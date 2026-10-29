Le PLR jurassien a décidé se passer d'alliance avec l’UDC pour les élections fédérales de 2027. D'importantes divergences, notamment sur les Bilatérales III, ont motivé cette rupture.

Dans le Jura, UDC et PLR ne s'allieront pas pour les fédérales

Dans le Jura, UDC et PLR ne s'allieront pas pour les fédérales

ATS Agence télégraphique suisse

Le PLR jurassien (PLRJ) ne renouvellera pas son alliance avec l'UDC lors des élections fédérales en 2027. Réunis mercredi soir en assemblée générale à Delémont, les membres du PLRJ ont privilégié une voie libérale indépendante.

A un an des élections fédérales, le PLRJ a posé les premiers jalons de sa stratégie. Les membres ont exprimé leur volonté de présenter une liste au Conseil national en 2027, tout en excluant un apparentement avec l'UDC.

Désaccord rédhibitoires

Cette orientation repose sur un constat politique: les divergences entre les deux formations sont importantes sur plusieurs dossiers fondamentaux comme les Bilatérales III et l'avenir des relations entre la Suisse et l'Union européenne, explique le PLRJ dans un communiqué publié jeudi.

Dans ce contexte, les membres estiment qu'un apparentement purement électoral ne refléterait pas ces différences de fond. En 2023, l'UDC Thomas Stettler avait décroché son siège au Conseil national à la faveur de cet apparentement avec le PLR.