura une incidence sur l'horaire d'arrivée: au lieu d'atterrir à 8h40, le vol LX257 atterrira désormais à Zurich à 10h05, soit une heure et 25 minutes plus tard.

La filiale de Lufthansa justifie cette escale exceptionnelle par la situation tendue au Moyen-Orient. Ce dispositif restera en vigueur au moins jusqu'à fin novembre. La liaison de jour entre Zurich et Tel Aviv n'est pas affectée. Swiss n'envisage pas pour le moment de suspendre à nouveau ses vols vers Israël. Ses techniciens sont toujours sur place. «Nous pouvons continuer d'assurer nos vols vers Tel Aviv en toute sécurité pour le moment», a assuré la compagnie aérienne à Aerotelegraph.

Les vols de Swiss vers Tel Aviv sont une source récurrente de polémiques. Par exemple, en 2024, certains employés ont refusé de se rendre en Israël pour des raisons de sécurité. Ces annulations de dernière minute ont perturbé la planification du personnel, obligeant d'autres membres d'équipage à effectuer des vols plus fréquents vers Tel Aviv. Cette situation était inacceptable pour eux. Swiss a alors durci ses règles: les demandes de dérogation devaient désormais être soumises et justifiées au moins sept jours à l'avance. Le syndicat du personnel de cabine a protesté contre ce changement.