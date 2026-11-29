Les Suisses ont accepté ce dimanche d’assouplir les conditions d’exportation du matériel de guerre. Si la droite se réjouit d’une victoire pour l’industrie helvétique, la gauche promet de surveiller de près l’application de la loi. Et elle pourrait compter sur un allié inattendu.

Solène Monney Journaliste Blick

Ils se sont affrontés durant des semaines sur la meilleure manière de préserver la neutralité suisse. Les voilà désormais susceptibles de se retrouver autour d’un objectif commun. Alors que 54,3% des Suisses ont accepté, ce dimanche 29 novembre, la modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre, la question du contrôle de la destination des armes helvétiques devrait continuer d’occuper le Parlement.

Le Parti socialiste et les Vert-e-s entendent surveiller de près l’application de cette nouvelle législation. Une démarche à laquelle l’UDC pourrait s’associer. «Ça peut paraître étonnant, mais ils peuvent compter sur l’UDC aussi», assure auprès de Blick le conseiller national vaudois Yvan Pahud, fervent partisan du texte.

Une victoire pour l’industrie suisse

Pour l’élu agrarien, le verdict populaire est d’abord une bonne nouvelle économique. «C’est un signal très positif pour notre industrie.» Durant la campagne, les partisans de la révision avaient multiplié les mises en garde contre le risque de voir des entreprises helvétiques perdre des marchés, voire déplacer leurs activités à l’étranger.

Dans un contexte de ralentissement économique chez nos voisins européens, Yvan Pahud estime que la Suisse se doit de préserver ses emplois. Mais c’est avant tout l’évolution du contexte géopolitique qui, selon lui, a convaincu les votants.

«On voit que les conflits se rapprochent de l’Europe. Pour pouvoir se protéger, il faut être capable d’avoir du matériel et de l’armement pour notre armée», souligne le Vaudois. A ses yeux, la modification de la loi n’a pas tant vocation à augmenter le volume des exportations qu’à garantir la pérennité du savoir-faire industriel helvétique. «On ne va pas exporter plus d’armes, mais, par contre, on va éviter la délocalisation de l’industrie», estime-t-il.

Ce qui va changer concrètement

La révision, adoptée par le Parlement en décembre 2025, permettra notamment à la Suisse d’exporter plus facilement du matériel de guerre vers 36 Etats partenaires, même lorsque ceux-ci sont impliqués dans un conflit armé, pour autant que le droit de la neutralité soit respecté.

Autre changement de taille: les pays acheteurs ne devront plus systématiquement s’engager à obtenir l’autorisation de la Suisse avant de transférer ce matériel à un Etat tiers. Cette garantie pourra toutefois encore être exigée par les autorités helvétiques, notamment lorsqu’un risque de détournement est identifié.

Enfin, le Conseil fédéral disposera d’une compétence lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à certains critères d’autorisation d’exportation si les intérêts de la Suisse l’exigent. C’est précisément cette nouvelle marge de manœuvre qui inquiète la gauche.

«Ce n’est pas un blanc-seing au Conseil fédéral»

Dans le camp des perdants, le conseiller national socialiste vaudois Jean Tschopp préfère retenir que près d’un votant sur deux s’est opposé à cet assouplissement. Il y voit le signe d’une population encore très divisée sur la question et attachée au rôle de la Suisse dans la promotion de la paix.

«Ce résultat serré n’est pas un blanc-seing au Conseil fédéral. C’est sur l’application qu’on l’attend aussi», prévient-il auprès de Blick. Le socialiste conteste par ailleurs la manière dont les enjeux du scrutin ont été présentés durant la campagne. Selon lui, les partisans ont à la fois minimisé la portée des changements législatifs et agité le spectre d’une industrie de l’armement en difficulté, alors qu'elle vivait des records ces dernières années.

Or, à ses yeux, les conséquences de cette votation dépassent largement les considérations économiques. «A chaque fois que des armes suisses se retrouvent auprès de forces armées dans des pays en guerre, c’est la réputation de la Suisse, voire même sa sécurité, qui peut être mise en cause. Ce ne sont pas des choses à prendre à la légère.»

La neutralité comme terrain d’entente?

Sur ce dernier point, Jean Tschopp pourrait trouver des interlocuteurs jusque dans les rangs de l’UDC. Yvan Pahud rappelle que son parti s’était montré particulièrement exigeant lors des débats parlementaires quant au respect de la neutralité helvétique.

«L’UDC sera aux côtés du Parti socialiste pour éviter une dérive», affirme le conseiller national. Le Vaudois identifie deux préoccupations communes aux formations pourtant diamétralement opposées durant la campagne: préserver la neutralité suisse et éviter que des armes helvétiques ne finissent entre de mauvaises mains.

Reste à savoir où les deux partis placeront le curseur. Car si la volonté de préserver la neutralité est partagée, les moyens d’y parvenir continuent de diviser. C’est désormais au Conseil fédéral qu’il appartiendra de faire usage des nouvelles possibilités que lui offre la loi. Et ses décisions seront scrutées des deux côtés de l’hémicycle.