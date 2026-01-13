DE
FR

Possible votation en avril
Le référendum contre l'assainissement des finances déposé à Fribourg

La Chancellerie d'Etat fribourgeoise a reçu 11'756 signatures contre la loi sur l'assainissement des finances (LAFE). Le référendum, soutenu par le PSF et les syndicats, pourrait aboutir à une votation le 26 avril.
Publié: il y a 55 minutes
L'assainissement des finances de l'Etat de Fribourg a suscité deux manifestations, ici celle du 24 septembre. (Archives)
Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le SSP, la FEDE, les Vert-e-s et le PSF ont remis mardi à la Chancellerie d'Etat fribourgeoise 11'756 signatures en lien avec le référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). En cas d'aboutissement, la votation se déroulera le 26 avril.

A lire aussi
Un homme retrouvé mort à Marly, quatre personnes interpellées
Enquête ouverte
Mort suspecte à Marly, quatre personnes interpellées
Conflit autour d'un parking de liaison dans le centre de Fribourg
Décennies de discussions
Fribourg enterre son parking de liaison et met les commerçants en colère

La récolte a rencontré un «immense succès», ont relevé la coalition des référendaires, sachant que 6000 paraphes étaient requis. La LAFE est la partie de la compétence du Grand Conseil du programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE).

Economies de 400 millions

Ce dernier vise à réaliser des économies de 400 millions entre 2026 et 2028. Les partis et syndicats s’opposent à la «cure d’austérité» voulue par le Conseil d'Etat et la majorité de centre-droit d'un Grand Conseil qui a voté la LAFE en octobre.

L'objectif vise à contenir les charges et à garder le budget à l’équilibre imposé par la Constitution. Le canton a entamé 2026 sans budget, l'exécutif ayant retiré son projet à l'annonce du référendum lancé par le PS. Seules les dépenses jugées «indispensables» sont accordées jusqu’au verdict des urnes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus