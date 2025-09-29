Un sondage révèle que les femmes ont majoritairement rejeté le projet d'identité numérique en Suisse, avec seulement 46% de votes favorables contre 55% chez les hommes. L'éducation a également influencé le vote, les universitaires étant plus favorables à l'e-ID.

Les femmes contre l'identité numérique, les universitaires pour

Les femmes contre l'identité numérique, les universitaires pour

Au bout du suspense, le projet d'identité numérique a été accepté de justesse. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Les femmes ont en majorité rejeté le projet d'identité numérique soumise en votation ce dimanche, selon un sondage publié lundi. Seules 46% d'entre elles ont voté en faveur de l'e-ID, contre 55% pour les hommes. Le niveau d'éducation a également joué un rôle.

Le projet présenté par les autorités a été plébiscité par les personnes au bénéfice d'un diplôme universitaire ou d'une haute école (69%). Les personnes ayant effectué un apprentissage n'ont dit oui qu'à 44%, selon cette enquête de l'institut Leewas pour le compte de 20 Minutes et du groupe Tamedia.

Valeur locative

Concernant le second objet soumis au vote, l'abolition de la valeur locative, ce sont surtout l'âge et le revenu qui ont été déterminants. L'approbation a augmenté proportionnellement avec l'âge et le revenu.

Le projet a toutefois été soutenu dans toutes les catégories. Il est ainsi passé de 55% chez les personnes gagnant jusqu'à 4000 francs par mois à 63% pour celles gagnant plus de 16'000 francs. De la même manière, le soutien était de 54% dans la tranche d'âge des 18-34 ans et 52% chez les 35-49 ans avant de monter à 63% chez les retraités.

L'enquête a été menée du 25 au 28 septembre auprès de 24'544 personnes dans toute la Suisse. La marge d'erreur est de +/-1,9 point de pourcentage.