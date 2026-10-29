Le PLR jurassien (PLRJ) ne renouvellera pas son alliance avec l'UDC lors des élections fédérales en 2027. Réunis mercredi soir en assemblée générale à Delémont, les membres du PLRJ ont privilégié une voie libérale indépendante.
A un an des élections fédérales, le PLRJ a posé les premiers jalons de sa stratégie. Les membres ont exprimé leur volonté de présenter une liste au Conseil national en 2027, tout en excluant un apparentement avec l'UDC.
Désaccord rédhibitoires
Cette orientation repose sur un constat politique: les divergences entre les deux formations sont importantes sur plusieurs dossiers fondamentaux comme les Bilatérales III et l'avenir des relations entre la Suisse et l'Union européenne, explique le PLRJ dans un communiqué publié jeudi.
Dans ce contexte, les membres estiment qu'un apparentement purement électoral ne refléterait pas ces différences de fond. En 2023, l'UDC Thomas Stettler avait décroché son siège au Conseil national à la faveur de cet apparentement avec le PLR.