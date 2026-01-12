Un homme a été retrouvé mort, dans des circonstances inconnues, samedi soir dans un immeuble à Marly (FR). Quatre personnes ont été interpellées et placées en détention préventive, et une instruction pénale a été ouverte.

Solène Monney Journaliste Blick

Une personne a été retrouvée morte samedi soir 10 janvier dans un immeuble d’habitation à Marly (FR). Les circonstances exactes du décès restent, à ce stade, inconnues. Quatre personnes ont été interpellées et placées en détention préventive. Une instruction pénale a été ouverte.

Quatre personnes interpellées

Les faits se sont produits vers 19h15. Plusieurs patrouilles de la police cantonale fribourgeoise ainsi qu’une ambulance ont été dépêchées sur place après un signalement. A leur arrivée, les secours ont constaté le décès d’un homme, mortellement blessé dans des circonstances qui doivent encore être établies.

Quatre personnes ont été identifiées et interpellées. Il s’agit d’une femme de 36 ans, de nationalité polonaise, ainsi que de trois hommes. L'un est un ressortissant slovaque âgé de 28 ans, et les deux autres, de nationalité ukrainienne, ont 31 et 63 ans. Sur ordre du Ministère public fribourgeois, elles ont été placées en détention préventive. L’enquête porte sur des soupçons d’homicide et d’omission de prêter secours.

L’identité formelle de la personne décédée n’a, pour l’heure, pas encore été communiquée. L’enquête se poursuit afin de déterminer précisément le déroulement des faits.